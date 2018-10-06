Гантраки: когда воевать надо дешево и сердито

Сам термин «гантрак», дословно означающий «вооруженный грузовик», появится позже, во время вьетнамской войны. Он означает любой переделанный для военных действий грузовик, оснащенный броней и вооружением. Гантрак дешев, быстр в изготовлении и к нему легко найти запчасти. Именно это и предопределило популярность данного вида оружия.

Американский гантрак времен вьетнамской войны на базе грузовика М35, вооруженный одним 7,62-мм пулеметом и зенитной установкой счетверенных 12,7-мм пулеметов. Фестиваль военно-исторической реконструкции в наши дни. Источник: imgur.com



Неспокойное межвоенное время

Первый гантрак в зоне боевых действий применили англичане. Не успела закончиться Первая мировая, как случилось восстание в Ирландии. Пришлось срочно давить. Но большинство изготовленных промышленным образом броневиков находились на фронте. Тогда британцы обзавелись эрзацем.



Для этого они взяли реквизированные на месте грузовики, котлы с пивоваренного завода «Гиннесс», броневые листы и много-много заклепок. С грузовиков снимался кузов, вместо которого ставился котел, в котором делали двери для пехоты. Прорезались бойницы для стрельбы и черной краской рисовались ложные — дабы отвлечь неприятельский огонь от настоящих. Всё обшивалось броней. Сопровождать на таком гантраке конвои и перебрасывать группы быстрого реагирования через погрязшие в герилье города было намного безопаснее, чем в конном строю.



Если для британских вооруженных сил собранные «на коленке» гантраки были временным решением, то для множества негосударственных армий они стали чуть ли не единственной возможностью обзавестись военной техникой. Ярче всего это отразилось в Испании — еще до начала гражданской войны в 1936 году страна была ареной регулярных путчей и конфликтов.