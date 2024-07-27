Оказывается, о грузовиках Урал мы знали далеко не все! (видео)
Кто не знает Урал-4320, трехосный полноприводный грузовик, вставший на конвейер в Миассе в 1977 году и производящийся до сих пор! Но ведь главным хитом история автомобильного завода «Урал» не исчерпывается – в ней было немало очень интересных, пусть и не таких объемных глав.
Одна из таких глав написана сравнительно недавно. Урал-432091, сельскохозяйственный самосвал повышенной проходимости с колесной формулой 4х4. Первый опытный экземпляр был создан в 2011 году. Конструкция его шасси позволяла быстро сменить штатную самосвальную платформу с боковой разгрузкой на какую-либо другую надстройку.
В движение машину приводил четырехцилиндровый турбодизель ЯМЗ-534 объемом 4,4 литра и мощностью 190 л.с. А самое интересное – кабина! Она выглядела очень необычно... но на самом деле была кабиной ГАЗ-3307 с сильно укороченным капотом! А теперь – подробнее обо всех редких Уралах.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: АВТО ИСТОРИЯ