Наша БМП-3 против британского Warrior: артиллерийская дуэль

«Разве это оружие? Вот оружие!» — подумал гость из ОАЭ. Еще бы, вместо натовских изделий с единственной малокалиберной пушечкой перед ним ползла по брусчатке боевая машина, способная уделать иной танк. Спарка из 100-миллиметровой пушки-пусковой установки с автоматической 30-миллиметровой пушкой и три пулемета произвели неизгладимое впечатление.
Тендер расширили за счет третьего игрока — арабы желали российскую новинку. В итоге солидный контракт на сотни боевых машин достался нашей стране.
Прошли годы. На носу ввод в эксплуатацию новых военных разработок. Но все перечисленные БМП конца 80-х еще в строю. Их модернизационный потенциал не исчерпан, с рядом усовершенствований могут послужить еще десяток лет, а то и больше. Сравним перспективы нашей БМП-3 и английского FV-510 Warrior. Тем более что обе машины введены в эксплуатацию в 1987 году и формально принадлежат к одному поколению военной техники.
Когда в пушке стабильности нет
Warrior консервативен, как и многие другие армейские и гражданские изделия Туманного Альбиона. Построен по классической БМПшной схеме. Моторно-трансмиссионное отделение спереди справа, место механика-водителя слева. В средней части — боевое отделение. Башня обитаемая с пушкой и спаренным пулеметом. В корме — отделение для семи десантников. Высадка пехоты производится через распашную заднюю дверь.
Сварной корпус из алюминиевой брони с возможностью монтажа дополнительных защитных панелей. Он противостоит 14,5-мм бронебойным снарядам, осколкам 155-мм гаубичных снарядов и 9-килограммовым противотанковым минам. С дополнительной навесной броней способен выдержать попадание 30-мм подкалиберного снаряда в лобовой проекции.
Силовая установка — 550-сильный турбодизель Perkins Condor в паре с полностью автоматической 4-ступенчатой коробкой передач Allison X300–4B. Подвеска торсионная с гидравлическими амортизаторами. Опорных катков по шесть с каждой стороны. Для лучшего распределения нагрузки расположены они с неравными промежутками. Машина может работать 48 часов на местности, подвергшейся воздействию оружия массового поражения, для чего снабжена всеми необходимыми системами жизнеобеспечения, включая туалет.
И все бы ничего — приемлемая энерговооруженность, конкурентоспособная ходовая часть, нормальная вместимость и неплохая защита, да широкого распространения Warrior не снискал. Стоит только на вооружении Великобритании и Кувейта. Всему виной слабый боевой модуль. Пушка L21A1 RARDEN не оборудована системой стабилизации и не имеет в боекомплекте толковых бронебойных снарядов. С таким арсеналом сейчас много не навоюешь. Восемь готовых к применению противотанковых гранатометов LAW 80 в укладке положение на спасают. Для Кувейта даже пришлось делать «пустынную» модификацию со штатовской 25-миллиметровой пушкой Bushmaster и двумя пусковыми установками с противотанковыми управляемыми ракетами TOW по разные стороны башни. Но и это не помогло радикально повысить конкурентоспособность Варриора.
Чтобы продлить жизнь машине как минимум до 2025 года, разработана программа модернизации LV-510. Предусмотрены новые модульная защита, электронная система управления, средства связи, кругового обзора, ночного видения и, главное, система вооружения. Будет модернизирована башня. В ней смонтируют стабилизированную 40-миллиметровую автоматическую пушку англо-французской фирмы CTA International. С этим орудием Warrior, наконец-то, получит возможность стрелять на ходу современными боеприпасами.
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FV-510 c дополнительной сетчатой защитой. Считается, что такая противостоит зарядам ручных гранатометов.
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Ближайшее будущее Warrior — доработанная башня с 40-мм стабилизированной пушкой.
А теперь, положа руку на сердце, констатируем: в сравнении с нашим БМП-3 (даже первоначального варианта) подобное вооружение — малобюджетные слезы. Хотя как раз бюджета на модернизацию своего единственного стоящего на вооружении БМП англичане выкинут предостаточно. Речь о миллионах фунтов.
Арсенал и ракеты в придачу
Каков наш ответ Чемберлену? БМП-3 и ее модернизированный вариант БМП-3М машины уникальные, несмотря на солидный возраст. Бронирование, двигатель, полуавтоматическая коробка передач, удельная мощность, ходовая часть, защита от оружия массового поражения — на уровне. И неравномерно стоящие опорные катки есть, и туалет тоже! А вот компоновка не традиционная, а танковая.
В передней части корпуса располагаются механик-водитель и два десантника. Они же — стрелки двух курсовых пулеметов. В середине — боевой модуль, наводчик и командир экипажа. За ними — еще пять десантников. И в самой корме находится двигатель. Минусы компоновки — тесноватое отделение для стрелков в средней части машины. Кроме того, десантирование происходит над моторным отсеком при открытых дверях на корме и в верхней части корпуса. Правда, барнаульский дизель практически оппозитный и «ступенька» получилась невысокой.
