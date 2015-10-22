Обновленный «Урал-Next»: вездеход с кабиной от «ГАЗели»

В окрестностях Екатеринбурга прошел тест-драйв грузовиков из Миасса «Урал-Next». По совокупности изменений, произошедших за последний год, получился действительно новый и очень перспективный отечественный грузовик высокой проходимости.

gruzovik_uralnext_id1 С новой кабиной «Урал-Next» стал чуть длиннее и выше, но не потерял вездеходных качеств, а благодаря двигателю ЯМЗ-536 и коробке ZF стал еще круче.

Давно известно, что выполнение большой и сложной задачи лучше разбить на несколько этапов. Этапы обычно делят на еще более мелкие составляющие. А потом из всех этих «кирпичиков» складывается «здание». Журнал «Рейс» отслеживал этапы модернизации грузовиков «Урал», проводимой в последние годы. Так же внимательно мы относились к работе Ярославского моторного завода, Горьковского автомобильного, СП «ЦФ-КАМА» из Набережных Челнов. А сейчас этот машиностроительный «пазл» сложился в общую картинку — появление грузовиков семейства «Урал-Next».

gruzovik_uralnext_id10 Такой симпатичной панели приборов на «Уралах» никогда не было. Вот только «баранка» для серьезного грузовика-вездехода маловата

gruzovik_uralnext_id7 На «Урал-Next» в цвете хаки будет заказчик, причем не только в России. Таких капотных грузовиков в мире осталось немного.

На пресс-конференции гендиректор «Автомобильного завода „Урал“ Виктор Кадылкин объявил о начале второго этапа модернизации грузовиков „Урал“. Первый закончился в конце 2014 года — были запущены в производство автомобили семейства „Урал М“, в которое, как известно, входят машины и капотной компоновки, и бескапотной колесных формул 4х4 и 6х6. Второй этап — не столько адаптация для грузовиков „Урал М“ кабины „ГАЗель-Next“ (с этим тоже справились), сколько постановка уже на конвейер обновленных вездеходов под брендом „Урал-Next“.

Противостояние двух компоновок

Сколько лет существуют капотная и бескапотная компоновки грузовиков, столько и идут разговоры, какая из них лучше. У каждой есть свои достоинства и недостатки. В Америке все тяжелые грузовики построены по капотной схеме, в первую очередь из-за высокой пассивной безопасности водителя. Не зря говорят: «Капот — это два метра жизни». Кроме того, часто у капотного грузовика ниже крыша, что удобно для монтажа крановых и других надстроек. В капотных машинах экипаж меньше трясет на кочках и колдобинах, при обслуживании и ремонте двигателя не нужно поднимать кабину — не придется выгонять на мороз пассажиров. Военные вспоминают о последствиях наезда на мину, но тут мнения расходятся. Однако у коммерческих бескапотных грузовиков однозначно лучше маневренность, эффективнее используются габариты под загрузку.

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