Суровый русский «проходимец»: история грузовика Урал

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Грузовик — незаменимая часть армии эпохи холодной войны, ничуть не менее важная, чем танковые орды, от которых ждали знаменитого рывка к Ла-Маншу. Ведь любому танку нужны топливо, снаряды, и запчасти — а в пересчете на полки, дивизии и армии это сотни тысяч тонн грузов.
В Советской армии 50-х годов существовало достаточно грузоподъемное средство — автомобиль ЗИС-151, способный взвалить на себя 4,5 тонны. Но у него был серьезный недостаток — низкая проходимость. Для армейского грузовика, действующего в условиях ударов противника по узлам коммуникаций, требовалась возможность пройти через бездорожье. Эту проблему удалось решить в модификации ЗИЛ-157 (название завода изменилось в связи со смертью Сталина), но за все требовалось платить — грузоподъемность упала до 2,5 тонн.
Установка «Град» на базе Урала-375Д (dic.academic.ru)
Установка «Град» на базе Урала-375Д (dic.academic.ru)
Мириться с этим в армии не хотели. Одним из вариантов решения проблемы была разработка научного автомоторного института — НАМИ-20. Новый грузовик показывал впечатляющие внедорожные характеристики. Ему не был страшен метровый снег, размокшая пашня, он уверенно взбирался с грузом на 32-градусный подъем и преодолевал речной брод глубиной 1,2 метра. И при этом без проблем поднимал 5 тонн груза. А система изменения давления воздуха в шинах давала возможность продолжать движение даже после 6 пулевых попаданий в одно колесо.
После ряда испытаний и множества изменений в конструкции, чтобы поднять надежность, грузовик был принят на вооружение и поставлен на производство под именем Урал-375. Первые машины сошли с конвейера в последний день 1960 года — 31 декабря.
Известный прожора
Урал-4320 (inforeactor.ru)
Урал-4320 (inforeactor.ru)
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Военные были довольны всем, кроме расхода топлива — Урал-375 легко употреблял 68 литров бензина на сотню километров пути. Если в 60-е с этим еще можно было смириться, то последовавшие в 70-е нефтяные кризисы заставляли взглянуть на вопрос по-другому — прожорливость грозилась похоронить экспортные перспективы Урала.
Проблема решилась сравнительно легко — к счастью, в СССР нашелся экономичный дизель КАМАЗ-740. Именно он и стал главной особенностью новой модификации — грузовика Урал-4320. Теперь грузовик «кушал» вполне умеренные 30 литров на сотню. Проблема была решена.
Модель Урал-4320 с зенитной установкой ЗУ, автор Павел Черепанов (ost-front.ru)
Модель Урал-4320 с зенитной установкой ЗУ, автор Павел Черепанов (ost-front.ru)
На передовой
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Военные Уралы не только возили грузы. Почти сразу новый грузовик стал платформой для реактивной системы залпового огня «Град» — наследницы знаменитых «Катюш». Ее первое боевое применение произошло в 1969-м на Даманском против китайцев. И очень скоро «Грады» стали участниками практически любого более-менее серьезного военного конфликта. Активно используются они и по сей день — войны в Сирии и Донбассе это ярко подтверждают.
Активно использовали Уралы и в качестве гантраков — в Афганистане их полюбили отряды спецназа, охотившиеся за моджахедскими конвоями. Приманкой для противника выступали захваченные пикапы Тойота, а увешанные броней «Уралы» с пулеметами оказывались козырем в открытом бою, когда личность «Тойот» уже была раскрыта.
Не менее эффективными, особенно в горных местностях Афганистана и Чечни, была установка в кузов полуавтоматической спаренной зенитки ЗУ калибра 23 миллиметра. Сочетание удобных углов вертикальной наводки и огневой мощи позволяли быстро отогнать от конвоев даже мощную засаду. Чтобы расчет самой зенитки не был легкой мишенью, спереди приваривали стальные листы. Иногда в дело шла даже броня подбитой или неисправной бронетехники.
Бронированный Урал внутренних войск, Чечня, 2002 год (topwar.ru)
Бронированный Урал внутренних войск, Чечня, 2002 год (topwar.ru)
Но Урал мог активно использоваться на «передке» не только как платформа для огневой установки — радикально забронированный грузовик отлично справлялся с перевозкой пехоты. Особенно эффективен он в условиях контрпартизанской борьбы, что было особенно актуально для чеченских кампаний и многочисленных контртеррористических операций на Кавказе.
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Если в первую чеченскую Уралы бронировали, в основном, кустарно и хаотично, то ко второй войне к делу подошли централизованно и создали ряд броневиков на его базе. Бронелисты надежно защищали от пулеметного огня и осколков, что вынуждало противника использовать больше взрывчатки. Это усложняло организацию засады и увеличивало шансы попасться — ведь чем больше надо достать/изготовить/привезти взрывчатых веществ, тем больше возможностей что-то не учесть или как-то себя выдать.
Интересно, что самые «злые» бронированные Уралы — детища не армии, а МВД. Все из-за специфики работы — даже на Кавказе большая часть задач МВД разительно отличалась от боевых. Гонять в таких условиях БТРы и БМП попросту дорого. Но шанс попасть в перестрелку по-прежнему высокий. Вот и нашли выход — разработать крайне серьезные и защищенные машины на базе относительно дешевых в эксплуатации Уралов.
Опыт бронированных Уралов-4320 учтен в новых отечественных машинах класса MRAP. Одна из них — Урал-63095, она же Тайфун-У, защищающая пассажиров даже от крупнокалиберных бронебойных патронов и подрыва серьезных взрывных устройств эквивалентом в 8 кило тротила.
На мирном поприще
Урал Next — будущее марки (all-auto.org)
Урал Next — будущее марки (all-auto.org)
Разработанные под требования военных, Уралы оказались востребованы и в мирной жизни. Строительные краны, заправщики, вахтовые автобусы, снегоочистители — модификаций на их базе и не перечислить.
В 2005 году мексиканские Уралы активно использовались для гуманитарных миссий в Новом Орлеане после знаменитого урагана «Катрина» — обилие затопленных участков сделало незаменимыми внедорожные качества этих грузовиков.
Сегодня история Урала не завершена — миассцы активно продвигают платформу Урал-Next.