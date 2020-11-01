Ржавчина, течи масла, задиры, скрипы, растягивающиеся цепи... Впрочем, если очень хочется автомобиль от штутгартских инженеров, но хватает только на машину с пробегом, это не повод отказываться от мечты.

У каждой марки автомобилей есть свои особенности и слабые места. Есть они и у Мерседесов. Причем много. Дело в том, что Daimler AG выпускал и продолжает выпускать множество моделей в различных версиях. Но благодаря традициям, а также многим универсальным узлам и агрегатам у всех Мерседесов есть общие проблемные места. О них и поговорим.

Мерседесы ржавеют?

Mercedes-Benz S-класс (W220) выпускался с 1998 по 2005 год

Не все. Но некоторые владельца с удивлением отмечают, что ряд моделей с трехлучевой звездой на капоте активно ржавеют. Чаще всего это касается машин, выпускавшихся в начале века, в так называемых нулевых. Более свежие варианты снова стали стойкими к коррозии. Но это не значит, что кузов машины не следует осматривать перед покупкой.

Покупка премиального автомобиля в возрасте примерно 15 лет обернется если не большими расходами на обслуживание, то более частыми ремонтами и заменами выходящих из строя узлов. Не впечатлит современного автомобилиста и уровень их оснащения, если только речь не идет о представительских седанах. Но в этом случае стоит задуматься о транспортном налоге и расходе топлива, так как эти модели оснащались двигателями большой мощности и объема.

Наиболее частые неисправности Mercedes — Benz 2000-х годов

Проблема Модели Примерная цена решения проблемы, руб. Ржавчина E—класс (W210), C—класс (W203), S—класс (W220), A—класс (W169), B—класс (W245), Vito (W638) Зависит от масштабов бедствия. Восстановление одного кузовного элемента: от 10 000 руб. Тормозная система SBC (Sensotronic Brake Control) E—класс (W211), CLS (С219), SL (W215) От 10 до 100 тысяч Компрессор системы Airmatic производства WABCO S—класс (W220), R—класс (W251), GL (X164) 30 тысяч Двигатели 1.8 (неисправность системы газораспределения) и 3.5 V6 (износ балансировочных валов) M271, M272 30–120 тысяч и 80–100 тысяч SAM-модуль (блок комфорта) C—класс (W203), E—класс (W211, W212), S—класс (W220) 15 тысяч за б/у Корпуса ключей Все модели 3–6 тысяч



А теперь пройдемся по более поздним моделям. Таких Мерседесов сегодня в избытке на вторичном рынке. Вот что нужно учесть, чтобы отыскать достойный экземпляр.

1. Mercedes—Benz С-класса (W204) и E—класса (W212)

Mercedes-Benz E-класса (W212)

Материалы по теме Как собирают Мерседесы в России — репортаж с завода Двигатель 1.8 M271 Evo мощностью 184 и 204 л.с. имеет малый ресурс цепи, звезд и натяжителя ГРМ (менее 100 тысяч км), а корпус масляного фильтра склонен к течам. Замена цепи сегодня обходится примерно в 30 тысяч рублей. Замена корпуса стоит примерно столько же.

Двигатель V6 3.5 M272 склонен к течи масла в районе масляного теплообменника, ремонт чего может обойтись в 10 тысяч рублей. Также недолго ходят и заслонки впускного коллектора (до 80 тысяч км), которые могут раскрутить хозяина на 40 тысяч рублей из-за того, что меняются вместе с коллектором.

Турбодизели объемом 3 и 3,5 литра при пробеге 150 тысяч км требуют замены впускных коллекторов. Эта операция — не из дешевых, на 100 тысяч.

Коробки, а это 5 G — Tronic , 7 G — Tronic и 9 G — Tronic , при правильном обслуживании ходят очень долго (до 300 тысяч км), но масло менять в них рекомендуется для этого раз в 40 тысяч км (15 тысяч рублей), а 7-ступенчатому агрегату не помешает дополнительный внешний радиатор охлаждения (15 тысяч рублей). 2. Mercedes-Benz S- класса (W222) Mercedes-Benz S-класса (W222)

Материалы по теме Genesis G90: далеко ли до мерседесовской звезды? Из-за высокой теплонагруженности двигателей M278 (S500) и M176 (S560) в их цилиндрах могут появляться задиры при небольших пробегах. Сервисмены говорят, что такое случалось и при пробегах около 50 тысяч км. Чаще — при 100–170 тысячах километров. Причиной тому агрессивная езда, редкая замена масла (без учета моточасов), плохое топливо и грязный радиатор. Стоимость ремонта в этом случае составит от 300 тысяч рублей и до миллиона. Как вариант, не исключена замена двигателя (стоимость б/у агрегата составляет 250–400 тысяч рублей). Из других характерных болячек: У двигателя M276 мощностью 333 л.с., который устанавливался и на внедорожник GL , могут быть изношенными муфты распредвалов. Эта проблема нередко встречается и на моторе М278. Вместе с муфтами могут износиться и некоторые другие детали. Поэтому стоимость ремонта можно оценить только после вскрытия, а минимальная цена составит 80 тысяч рублей.

