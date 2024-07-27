#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Россияне назвали самые популярные направления для автопутешествий
27 июля
Россияне назвали самые популярные направления для автопутешествий
«Авито Авто»: для автопутешествий россияне...
Nissan Silvia S15
27 июля
Nissan возродит культовый спорткар из 90-х
Японская компания Nissan планирует возродить...
Интерьер Honda Odyssey 2025
27 июля
Семейный японский минивэн в новой версии позаимствовал элементы дизайна у спорткара
Стартовали продажи новой версии минивэна Honda...

Оказывается, о грузовиках Урал мы знали далеко не все! (видео)

Блогер рассказал о малоизвестном самосвале Урал-432091, разработанном в 2011 году

Кто не знает Урал-4320, трехосный полноприводный грузовик, вставший на конвейер в Миассе в 1977 году и производящийся до сих пор! Но ведь главным хитом история автомобильного завода «Урал» не исчерпывается – в ней было немало очень интересных, пусть и не таких объемных глав.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Одна из таких глав написана сравнительно недавно. Урал-432091, сельскохозяйственный самосвал повышенной проходимости с колесной формулой 4х4. Первый опытный экземпляр был создан в 2011 году. Конструкция его шасси позволяла быстро сменить штатную самосвальную платформу с боковой разгрузкой на какую-либо другую надстройку.

Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании

В движение машину приводил четырехцилиндровый турбодизель ЯМЗ-534 объемом 4,4 литра и мощностью 190 л.с. А самое интересное – кабина! Она выглядела очень необычно... но на самом деле была кабиной ГАЗ-3307 с сильно укороченным капотом! А теперь – подробнее обо всех редких Уралах.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: АВТО ИСТОРИЯ

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 6
27.07.2024
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0