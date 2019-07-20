Т-72 создавался для сражений Третьей мировой: тысячи единиц бронетехники, массированная артиллерийская и авиационная поддержка, армада везущих топливо и снаряды тыловых частей и рывок к Ла-Маншу. Он жил ради этого момента, но получил нечто совершенно иное — распад сверхдержавы, расформирование частей и участие в множестве сравнительно мелких, но жестоких конфликтов.

Пески пустыни

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Впервые Т-72 «понюхали пороху» в Ливане, в 1982 году. В бою сошлись сирийские и израильские вооруженные силы — охваченный гражданской войной Ливан стал площадкой для встречи старых врагов.

Фокус интереса исследователей сошелся на противостоянии «семьдесятдвоек» и «Меркав», которые тоже впервые приняли участие в боевых действиях. Симпатизанты каждого танка могут найти множество примеров сокрушительных побед одного над другим, и наоборот. Но все это будут фантазии: в реальности Т-72 и «Меркавы» в боях не встречались.

Интересно, что потери новейших танков были следствием одного и того же фактора — противотанковых ракет. Из 12 утраченных сирийцами Т-72 большая часть была поражена в одной удачной засаде из ПТУР «Тоу». Что больше говорит, скорее, об умелом их применении сирийцами, чем о качествах самого танка.

В остальном же крепкая, хоть и не неуязвимая (таких не бывает), лобовая броня новых танков оказалась серьезным аргументом. Хотя экспортный вариант, конечно, был хуже — у танков, состоявших на вооружении СССР, башня была крепче.

Иракские Т-72

Следующим более-менее крупным конфликтом для Т-72 стала подзабытая ирано-иракская война. Там самым грозным противником для «семьдесятдвоек» были уже не «Меркавы», а купленные иранцами британские «Чифтены». Только, в отличие от Ливана, с ними встречаться Т-72 пришлось, и взаимные потери в таких схватках были серьезными.

Потом иракским Т-72 пришлось встретиться уже с американскими «Абрамсами» в двух иракско-американских войнах. Тут ситуация была неутешительная — иракских танкистов ждал разгром. Дело, конечно, обуславливается полным превосходством американцев в высокотехнологичных средствах ведения войны: большинство Т-72 были уничтожены с воздуха. Не стоит забывать и о том, что экспортные модификации «семьдесятдвоек» сильно уступали последним на тот момент вариантам «Абрамсов».

Резня, погромы и танковые лавины

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Нагорный Карабах стал камнем преткновения между армянами и азербайджанцами еще во времена Гражданской войны в России. Край, находившийся между двумя государствами, что образовались в результате развала империи, был населен армянами. Его захватили азербайджанские отряды. Позже пришла Красная армия, прекратившая активное противостояние, но при создании СССР вопрос снят не был. Решили, чтобы никого не обижать, сделать Карабах армянской автономией в составе советского Азербайджана. Но это лишь на долгие времена заморозило конфликт.

С развалом СССР два народа тут же вспомнили старое — уже в феврале 1988 года начались погромы с убийствами и грабежом. Гражданское противостояние к 1992 году переросло в полноценную войну.

Танков Т-72 у обеих сторон было много. Где-то разграбили советские склады — Армении таким путем досталось 246 Т-72, а Азербайджану — 314. В некоторых случаях удавалось полулегальным или нелегальным путем купить технику из России: армяне смогли приобрести 84 «семьдесятдвойки».

Монумент в Нагорном Карабахе — армянский Т-72, участвовавший в штурме Шуши в 1992 году

Обе стороны устраивали атаки, в которых участвовали сотни танков и бронемашин. Вследствие этого картина местами скорее напоминала Великую Отечественную, чем локальный конфликт. Часто экипажами с обеих сторон командовали наемники из бывшей Советской Армии — Россию лихорадило, и найти нормальную работу офицерам было крайне сложно.