, могут быть изношенными муфты распредвалов. Эта проблема нередко встречается и на моторе М278. Вместе с муфтами могут износиться и некоторые другие детали. Поэтому стоимость ремонта можно оценить только после вскрытия, а минимальная цена составит 80 тысяч рублей. Проблем у коробки передач 9G-Tronic (725.0), как и у 7G-Tronic (722.9), не так много. Она чувствительна к состоянию масла, поэтому менять его следует по регламенту (60 тысяч км), что стоит около 20 тысяч рублей. Еще владельцы нередко жалуются на скрип кресел, удалить который непросто. Судя по всему, это вызвано конструкцией их рамы. Оценить стоимость ремонта в случае появления неприятности сложно. 3. Mercedes — Benz GLK ( X 204) Mercedes-Benz GLK (X204)

Материалы по теме Тест самого дешевого кроссовера Mercedes Растянувшаяся цепь ГРМ на бензиновых двигателях этих машин — не редкость. Стоимость ее замены составит от 30 тысяч рублей. Вероятно, виной тому большая масса машин, так как под капотом у кроссоверов находятся многие из уже описанных двигателей: М 272, М 274 и М 276. Дизельные агрегаты оказались надежнее и не страдают «растяжениями». Все детские болезни ОМ 651 уже устранены и осталась только проблема с помпой, о чем подскажут течи, люфты и свисты. Замена ее обойдется в 15 тысяч рублей. На кроссоверы устанавливается и уже упомянутая коробка 7G-Tronic (722.9), которая все так же чувствительна к состоянию масла. А в системе полного привода может подвести подвесной подшипник приводного вала в картере двигателя. Почему мы не упомянули об этом в случае с седанами? Потому что седаны редко заезжают в грязь, и подшипник у них служит дольше. На кроссоверах же из-за ржавчины его может клинить и тогда потребуется замена поддона картера (50 тысяч рублей). Если до этого не доводить, то замена только подшипника обойдется в 6–10 тысяч рублей. 4. Mercedes-Benz ML (W166) и GL, GLS, GLE (X166, W166) Mercedes-Benz GL (X166)

Эти автомобили оснащаются знакомыми коробками и двигателями, к которым добавляется турбодизель OM642. Следует упомянуть про течи прокладок теплообменника. Возвращение герметичности обходится от 40 тысяч рублей. Часто владельцы жалуются на задние баллоны пневмоподвески, которые вдруг выходят из строя. Обычно их хватает на 3–4 года, но многое зависит, конечно же, от условий эксплуатации тяжелых кроссоверов. Замена баллонов обойдется примерно в 10–15 тысяч рублей за штуку, и это будет не оригинал. 5. Mercedes — Benz G —класса Mercedes-Benz Gelandewagen

Материалы по теме Новый Гелик: испортили? Этот внедорожник считается относительно надежным. Почему относительно? Потому что на Gelandewagen устанавливалось множество различных двигателей, которые существенно влияли на степень надежности. Но главной особенностью машины стало то, что ее рама гниет. В какую сумму это может вылиться — большой вопрос. Следует знать, что содержать G—класс очень дорого. Любая операция или замена оборачивается большими расходами. Например, замена трапеции стеклоочистителя, которая достаточно часто выходит из строя, обходится в 40 тысяч рублей. Недешевой будет и замена расходников. Овчина и выделка Покупку подержанного Мерседеса нельзя назвать неоправданной, тем более если «охота пуще неволи». Благодаря обилию версий, всегда можно подобрать себе отличный вариант. Обслуживать в дальнейшем его можно в специализированных неофициальных сервисах, цены которых мы и приводили, используя при этом неоригинальные или восстановленные запчасти. Главное же, что автомобиль вам нравится.

Узнать о коммерческих моделях Mercedes-Benz и об их туристических версиях вы можете здесь. Фото: Daimler AG