Гантраки: когда воевать надо дешево и сердито

Сам термин «гантрак», дословно означающий «вооруженный грузовик», появится позже, во время вьетнамской войны. Он означает любой переделанный для военных действий грузовик, оснащенный броней и вооружением. Гантрак дешев, быстр в изготовлении и к нему легко найти запчасти. Именно это и предопределило популярность данного вида оружия.
Американский гантрак времен вьетнамской войны на базе грузовика М35, вооруженный одним 7,62-мм пулеметом и зенитной установкой счетверенных 12,7-мм пулеметов. Фестиваль военно-исторической реконструкции в наши дни. Источник: imgur.com
Неспокойное межвоенное время
Первый гантрак в зоне боевых действий применили англичане. Не успела закончиться Первая мировая, как случилось восстание в Ирландии. Пришлось срочно давить. Но большинство изготовленных промышленным образом броневиков находились на фронте. Тогда британцы обзавелись эрзацем.
Для этого они взяли реквизированные на месте грузовики, котлы с пивоваренного завода «Гиннесс», броневые листы и много-много заклепок. С грузовиков снимался кузов, вместо которого ставился котел, в котором делали двери для пехоты. Прорезались бойницы для стрельбы и черной краской рисовались ложные — дабы отвлечь неприятельский огонь от настоящих. Всё обшивалось броней. Сопровождать на таком гантраке конвои и перебрасывать группы быстрого реагирования через погрязшие в герилье города было намного безопаснее, чем в конном строю.
Если для британских вооруженных сил собранные «на коленке» гантраки были временным решением, то для множества негосударственных армий они стали чуть ли не единственной возможностью обзавестись военной техникой. Ярче всего это отразилось в Испании — еще до начала гражданской войны в 1936 году страна была ареной регулярных путчей и конфликтов.
Первый в мире гантрак «Гиннесс» — Ирландия, 1916 год. Источник: icvi.at.ua
В стране существовал ряд политических организаций. Контролирующие профсоюзы анархо-синдикалисты, коммунисты, совмещавшая в себе традиционализм и антикапиталистическую риторику «Фаланга», отряды роялистов и правительство в Мадриде, тщетно пытавшееся удержать под контролем всех вышеперечисленных. Слабость центра позволяла каждой из партий иметь свою маленькую армию. Радикалы редко тянули «взрослую» бронетехнику, поэтому массово делали гантраки.
В этих условиях вскрылся еще один плюс. Сделать гантрак можно было буквально за ночь — и так же быстро его разобрать. Грузовик превращался в боевое орудие. Когда опасность проходила — из него вновь делали обычный автомобиль, который использовался в хозяйстве. Содержание армии гантраков было дешево, потому что они не стояли мертвым грузом в обычное время. Поэтому в Испании их делали из чего угодно — броней обшивались не только грузовики, но и автобусы, и даже легковые автомобили.
Вторая мироваяВ Европе вновь развернулась большая война, и гантраки уступили место полноценной боевой технике. Тем не менее для них оставались ниши и при таком раскладе.
Весной 1940 года немецкая армия разгромила французов и британский экспедиционный корпус. Англичанам удалось эвакуировать большую часть войск через Ла-Манш, но на французских пляжах осталась большая часть техники и тяжелого вооружения. Отбивать германское вторжение, случись оно, было бы нечем. В попытках резко нарастить сухопутную военную мощь англичане создали «Хоум Гард» — волонтерскую территориальную организацию для помощи армии в обороне Британии.
Британский мобильный дот «Бизон», танковый музей в Бовингтоне. Источник: wikimedia.org
Материалы по темеГрузовики Великой Отечественной
Оружия «Хоум Гарду» выдавали мало и по принципу «какого не жалко». С техникой все обстояло еще хуже. И вот тогда там вспомнили гантраки «Гиннесс» и испанский опыт. И принялись творить. Сначала они пытались перещеголять испанцев в стремлении забронировать любое попавшееся транспортное средство. Потом англичане решили, что это недостаточно изысканно, и поставили корабельное 152-мм орудие на грузовик «Мамонт». А еще британцы воплотили идею «мобильного дота», заливая им заранее армированные и обложенные опалубкой борта больших грузовиков.
Но все-таки Вторая мировая не стала для гантраков периодом славы. В условиях большой войны наскоро переделанные грузовики были скорее оружием нужды, чем реально действенным средством. Их недолго использовали ленинградские ополченцы, силы антинацистского Сопротивления в ряде стран и иногда отрезанные от снабжения воинские части. Казалось бы, этим дело и ограничится. Но с окончанием Второй мировой наступила новая эпоха.