Указанные недостатки с лихвой окупаются достоинствами. У БМП-3 выгодная развесовка, простор в передней части и много места для размещения вооружения с приятным дополнением в виде большого погона под башню. В самой башне есть пулемет, 100-мм пушка-пусковая установка с автоматом заряжания (способна стрелять снарядами и противотанковыми управляемыми ракетами) и 30-мм автоматическая скорострельная пушка. Разумеется, сдвоенный главный калибр стабилизирован в двух плоскостях. Боеприпасы: осколочно-фугасные снаряды 100 и 30 мм, подкалиберные бронебойные для меньшей пушки, выстрелы с противотанковыми управляемыми ракетами. Двумя курсовыми пулеметами управляют десантники, но если они ведут бой вне БМП, пулеметами командует механик-водитель с помощью кнопок на штурвале управления. И это еще не все! В укладке есть дополнение к нехилому арсеналу — гранатометы и переносные зенитно-ракетные комплексы.
БМП-3 — машина с мощным вооружением, маневренная, плавучая и к тому же способная стрелять на плаву. Судьба ее куда интересней, чем у «англичанина».
Сотни наших «трешек» стоят на вооружении десятка стран. Только в ОАЭ около 600, а в том же Кувейте их в четыре с лишним раза больше, чем британских Warrior. Вот вам и нестандартная компоновка из России!
Казалось бы, запас по мощности вооружения столь велик, что его можно не трогать, совершенствуя боевой машине активную и пассивную защиту, приборы, систему управления огнем, средства связи, электронику. Это, конечно, делается. Но есть еще два направления модернизации. Во-первых, двигатели. На смену атмосферному дизелю УТД-29 пришел дизель УТД-32 с турбонаддувом. Мощность возросла с 500 до 660 л.с. Но это не предел. Есть вариант мотора мощностью 816 лошадей, выводящий нашу БМП в лидеры по удельной мощности.
Другая, еще более радикальная модернизация — БМП-3 Драгун. В этой машине изменена компоновка. Двигатель и ряд элементов трансмиссии перенесены вперед, увеличен объем десантного отделения, доработана корма. Большая задняя дверь и аппарель позволят десантникам быстро покидать машину. Размер погона остался большим. На Драгуна можно устанавливать необитаемые модули вооружения с двумя пушками 100+30 мм, 57-миллиметровым орудием и 125-миллиметровым монстром 2А75 (вариант танковой 2А46М). БМП со «стволом» от Т-72 и Т-90 — это, согласитесь, сильно!
А теперь вернемся к сравнению с Варриором. Отдельные мелочи можно посмотреть в таблице, но, надеюсь, перспективы соперников в целом предельно ясны. Говорят, в проигравшей команде принято хвалить вратаря. Пожалуйста! Английский БМП на фоне нашей «трешки» откровенно провалился, зато у его пехотинцев из десантного отделения великолепное обмундирование. Особенно знаменитая британская куртка smock — до сих пор лучшая в мире военная ветровка и одновременно разгрузочная система.
Характеристики боевых машин пехоты России и Великобритании
|
Модель
|
БМП-3 (3М)
|
FV510 Warrior
|
Длина / ширина / высота / дорожный просвет
|
7140 / 3230 / 2300 / 450 мм
|
6300 / 3030 / 2794 / 490 мм
|
Число мест: экипаж + десант
|
3+7
|
3+7
|
Масса
|
18 700 — 22 700 кг
|
25 400 кг
|
Максимальная скорость
На плаву
|
70 км/ч
10 км/ч
|
75 км/ч
—
|
Топливо
|
дизельное, возможно применение бензина и керосина
|
дизельное
|
Запас хода по шоссе
|
600 км
|
660 км
|
Удельное давление на грунт
|
0,6 кг/см2
|
0,7 кг/см2
|
Преодолеваемый подъем
|
300
|
300
|
Преодолеваемая стенка
|
0,7 м
|
0,75 м
|
Преодолеваемый ров
|
2,2 м
|
2,5 м
|
Преодолеваемый брод
|
плавает
|
1,3 м
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
|
|
Тип
|
дизельный многотопливный безнаддувный (с турбонаддувом)
|
дизельный турбонаддувом
|
Расположение
|
сзади поперечно
|
спереди продольно
|
Модель
|
УТД-29 (УТД-32)
|
Perkins CV8 TCA Condor
|
Конфигурация
|
V10
|
V8
|
Рабочий объем
|
26,5 л
|
17,5 л
|
Мощность
|
331(485) / 500 (660) кВт/л.с. при 2600 об/мин
|
410 / 550 кВт/л.с. при 2300 об/мин
|
ПОДВЕСКА
|
торсионная с гидравлическими амортизаторами
|
торсионная с гидравлическими амортизаторами
|
БРОНИРОВАНИЕ
|
катаная алюминиевая броня+навесная+активная защита
|
катаная алюминиевая броня+навесная
|
ВООРУЖЕНИЕ
|
|
|
Тип/калибр
|
орудие-пусковая установка 2А70 / 100 мм, автоматическая пушка 2А72 / 30 мм, пулемет ПКТМ / 7,62х3 мм (один в башне + два курсовых)
|
пушка L21A1 / 30 мм, пулемет L94A1 / 7,62 мм
|
Боекомплект
|
40 выстрелов+8 ПТУР, 500 снарядов, 3х2000 патронов
|
228 выстрелов / 2000 патронов
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