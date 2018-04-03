Наша БМП-3 против британского Warrior: артиллерийская дуэль

Помните веселый австралийский фильм «Данди по прозвищу Крокодил»? Был там забавный эпизод. К главному герою в городе пристали грабители и пытались испугать складным ножиком. «Разве это нож, вот нож», — сказал Данди и извлек на свет огромный охотничий тесак. Похожая ситуация произошла с высокопоставленным лицом из ОАЭ на параде наших войск в 1990 году. В тот момент в Эмиратах шел тендер на поставку БМП — арабы выбирали между американским Bradley и английским Warrior. И надо же, их военный представитель увидел в российской столице только что рассекреченный БМП-3.

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«Разве это оружие? Вот оружие!» — подумал гость из ОАЭ. Еще бы, вместо натовских изделий с единственной малокалиберной пушечкой перед ним ползла по брусчатке боевая машина, способная уделать иной танк. Спарка из 100-миллиметровой пушки-пусковой установки с автоматической 30-миллиметровой пушкой и три пулемета произвели неизгладимое впечатление.

Тендер расширили за счет третьего игрока — арабы желали российскую новинку. В итоге солидный контракт на сотни боевых машин достался нашей стране.

Прошли годы. На носу ввод в эксплуатацию новых военных разработок. Но все перечисленные БМП конца 80-х еще в строю. Их модернизационный потенциал не исчерпан, с рядом усовершенствований могут послужить еще десяток лет, а то и больше. Сравним перспективы нашей БМП-3 и английского FV-510 Warrior. Тем более что обе машины введены в эксплуатацию в 1987 году и формально принадлежат к одному поколению военной техники.

Когда в пушке стабильности нет

Warrior консервативен, как и многие другие армейские и гражданские изделия Туманного Альбиона. Построен по классической БМПшной схеме. Моторно-трансмиссионное отделение спереди справа, место механика-водителя слева. В средней части — боевое отделение. Башня обитаемая с пушкой и спаренным пулеметом. В корме — отделение для семи десантников. Высадка пехоты производится через распашную заднюю дверь.

Warrior едва ли не единственный гусеничный БМП Великобритании. На вооружении английской армии их меньше тысячи экземпляров.

Сварной корпус из алюминиевой брони с возможностью монтажа дополнительных защитных панелей. Он противостоит 14,5-мм бронебойным снарядам, осколкам 155-мм гаубичных снарядов и 9-килограммовым противотанковым минам. С дополнительной навесной броней способен выдержать попадание 30-мм подкалиберного снаряда в лобовой проекции.

Warrior с дополнительными защитными модулями по бортам. Хорошо видны вставки в гусеницы для езды по асфальтированным дорогам.

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Силовая установка — 550-сильный турбодизель Perkins Condor в паре с полностью автоматической 4-ступенчатой коробкой передач Allison X300–4B. Подвеска торсионная с гидравлическими амортизаторами. Опорных катков по шесть с каждой стороны. Для лучшего распределения нагрузки расположены они с неравными промежутками. Машина может работать 48 часов на местности, подвергшейся воздействию оружия массового поражения, для чего снабжена всеми необходимыми системами жизнеобеспечения, включая туалет.

И все бы ничего — приемлемая энерговооруженность, конкурентоспособная ходовая часть, нормальная вместимость и неплохая защита, да широкого распространения Warrior не снискал. Стоит только на вооружении Великобритании и Кувейта. Всему виной слабый боевой модуль. Пушка L21A1 RARDEN не оборудована системой стабилизации и не имеет в боекомплекте толковых бронебойных снарядов. С таким арсеналом сейчас много не навоюешь. Восемь готовых к применению противотанковых гранатометов LAW 80 в укладке положение на спасают. Для Кувейта даже пришлось делать «пустынную» модификацию со штатовской 25-миллиметровой пушкой Bushmaster и двумя пусковыми установками с противотанковыми управляемыми ракетами TOW по разные стороны башни. Но и это не помогло радикально повысить конкурентоспособность Варриора.

Чтобы продлить жизнь машине как минимум до 2025 года, разработана программа модернизации LV-510. Предусмотрены новые модульная защита, электронная система управления, средства связи, кругового обзора, ночного видения и, главное, система вооружения. Будет модернизирована башня. В ней смонтируют стабилизированную 40-миллиметровую автоматическую пушку англо-французской фирмы CTA International. С этим орудием Warrior, наконец-то, получит возможность стрелять на ходу современными боеприпасами.

Правда жизни. Из орудия RARDEN без системы стабилизации прицельно стрелять можно только остановившись.

FV-510 c дополнительной сетчатой защитой. Считается, что такая противостоит зарядам ручных гранатометов. Ближайшее будущее Warrior — доработанная башня с 40-мм стабилизированной пушкой.

А теперь, положа руку на сердце, констатируем: в сравнении с нашим БМП-3 (даже первоначального варианта) подобное вооружение — малобюджетные слезы. Хотя как раз бюджета на модернизацию своего единственного стоящего на вооружении БМП англичане выкинут предостаточно. Речь о миллионах фунтов.

