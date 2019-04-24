Зачем России завод по производству Мерседесов и что на конвейере делают Аурусы? Какова степень локализации? Когда начнут выпускать кроссоверы GLC, GLE и новый GLS, уже следующего поколения? Станут ли российские «ешки» дешевле импортных? Немцы мастера хранить секреты — не дали ни одного конкретного ответа. Что ж, давайте разбираться сами.

— Ребята, сколько вы зарабатываете?

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— Нам нельзя об этом говорить…

— А какие операции делаете на этом посту?

— Собираем двигатель. Точнее, монтируем навесное оборудование. Да, масло тоже заливаем. Куда? Ну, в мотор, в редуктор… А, не, переднего редуктора здесь нет, вы правы… Это же заднеприводный Е‑класс…

— Тихо ты, не выдавай все секреты!

Я улыбнулся молоденькой сборщице, которая зашипела на своего коллегу. Запуск производства, визит президента, журналисты… Стресс. Как в ночь перед экзаменом.

От первого лица

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Владимир Путин прилетел в Есипово на вертолете. Кавалькада Аурусов уже ждала на импровизированном летном поле. Пересев в длиннобазный бронированный Сенат, президент въехал в нем прямо в гигантский цех сборочного конвейера — как бы намекая: хоть в России и любят Мерседесы, но своя рубаха ближе к телу.

Пройдя вдоль конвейера, Путин не пожалел добрых слов в адрес компании Daimler, которую представлял глава Дитер Цетше. Лейтмотив: Россия рада серьезным инвесторам, новым рабочим местам и компетенциям.

Подобные производства есть во многих странах: Мерседесы собирают в Южной Африке, Мексике, Малайзии, Таиланде, Вьетнаме… И никаких особенных ноу-хау немцы не принесли. Но для нас проект крайне важен: это прекрасная возможность продемонстрировать, что Россия по-прежнему привлекательна для крупных инвесторов — даже будучи обложенной со всех сторон санкциями.

Ordnung über alles

Задумав собственное производство в России, Daimler действовал очень по-русски. В том смысле, что долго запрягал. Площадки рассматривались разные — в Казани, Владимире, Калуге, Санкт-Петербурге. Был даже вариант размещения предприятия на территории бывшего ЗИЛа — но столица неожиданно развернулась в сторону девелоперских проектов, что для города всяко экологичнее и выгоднее.

Немалые инвестиции (около 19 млрд рублей, или свыше 250 млн евро) нужно было увязать с пониманием того, какими окажутся бизнес-условия к моменту открытия завода. В итоге выбор пал на промзону Есипово, что в 40 километрах от Москвы по Ленинградскому шоссе. Ничем иным, как близостью к основным покупателям, среди которых госструктуры разных уровней, этот выбор объяснить нельзя. Под Москвой нет производителей необходимых комплектующих для машин такого уровня (в нашей стране их, считай, вовсе нет). И с логистической точки зрения есть вопросы: я не увидел, например, железнодорожной ветки. Все комплектующие будут возить фурами по забитому круглый год Питерскому тракту?

Самая впечатляющая и ответственная часть сборочного процесса — так называемая свадьба. Смонтированные на подъемных столах силовой агрегат, трансмиссию и подвеску поднимают к подвешенному на конвейере кузову и стыкуют. После этого «пациент» становится похожим на автомобиль — не хватает лишь бамперов, дверей и колес.