Но все-таки Вторая мировая не стала для гантраков периодом славы. В условиях большой войны наскоро переделанные грузовики были скорее оружием нужды, чем реально действенным средством. Их недолго использовали ленинградские ополченцы, силы антинацистского Сопротивления в ряде стран и иногда отрезанные от снабжения воинские части. Казалось бы, этим дело и ограничится. Но с окончанием Второй мировой наступила новая эпоха.
Горящая периферия
Американский гантрак на базе грузовика HEMTT в Ираке: вооружен 12,7-мм пулеметом и 40-мм автоматическим гранатометом. Источник: radiodixie.cz
Закончилась еще одна мировая война, но теперь налицо была другая ситуация. Период всеобщей слабости и подавленности сменился противостоянием двух систем. Ядерное оружие не позволяло немедленно вцепиться друг другу в глотки, и ареной противоборства стали третьи страны. В этой игре были правила, и повышать ставки, сразу начав снабжать прикормленные силы лучшей техникой, стороны не спешили. А когда и снабжали, на все формирования её не хватало. Это вновь создавало условия для расцвета гантраков, позволить себе которые могли практически все.
Ранние арабо-израильские войны, африканские и южноамериканские конфликты — гантраки были везде и поражали разнообразием. В силу специфики каждая машина была уникальна. В какой-то мере преодолеть это правило смогли крупные, любящие централизацию страны, решившие обзавестись таким «кустарным» средством ведения войны. Виной тому стала партизанская тактика противника. С ней столкнулись американцы во Вьетнаме, родезийцы и южноафриканцы в Африке, русские в Афганистане и Чечне и многие другие.
Бронированный Урал в Чечне, начало 2000-х годов. Источник: topwar.ru
Более слабый противник понимал бесперспективность прямого столкновения и тщательно планировал засады. Их объектами выбирались не боевые части, а колонны снабжения, без которых невозможно было вести современную войну. Гонять с каждой колонной бронетехнику дорого — у неё был ограниченный моторесурс, да и топлива уходило больше. А вот бронировать некоторые из снабженческих грузовиков, навесить на них побольше оружия и пустить в общем строю — намного удобнее и дешевле. Особенно в деле вооружения гантраков отличились американцы. Начав с монтирования скромных пулеметов, они быстро вошли во вкус. Крупнокалиберные, да еще и счетверенные пулеметы, знаменитые шестиствольные орудия, 40-миллиметровые зенитки — весь этот арсенал буквально рвал на куски вьетнамские джунгли, нанося серьезные потери неприятельским засадам.
Украинское творчество. Источник: twower.livejournal.com
Материалы по темеНаш Тайфун-У против американского Кугуара: спецназ, на выход!
Любили оснащать грузовики зенитками и русские, но по другим причинам. Афганистан и Кавказ — горные регионы. Чтобы достать атакующего сверху противника, необходим высокий угол наводки орудия — а зениткам в этом нет равных. Кстати, в Афганистане русские применяли гантраки не только для охраны, но и для атаки колонн. Отряды спецназначения использовали трофейные моджахедские Тойоты и обшитые броней Уралы, и громили уже неприятельские караваны.
Широко использовались гантраки и в начале войны на Украине. Весна и 2/3 лета 2014-го стали временем расцвета добровольческих отрядов, возможности которых были далеки от регулярной армии. А это значило, что обе стороны пытались массово делать гантраки. Еще больше обшитых броней грузовиков наблюдается в Сирии. В этой гражданской войне слишком много сторон и группировок. Ресурсов на полноценную боевую технику хватает далеко не всем — а это значит, что зона военных действий будет и дальше полниться обшитыми броней грузовиками.
Широко использовались гантраки и в начале войны на Украине. Весна и 2/3 лета 2014-го стали временем расцвета добровольческих отрядов, возможности которых были далеки от регулярной армии. А это значило, что обе стороны пытались массово делать гантраки. Еще больше обшитых броней грузовиков наблюдается в Сирии. В этой гражданской войне слишком много сторон и группировок. Ресурсов на полноценную боевую технику хватает далеко не всем — а это значит, что зона военных действий будет и дальше полниться обшитыми броней грузовиками.
Ближневосточный гантрак, наши дни. Источник: whitefleet.net
Текст: Тимур Шерзад
Фото: из арховов автора
Читать комментарии