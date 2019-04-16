Российский завод Haval: зачем его построили и как он работает

Свежевыстроенный завод раскинулся на 230 гектарах близ Новомосковска. Несколько гигантских производственных корпусов уже готовы, активно идет уборка территории и вывоз строительного мусора.
Открываю одну из огромных «калиток» в цех и… Под пустынными сводами звучит что-то национальное на манер «Солнце встаёт над рекой Хуанхэ». Но слушателей немного: завод пока работает в тестовом режиме — собирают нетоварные машины (в продажу они не пойдут), тестируют оборудование и производственные процессы. Однако уже в середине мая из ворот должны выйти первые российские автомобили Haval F7 и Haval H9, которые отправятся на дилерские площадки.
Война диалектов
Успехи китайцев на нашем авторынке пока скромные. Бессменный лидер Lifan в прошлом году продал 15 тысяч машин, Chery отстал втрое. Остальные, в том числе и Haval, разошлись примерно трехтысячными тиражами каждый. Тем удивительнее, что фирма Haval, выпускающая не самые бюджетные автомобили (все ценою за миллион, а большой внедорожник H9 — свыше двух миллионов), решилась на местную сборку. Причем китайцы не стали использовать готовую площадку, а отстроили полноценный завод с нуля!
Место выбрали не случайно. Довольно близко к столице, с хорошей транспортной инфраструктурой: железная дорога под рукой, а трасса М-4 — в паре километров. А еще Узловский район — особая экономическая зона с налоговыми выгодами. Наконец, в Тульской области всегда был дефицит рабочих мест, потому с поиском персонала проблем нет.
Сейчас на заводе работает 700 человек, в основном местные — из Узловой, Новомосковска и Тулы. Часть сотрудников, в первую очередь инженеры, приехала из Китая. Для них недалеко от завода отстроили два общежития.
Единственная сложность была с высококлассными специалистами из автомобильной сферы. Где их взять в Тульской области? Автомобильного производства в этих краях отродясь не было. Велосипед изобретать не стали и переманили инженеров с других производственных площадок — большей частью с питерского завода Hyundai и всеволожского Ford.
Масштаб
В проект вложено более 500 миллионов долларов. Максимальная мощность завода полного цикла — 150 тысяч автомобилей в год! Зачем столько, если емкость всего российского рынка сейчас — 1,8 миллиона машин?
На первых порах будут собирать новенький кроссовер F7 и флагманский внедорожник H9, позже к ним присоединится кросс-купе F7x. Представители компании оптимистичны и уверены в успехе, хотя запланированный на первый год объем выпуска — всего 10 тысяч машин. Но и это неплохо на фоне нынешних объемов продаж! Не последнюю роль в «популяризации» должна сыграть цена: благодаря местной сборке ее планируется снизить.
На сколько? Зависит от степени локализации, а она пока невысокая даже у Хавейла F7, который собирают по полному циклу. На первом этапе доля российских компонентов не превысит 30% — это стекла, аккумуляторы и прочая мелочевка. Масло поставляет российский завод Total. Сейчас вовсю идут переговоры с Русалом и Магнитогорским металлургическим комбинатом о поставке алюминия и стали. Со временем здесь же запустят производство пластика, а пока окрашенные бамперы поступают из Китая.
Эти машины будут выпускать на российском заводе Haval
Кроссовер Haval F7
Кросс-купе Haval F7х
Тяжелый рамный внедорожник Haval H9
Откуда дровишки?
Тульский завод Haval практически не отличается от себе подобных — за двумя существенными исключениями. Большая часть оборудования привезена из Китая. Из импортного — итальянские прессы Fagor, немецкие сварочные роботы ABB и японские окрасочные роботы Yaskawa. А все транспортировочные тележки, стеллажи и технологическая оснастка изготовлены на месте, силами тульских специалистов. Так и дешевле, и дополнительные рабочие места созданы.
Разумеется, почти весь производственный процесс автоматизирован. Нет роботов лишь на сборочной линии: здесь преобладает ручной труд.
Ожидания и реальность
Ждет ли автомобили Haval российской сборки успех? Почти наверняка! Хотя попотеть придется. Старт завода планировали на конец апреля, но к этому сроку товарные Хавейлы из ворот точно не выйдут. Пока пуск отложен на середину мая.
На первом этапе планируется выпускать около 30 автомобилей в день. Из них около 60% придется на Haval F7, остальное — на дорогой H9, который должны собирать крупноузловым методом. Если будет хороший спрос, объем выпуска моментально нарастят.
В любом случае в Тульской области появился прекрасный современный завод, производственную мощность которого без гигантских вложений можно увеличить вдвое, до 300 тысяч машин в год: есть техническая возможность протянуть еще одну нитку конвейера. Такая площадка невостребованной точно не останется — ни сейчас, ни в будущем.
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