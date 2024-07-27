Оказывается, о грузовиках Урал мы знали далеко не все! (видео)

Блогер рассказал о малоизвестном самосвале Урал-432091, разработанном в 2011 году

Кто не знает Урал-4320, трехосный полноприводный грузовик, вставший на конвейер в Миассе в 1977 году и производящийся до сих пор! Но ведь главным хитом история автомобильного завода «Урал» не исчерпывается – в ней было немало очень интересных, пусть и не таких объемных глав.

Одна из таких глав написана сравнительно недавно. Урал-432091, сельскохозяйственный самосвал повышенной проходимости с колесной формулой 4х4. Первый опытный экземпляр был создан в 2011 году. Конструкция его шасси позволяла быстро сменить штатную самосвальную платформу с боковой разгрузкой на какую-либо другую надстройку.

В движение машину приводил четырехцилиндровый турбодизель ЯМЗ-534 объемом 4,4 литра и мощностью 190 л.с. А самое интересное – кабина! Она выглядела очень необычно... но на самом деле была кабиной ГАЗ-3307 с сильно укороченным капотом! А теперь – подробнее обо всех редких Уралах.

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Источник: АВТО ИСТОРИЯ