Потери танков были высоки, но не только из-за качеств самих машин. Шла война любителей: найти человека с боевым опытом или хотя бы военным образованием было сложно, что часто превращало общевойсковой бой в череду разрозненных схваток. Взаимодействие родов войск оставляло желать лучшего, что не могло не отразиться, в том числе, и на потерях танков, которые всегда требуют пехотного прикрытия.

Чеченские войны

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Активно участвовали Т-72 и в боевых действиях на Кавказе — причем еще и до «официального» начала Первой чеченской. Они играли главную роль в организованной спецслужбами авантюре — попытке штурма Грозного в ноябре 1994 года. Ставка делалась на танки с российскими экипажами и пехоту чеченской оппозиции дудаевскому режиму. Причем Т-72 были и у дудаевцев. Штурм, увы, оказался неудачным — из четырех десятков танков было потеряно от половины до трех четвертей.

Затем случился печально известный «новогодний штурм» 31 декабря того же года. Русским мешали последствия «крушения империи»: не хватало обученных экипажей, пехоты прикрытия, топливо разворовывалось и разбавлялось, в бой вводились «семьдесятдвойки» ранних модификаций. А противник успел получить боевой опыт на бушевавшей уже несколько лет чеченской гражданской войне. Кроме того, некоторые отряды (как, например, басаевцы) успели поучаствовать в других локальных конфликтах — например, в Абхазии или том же Карабахе.

Все это стоило потерь, но даже в таких тяжелейших условиях Т-72 могли успешно выживать и наносить тактические поражения противнику. Так, носившийся как угорелый танк лейтенанта Цымбалюка из состава попавшей в самое пекло Майкопской бригады смог подавить десяток гранатометчиков и остаться целым — несмотря на семь следов от попадания противотанковых гранат.

Т-72 с минным тралом в Чечне. Пожалуй, самое брутальное фото этого танка в принципе

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Когда в бой шли имеющие динамическую броню танки последних на тот момент модификаций, уничтожить их было еще сложнее. Они могли выдерживать до четырех попаданий управляемыми ракетами «Фагот». Несмотря на повреждения второстепенных элементов танка и легкие ранения экипажа, Т-72 продолжал сражаться.

Во Вторую чеченскую потери «семьдесятдвоек» заметно снизились. Причиной тому, опять-таки, были не свойства самих танков, а улучшение организации в войсках, учет богатого боевого опыта прошлой войны и некоторое выравнивание обстановки в самой России. Все эти факторы приводили к более тесному взаимодействию танков с другими родами войск, что уже не позволяло безнаказанно ловить в засады грозные, при правильном применении, Т-72.

Т-72 народной милиции ЛНР, совместные с ДНР учения под Донецком, осень 2017 года

Наши дни

Использовались Т-72 и в августовской войне с Грузией — «операции по принуждению к миру». Применяли их в Шри-Ланке и Судане. Не обошлись без «семьдесятдвоек» и сегодняшние конфликты — в Сирии и на Донбассе.

Весь опыт применения Т-72 говорит: при грамотном использовании это серьезный и опасный противник . Резервы модернизации танка далеко не бесконечны, но, по крайней мере, на сегодняшний день они еще позволяют ему быть эффективной «рабочей лошадкой» войны.

Т-72 в Сирии, 2010-е годы

Да, есть множество кадров горящих «семьдесятдвоек». Но если образ ветерана множества локальных конфликтов о чем-то и говорит, то скорее о том, что он по-настоящему неприхотлив. Ведь использовать его и добиваться результатов смогли далеко не самые обученные экипажи мира, от сирийцев и иракцев до дудаевцев, от федеральных срочников до вчерашних шахтеров — ополченцев Донбасса. Это сочетание доступности и эффективности говорит, что боевой век Т-72 еще далек от завершения. Этот постоянный участник локальных конфликтов, увы, не раз вернется, чтобы прогрохотать гусеницами и сказать веское, 125-миллиметровое слово.

Текст: Тимур Шерзад,

Фото: Александр Неменов, «В Контакте?, topwar.ru, wallpaperup.com, rossaprimavera.ru и из архива автора