Арсенал и ракеты в придачу

Каков наш ответ Чемберлену? БМП-3 и ее модернизированный вариант БМП-3М машины уникальные, несмотря на солидный возраст. Бронирование, двигатель, полуавтоматическая коробка передач, удельная мощность, ходовая часть, защита от оружия массового поражения — на уровне. И неравномерно стоящие опорные катки есть, и туалет тоже! А вот компоновка не традиционная, а танковая.

БМП-3 легко прыгает и на удивление мягко приземляется.

В передней части корпуса располагаются механик-водитель и два десантника. Они же — стрелки двух курсовых пулеметов. В середине — боевой модуль, наводчик и командир экипажа. За ними — еще пять десантников. И в самой корме находится двигатель. Минусы компоновки — тесноватое отделение для стрелков в средней части машины. Кроме того, десантирование происходит над моторным отсеком при открытых дверях на корме и в верхней части корпуса. Правда, барнаульский дизель практически оппозитный и «ступенька» получилась невысокой.

Хорошо видно — опорные катки БМП-3 стоят неравномерно для лучшего распределения нагрузки. Два передних и один задний по каждому борту оснащены гидравлическими амортизаторами.

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Указанные недостатки с лихвой окупаются достоинствами. У БМП-3 выгодная развесовка, простор в передней части и много места для размещения вооружения с приятным дополнением в виде большого погона под башню. В самой башне есть пулемет, 100-мм пушка-пусковая установка с автоматом заряжания (способна стрелять снарядами и противотанковыми управляемыми ракетами) и 30-мм автоматическая скорострельная пушка. Разумеется, сдвоенный главный калибр стабилизирован в двух плоскостях. Боеприпасы: осколочно-фугасные снаряды 100 и 30 мм, подкалиберные бронебойные для меньшей пушки, выстрелы с противотанковыми управляемыми ракетами. Двумя курсовыми пулеметами управляют десантники, но если они ведут бой вне БМП, пулеметами командует механик-водитель с помощью кнопок на штурвале управления. И это еще не все! В укладке есть дополнение к нехилому арсеналу — гранатометы и переносные зенитно-ракетные комплексы.

БМП-3 — машина с мощным вооружением, маневренная, плавучая и к тому же способная стрелять на плаву. Судьба ее куда интересней, чем у «англичанина».

Сотни наших «трешек» стоят на вооружении десятка стран. Только в ОАЭ около 600, а в том же Кувейте их в четыре с лишним раза больше, чем британских Warrior. Вот вам и нестандартная компоновка из России!

Чтобы выпустить десантников из нашего БМП, приходится открывать и люки, и задние двери.

Казалось бы, запас по мощности вооружения столь велик, что его можно не трогать, совершенствуя боевой машине активную и пассивную защиту, приборы, систему управления огнем, средства связи, электронику. Это, конечно, делается. Но есть еще два направления модернизации. Во-первых, двигатели. На смену атмосферному дизелю УТД-29 пришел дизель УТД-32 с турбонаддувом. Мощность возросла с 500 до 660 л.с. Но это не предел. Есть вариант мотора мощностью 816 лошадей, выводящий нашу БМП в лидеры по удельной мощности.

Отделение для десантников в средней части корпуса. В нижней части красного боевого модуля — конвейер механизма заряжания.

Вот здесь под сиденьем одного из десантников расположен туалет. Комфорт минимальный, но обеспечивает автономную жизнь на зараженной местности.

Второе направление — совершенствование вооружения. Одна из перспективных разработок называется БМП-3 Деривация. На ней установлен необитаемый модуль вооружения АУ-220М Байкал c 57-миллиметровой скорострельной пушкой. Боекомплект — 200 выстрелов. Прицельная дальность — до 8 км. Такой главный калибр — прекрасный аргумент против любой легкобронированной техники противника.

Другая, еще более радикальная модернизация — БМП-3 Драгун. В этой машине изменена компоновка. Двигатель и ряд элементов трансмиссии перенесены вперед, увеличен объем десантного отделения, доработана корма. Большая задняя дверь и аппарель позволят десантникам быстро покидать машину. Размер погона остался большим. На Драгуна можно устанавливать необитаемые модули вооружения с двумя пушками 100+30 мм, 57-миллиметровым орудием и 125-миллиметровым монстром 2А75 (вариант танковой 2А46М). БМП со «стволом» от Т-72 и Т-90 — это, согласитесь, сильно!

К месту назначения БМП-3 доберется по любой дороге. А там поддержит пехоту огнем двух спаренных пушек и трех пулеметов.

А теперь вернемся к сравнению с Варриором. Отдельные мелочи можно посмотреть в таблице, но, надеюсь, перспективы соперников в целом предельно ясны. Говорят, в проигравшей команде принято хвалить вратаря. Пожалуйста! Английский БМП на фоне нашей «трешки» откровенно провалился, зато у его пехотинцев из десантного отделения великолепное обмундирование. Особенно знаменитая британская куртка smock — до сих пор лучшая в мире военная ветровка и одновременно разгрузочная система.

Характеристики боевых машин пехоты России и Великобритании