Тест капотных Урал Next 6×4: «дорожники» наступают

В Миассе вслед за полноприводным Уралом Next выпустили линейку дорожных грузовиков с колесной формулой 6×4. «За рулем» рассмотрел шансы Уралов-«дорожников» — самосвала и седельного тягача — на успех на рынке.

Вслед за полноприводным Уралом Next миасский завод выпустил линейку дорожных грузовиков с колесной формулой 6×4. Впервые их показали на московской выставке Комтранс в 2017 году. Машины предназначены для тех потребителей, кому не нужен полный привод. Производитель брутальных внедорожных грузовиков решил посягнуть на сферу, где царствует КАМАЗ, поскольку рынок «дорожников» в три раза более емкий, чем рынок внедорожников. Капотная компоновка тоже дает свои преимущества — легче разместить, к примеру, кран-стрелу, а в случае неисправности двигателя не надо поднимать кабину.

Хребет

На площадке Дмитровского автополигона красуются самосвал и седельный тягач — основа всей будущей линейки грузовиков, самые востребованные исполнения. Машины могут быть как с короткой, так и с длинной колесной базой, что дает возможность использовать их в коммунальных и фермерских хозяйствах, грузоперевозках, строительном бизнесе. Внешне Уралы 6×4 не отличаются от полноприводных машин, но это только на первый взгляд. Для дорожников разработали новую раму бутылочного типа шириной 950 мм спереди и 770 мм сзади. Конструкция получилась массивнее, нежели у полноприводных машин. Задние ведущие, а также передний неведущий мост с выраженным изгибом балки и мощным стабилизатором закупают у китайской компании Shaanxi Hande Axle: собственных разработок у компании пока нет.

Подвеска зависимая, на параболических рессорах, с так называемой «ушастой» балкой и мощным стабилизатором. Передняя ось ­рассчитана на нагрузку 7,5 тонны.

Угол поворота внутреннего колеса увеличен до 50 градусов. То есть по маневренности Урал сравним с бескапотным грузовиком.



Материалы по теме 15 крутых вездеходов на базе автомобилей ГАЗ

Нагрузку на переднюю ось самосвала увеличили до шести с половиной тонн. Для сравнения: на полноприводной машине — 5–5,5 тонны. Тут все технические ухищрения завязаны на развесовку. Во‑первых, самосвальную платформу разработали специально для Уралов с колесной формулой 6×4, пол скошен под углом семь градусов, чтобы при загрузке сыпучий груз смещался вперед. Во‑вторых, гидроцилиндр подъема кузова установили не за кабиной, а по центру. Решение компромиссное, поскольку нагрузка на механизм подъема кузова возрастает, зато улучшается развесовка по осям.

При росте 190 см легко дотягиваюсь до ручки водительской двери, и она мягко открывается. Кабинный модуль Next един для всей линейки грузовиков «Группы ГАЗ», в которую входит и Урал. Качество сборки — на уровне иномарок, да и оснащение с эргономикой не подводят. Есть кондиционер, электростеклоподъемники, обогрев лобового стекла и зеркал, круиз-контроль, магнитола. И приятные мелочи вроде крючков для одежды, ниш для мелочевки и подстаканников.

Руль регулируется по углу наклона, а вместо «кочерги» коробки передач, которая торчит в полу у полноприводных машин, появился удобный джойстик с тросовым приводом управления трансмиссией. Такой уже есть у автобусов Вектор Next и ГАЗель Next.



1. Рама рассчитана на полную массу автомобиля 27,5 тонны. Лонжероны толщиной 8 мм и высотой 280 мм идут по всей длине. Производитель утверждает, что оптимальное расположение поперечин и усилителей повысило жесткость рамы на кручение в полтора раза. 2. Коробки передач ZF — производства СП «ЦФ Кама», что в Набережных Челнах. Самосвалу положена 9-ступенчатая механика ZF Ecomid 9S1310TO, тягачу — 16-ступенчатая ZF Ecomid 16S1820. 3. Кабина. Капот, крылья и облицовка радиатора сделаны из морозоустойчивого и ударопрочного пластика. Кабинный модуль Next един для всей линейки грузовиков «Группы ГАЗ». 4. Мосты — китайской компании Shaanxi Hande Axle. Конструктивно они ведут свою родословную от мостов известных компаний Steyr и MAN. Второй и третий мосты — ведущие, с бортовыми редукторами и блокировками межосевого и межколесного дифференциалов. Передаточное число главной передачи — 5,92. У самосвала передний мост (неведущий) конструктивно пока такой же, как у тягача. 5. Передняя подвеска — зависимая, на четырехлистовых рессорах, с передним стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя — со стабилизатором поперечной устойчивости, а в рессоре девять листов. Допустимая нагрузка на тележку мостов — до 20 тонн. 6. Предлагается два мотора — ЯМЗ‑536 (328 л.с.) для самосвала и ЯМЗ‑653 (420 л.с.) для седельного тягача; система топливоподачи — Common Rail производства Bosch, адаптирована для работы на российском топливе. Ресурс обоих агрегатов — до 800 000 км. Межсервисный интервал — 20 000 км.

Объем кузова — 10 кубометров. За счет надстройки бортов объем увеличивается до 12 м³. Грузоподъемность самосвала — до 15,5 тонны.

Механизм подъема кузова расположен ­по центру рамы, а не спереди.



В дорогу!

