Обновленный «Урал-Next»: вездеход с кабиной от «ГАЗели»

gruzovik_uralnext_id1С новой кабиной «Урал-Next» стал чуть длиннее и выше, но не потерял вездеходных качеств, а благодаря двигателю ЯМЗ-536 и коробке ZF стал еще круче.
gruzovik_uralnext_id10Такой симпатичной панели приборов на «Уралах» никогда не было. Вот только «баранка» для серьезного грузовика-вездехода маловата
gruzovik_uralnext_id7На «Урал-Next» в цвете хаки будет заказчик, причем не только в России. Таких капотных грузовиков в мире осталось немного.
На пресс-конференции гендиректор «Автомобильного завода „Урал“ Виктор Кадылкин объявил о начале второго этапа модернизации грузовиков „Урал“. Первый закончился в конце 2014 года — были запущены в производство автомобили семейства „Урал М“, в которое, как известно, входят машины и капотной компоновки, и бескапотной колесных формул 4х4 и 6х6. Второй этап — не столько адаптация для грузовиков „Урал М“ кабины „ГАЗель-Next“ (с этим тоже справились), сколько постановка уже на конвейер обновленных вездеходов под брендом „Урал-Next“.
Противостояние двух компоновок
Сколько лет существуют капотная и бескапотная компоновки грузовиков, столько и идут разговоры, какая из них лучше. У каждой есть свои достоинства и недостатки. В Америке все тяжелые грузовики построены по капотной схеме, в первую очередь из-за высокой пассивной безопасности водителя. Не зря говорят: «Капот — это два метра жизни». Кроме того, часто у капотного грузовика ниже крыша, что удобно для монтажа крановых и других надстроек. В капотных машинах экипаж меньше трясет на кочках и колдобинах, при обслуживании и ремонте двигателя не нужно поднимать кабину — не придется выгонять на мороз пассажиров. Военные вспоминают о последствиях наезда на мину, но тут мнения расходятся. Однако у коммерческих бескапотных грузовиков однозначно лучше маневренность, эффективнее используются габариты под загрузку.
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