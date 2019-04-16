Российский завод Haval: зачем его построили и как он работает

Первые российские автомобили Haval F7 и Haval H9 выйдут из ворот нового завода в Тульской области в середине мая. «За рулем» уже побывал на сборочном конвейере, и теперь мы знаем, как производят «китайцев» в России.

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Свежевыстроенный завод раскинулся на 230 гектарах близ Новомосковска. Несколько гигантских производственных корпусов уже готовы, активно идет уборка территории и вывоз строительного мусора.

Открываю одну из огромных «калиток» в цех и… Под пустынными сводами звучит что-то национальное на манер «Солнце встаёт над рекой Хуанхэ». Но слушателей немного: завод пока работает в тестовом режиме — собирают нетоварные машины (в продажу они не пойдут), тестируют оборудование и производственные процессы. Однако уже в середине мая из ворот должны выйти первые российские автомобили Haval F7 и Haval H9, которые отправятся на дилерские площадки.

Война диалектов

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Успехи китайцев на нашем авторынке пока скромные. Бессменный лидер Lifan в прошлом году продал 15 тысяч машин, Chery отстал втрое. Остальные, в том числе и Haval, разошлись примерно трехтысячными тиражами каждый. Тем удивительнее, что фирма Haval, выпускающая не самые бюджетные автомобили (все ценою за миллион, а большой внедорожник H9 — свыше двух миллионов), решилась на местную сборку. Причем китайцы не стали использовать готовую площадку, а отстроили полноценный завод с нуля!

Место выбрали не случайно. Довольно близко к столице, с хорошей транспортной инфраструктурой: железная дорога под рукой, а трасса М-4 — в паре километров. А еще Узловский район — особая экономическая зона с налоговыми выгодами. Наконец, в Тульской области всегда был дефицит рабочих мест, потому с поиском персонала проблем нет.

Двигатель и трансмиссия приходят в сборе — из Китая. Но в будущем не исключена их локальная сборка.

Сейчас на заводе работает 700 человек, в основном местные — из Узловой, Новомосковска и Тулы. Часть сотрудников, в первую очередь инженеры, приехала из Китая. Для них недалеко от завода отстроили два общежития.

Единственная сложность была с высококлассными специалистами из автомобильной сферы. Где их взять в Тульской области? Автомобильного производства в этих краях отродясь не было. Велосипед изобретать не стали и переманили инженеров с других производственных площадок — большей частью с питерского завода Hyundai и всеволожского Ford.

Так выглядит немецкий робот ABB, на котором в несколько этапов осуществляется завальцовка дверей. Это дорогое оснащение, но оно того стоит — если в приоритете качество.

В окрасочном цехе полным ходом идут отладочные работы. Пока используют лишь два цвета кузова — черный и белый. Почти по Генри Форду! Позже палитру расширят до восьми цветов. Все материалы, а это грунт, краска, лак, - американского бренда PPG и поставляются с предприятия в Липецкой области.

Масштаб

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В проект вложено более 500 миллионов долларов. Максимальная мощность завода полного цикла — 150 тысяч автомобилей в год! Зачем столько, если емкость всего российского рынка сейчас — 1,8 миллиона машин?

На первых порах будут собирать новенький кроссовер F7 и флагманский внедорожник H9, позже к ним присоединится кросс-купе F7x. Представители компании оптимистичны и уверены в успехе, хотя запланированный на первый год объем выпуска — всего 10 тысяч машин. Но и это неплохо на фоне нынешних объемов продаж! Не последнюю роль в «популяризации» должна сыграть цена: благодаря местной сборке ее планируется снизить.

На сколько? Зависит от степени локализации, а она пока невысокая даже у Хавейла F7, который собирают по полному циклу. На первом этапе доля российских компонентов не превысит 30% — это стекла, аккумуляторы и прочая мелочевка. Масло поставляет российский завод Total. Сейчас вовсю идут переговоры с Русалом и Магнитогорским металлургическим комбинатом о поставке алюминия и стали. Со временем здесь же запустят производство пластика, а пока окрашенные бамперы поступают из Китая.

Эти машины будут выпускать на российском заводе Haval Кроссовер Haval F7

Кросс-купе Haval F7х

Тяжелый рамный внедорожник Haval H9



Откуда дровишки?

Выпускную систему полностью сваривают на мощностях тульского завода.

Тульский завод Haval практически не отличается от себе подобных — за двумя существенными исключениями. Большая часть оборудования привезена из Китая. Из импортного — итальянские прессы Fagor, немецкие сварочные роботы ABB и японские окрасочные роботы Yaskawa. А все транспортировочные тележки, стеллажи и технологическая оснастка изготовлены на месте, силами тульских специалистов. Так и дешевле, и дополнительные рабочие места созданы.

Разумеется, почти весь производственный процесс автоматизирован. Нет роботов лишь на сборочной линии: здесь преобладает ручной труд.

Ожидания и реальность

Президент завода Чжан Цзюньсюэ уверен, что количество китайских специалистов на производстве со временем будет сокращаться.

Ждет ли автомобили Haval российской сборки успех? Почти наверняка! Хотя попотеть придется. Старт завода планировали на конец апреля, но к этому сроку товарные Хавейлы из ворот точно не выйдут. Пока пуск отложен на середину мая.

На первом этапе планируется выпускать около 30 автомобилей в день. Из них около 60% придется на Haval F7, остальное — на дорогой H9, который должны собирать крупноузловым методом. Если будет хороший спрос, объем выпуска моментально нарастят.

В любом случае в Тульской области появился прекрасный современный завод, производственную мощность которого без гигантских вложений можно увеличить вдвое, до 300 тысяч машин в год: есть ­техническая возможность протянуть еще одну нитку конвейера. Такая площадка невостребованной точно не останется — ни сейчас, ни в будущем.