«Выезжая на дорогу, посмотри налево, посмотри направо — нет ли где советского Урала?» — эти слова, говорят, повторяли друг другу жители бывшей ГДР после того, как солдат на грузовике переехал крошечный Trabant и не заметил этого. Вроде как обошлось без жертв. Уверен, с новым Уралом такого не случится: обзорность у него отличная. Правда, если асфальт щербатый, зеркалá на длинных ножках немного болтаются. Это минус унифицированной кабины, весьма узкой.

На самосвале стоит 328‑сильный дизель экокласса Евро‑5 (потому по правому борту разместили 39‑литровый бачок с мочевиной AdBlue) и 9-ступенчатая механика ZF. Работать джойстиком — одно удовольствие: неплохая избирательность, ходы небольшие, буквально как у легковушки. Правда, переключаться приходится по звуку мотора, ведь у тахометра не размечена красная зона. К тормозам тоже нет претензий, схватывают они цепко. Кстати, на всех осях стоят барабанные «машинки» с пневмоприводом. Поначалу думал, что рулем от ГАЗели на грузовике работать будет тяжело, но сомнения рассеялись. Баранка крутится легко, рулится Урал я бы даже сказал остро. Все реакции прогнозируемы — что на асфальте, что при маневрах на грунтовке.

Водительское кресло фирмы Grammer — на пневмоподвеске и со множеством регулировок.

Сдвоенное пассажирское сиденье от ГАЗели намертво прикручено к полу самосвала.

По качеству исполнения кабинный модуль Next не хуже, чем у иномарок. Передняя панель едина для Урала, ГАЗели и ГАЗона Next. «Кочерга» 5-ступенчатой коробки передач ЯМЗ стоит на полноприводных Уралах.



По грунтовке груженый самосвал идет мягко. Тяги мотора хватает, и подвеска достойно отрабатывает все неровности; преду­смотрена блокировка межосевого и межколесного дифференциалов, так что грузовику будет нетрудно забираться в скользкие подъемы, да и на гололеде трогаться легче.

В кабине тягача не три кресла, а два — так удобнее проходить к спальному месту. Попасть на него можно и через задние двери. Кстати, версии тягача с удлиненной кабиной, у которой нет задних дверей, не существует.

У тахометра не размечена красная зона, потому переключаться приходится на слух.

У дорожных Уралов вместо «кочерги» — удобный джойстик.



Под капотом тягача другой мотор — ЯМЗ‑653 мощностью 420 л.с., в прошлой жизни известный как Renault dCi11. В пару к нему приставлена 16-ступенчатая коробка передач ZF.

Восьмипроцентный подъем груженный под завязку тягач берет уверенно, ведь максимальные 2000 Н·м момента доступны уже при 1215 об/мин. Эта машина подойдет для строительных работ или перевозки тралов с тяжелой техникой. А вот на рынок магистральных перевозок она не претендует. Высота седла тут около 1300 мм, поэтому еврофура на него уже не встанет — не впишется в допустимый габарит по высоте (максимум четыре метра). Но потенциал у машины есть: в будущем ее станут использовать как магистральный тягач.

В тягаче предусмотрено спальное место длиной 1890 мм и шириной 600 мм. Под ним — большой рундук для вещей.

Трехосный тягач с низкой крышей и спальником, грузоподъемностью 16,5 тонны.

Перспектива

В новой ипостаси Урал входит в сегмент рынка, где 90% занимает КАМАЗ, а оставшиеся десять делят между собой МАЗ и иномарки. Заводчане планируют, что их капотники к 2022 году «отгрызут» 15% сегмента. Почему бы и нет? Кабина получилась удачной, и модельный ряд будет расширен. Заводчане обещают представить грузовик с автоматической трансмиссией, а также машины, работа­ющие на газе — сжатом или сжиженном.

Время первых

Первым грузовиком с колесной формулой 6×4, который выехал из ворот завода в Миассе, стал Урал‑377. Его разрабатывали параллельно с Уралом‑375, который предназначался для армии. 377‑й использовали прежде всего в народном хозяйстве, хотя в армии он тоже служил. У машины не было централизованной подкачки колес и экранирования электрооборудования.

Грузовик выпускали с 1965 по 1983 год. Под капотом работал бензиновый V8 объемом семь литров и мощностью 180 л.с. Грузоподъемность составляла 7500 кг.

По качеству и удобству кабины не уступит иномаркам, круто выглядит и неплохо управляется У тахометра не размечена красная зона; перегруз сильно укорачивает жизнь гидроцилиндру подъема самосвальной платформы

Урал Next 6×4 самосвал Урал Next 6×4 седельный тягач Длина / ширина / высота 7755 / 2550 / 2820 мм 8050 / 2550 / 2820 мм База от первого до второго моста 4005 мм 4410 мм База от второго до третьего моста 1440 мм Объем самосвальной платформы 10 или 12 м³ — Дорожный просвет 340 мм Снаряженная / полная масса 10 600 / 26 400 кг 9200 / 25 900 кг Масса перевозимого груза 15 600 кг 16 500 кг Двигатель ЯМЗ-53676, дизельный, Р6, 6,65 л; 241 кВт/328 л.с. при 2300 об/мин; 1375 Н·м при 1400–1600 об/мин ЯМЗ-653, дизельный, Р6, 11,0 л; 309 кВт/420 л.с. при 1900 об/мин; 2000 Н·м при 1215–1300 об/мин Максимальная скорость 90 км/ч Топливо /запас топлива ДТ / 350 л ДТ / 600 л