«Урал Next»: без аскезы

Сначала у «Группы ГАЗ» появилась Газель Next, затем Газон Next, а теперь и Урал Next. Знакомимся с новым вездеходом из Миасса в горах Урала.

01-Ural-NEXT_zr-09_15 Урал Next. От 2 794 000 рублей. Где проводить первый тест-драйв сурового полноприводного грузовика? Конечно же, там, где толком нет дорог, — в Уральских горах! Места под Екатеринбургом красивые, почти Швейцария. Хотя и на Карелию похоже: грунтовые и каменистые лесные дороги, крутые подъемы, усыпанные каменными глыбами. В низинах — ручьи и речушки, а то и болота. Для грузовиков Урал всех поколений — родная среда обитания. Мчу по лесной дороге на шестой передаче (из девяти возможных), с непривычки немного превысил скорость и не разглядел бугор поперек колеи. Урал буквально выпрыгнул на нем. Если бы у сиденья не было пневмоподвески, не позавидовал бы сам себе. Затем синее небо за стеклом стремительно сменилось перспективой хор-р‑рошей такой колеи, заполненной дождевой водой. Бабах! Плотные брызги накрыли капот, лобовое стекло и даже двери. Вода вперемешку с илом и песком напрочь лишила обзора. Почти вслепую на скорости под шестьдесят пролетаю наполовину разрушенный бревенчатый настил через ручей. Дорога снова идет на подъем, и я успеваю включить стеклоочистители… Мы ползали по скользким валунам и штурмовали крутые уклоны, преодолевали броды и пытались «сломать» в буераках балансиры задней подвески. И все же назвать это серьезным тестом нельзя — так, скоротечное знакомство. Но 25–30 километров по тяжелым лесным дорогам показали, что облагороженный Урал Next не растерял своих главных свойств — вездеходных. 02-Ural-NEXT_zr-09_15 Продуманное рабочее место в унифицированной некстовой кабине наверняка понравится водителям. Продуманное рабочее место в унифицированной некстовой кабине наверняка понравится водителям. ЭТАПЫ НЕПРОСТОГО ПУТИ Нынешнее обновление миасских грузовиков проходит в два этапа. На первом Уралы получили новые двигатель, трансмиссию, агрегаты и некоторые узлы — в частности, пневматическую тормозную систему взамен пневмогидравлической и иной рулевой механизм. Такие машины носят имя Урал М, причем они могут быть и с классической кабиной Урал‑375/4320, и с лицензионной бескапотной Iveco TurboStar (кабина Р, «пи»). Если на шасси Урал М установлена кабина от Газели Next, то это уже Урал Next — и, следовательно, пройден второй этап модернизации. Двигатель — ЯМЗ‑536 объемом 6,65 литра, самый современный отечественный турбодизель. Новое ярославское семейство ЯМЗ‑530 состоит из четырех- и шестицилиндровых моторов, разработанных совместно с австрийской инжиниринговой компанией AVL List GmbH. Последняя цифра в индексе двигателя означает число цилиндров. Сейчас новый завод в Ярославле выпускает около двух десятков модификаций мотора ЯМЗ‑536, включая газовую версию. Расширению объемов производства способствует широкая унификация ЯМЗ‑536 с четырехцилиндровым дизелем ЯМЗ‑534, который ставят на Газон Next, ГАЗ‑3309, автобусы ПАЗ. Конструкция мотора характерна для современных дизелей в сегменте «литр на цилиндр»: блок цилиндров и общая головка с четырьмя клапанами на цилиндр отлиты из чугуна, гильзы — сменные мокрые, привод ГРМ расположен со стороны маховика. Турбонаддув, интеркулер, система питания Common Rail с давлением в рампе 1800 бар для версии под Евро‑4. Соответствие нормам Евро‑3 и Евро‑4 достигнуто с помощью самого современного варианта системы EGR — с жидкостным охлаждением отработавших газов, подмешиваемых к свежему заряду воздуха. Система EGR может быть дополнена сажевым фильтром, но это в перспективе (уровень Евро‑5). Пока ярославские инженеры решили не применять на своих новых рядных двигателях раствор мочевины AdBlue, а для Уралов в России, как для вездеходов, и рециркуляция не нужна. 04-Ural-NEXT_zr-09_15 На трех протестированных автомобилях стояли турбодизели с одинаковой настройкой мощности в 312 «лошадок» при 2300 об/мин и с крутящим моментом 1240 Н·м — пока это предел для ЯМЗ‑536. Есть более слабые версии: 240, 270 и 285 л.с., крутящий момент от 900 Н·м при 1300–1600 об/мин. А автобус-вахтовка был оснащен 240‑сильным мотором, конвертированным под газодизельный цикл (метан плюс солярка). Дизель тихий и без лишних вибраций. Сравнивать его со старой V‑образной «шестеркой» ЯМЗ нет смысла — это разные двигатели. Удельный расход топлива при номинальной мощности составляет 140 г/кВт·ч. И если дизель ЯМЗ‑236 весит 995–1050 кг, КамАЗ‑740 — 743 кг, то ЯМЗ‑536 — всего 640 кг. Картер маховика имеет унифицированное крепление по стандарту SAE1, что дает возможность устанавливать коробки передач зарубежных и отечественных производителей. Мне удалось поездить на машине с модернизированной ярославской пятиступенчатой коробкой: она вполне еще годится для таких надстроек, как автокран, вахтовка или пожарная машина, — то есть для работы без прицепа. Но флагманской для Урала Next является девятиступенчатая коробка ZF-Ecomid 9 S 1310 TO, которую производит СП «ЦФ-Кама» в Набережных Челнах. Эти же коробки ZF применяют не только на новых моделях камских грузовиков, но и на тяжелых версиях среднетоннажных автомобилей, таких как DAF LF, Renault Midlum, MAN TGL, Iveco Eurocargo. 05-Ural-NEXT_zr-09_15 Блок управления системой централизованной подкачки шин и подачей метана. Блок управления системой централизованной подкачки шин и подачей метана. По лесным дорогам на Урале Next с коробкой ZF удобнее всего ехать с включенной пониженной передачей в раздатке и на верхнем ряду коробки, пользуясь передачами с пятой до восьмой. У этой коробки восемь ходовых передач (четыре передачи в основной коробке и два диапазона дает планетарный демультипликатор), одна «ползучая» и реверс. Агрегат рассчитан под работу с двигателями, имеющими максимальный крутящий момент около 1300 Н·м, а девять передач позволяют автомобилю трудиться в тяжелых условиях или с прицепом. В сочетании с двухступенчатой раздаточной коробкой под рукой у водителя Урала Next оказывается небывалый доселе выбор из 18 передач. Диапазон передаточных чисел — от 20,38 до 1,00! Ведущие мосты тоже модернизированы. Если вспомнить Урал‑375, то у него передний мост выдерживал нагрузку 3,8 т, а на заднюю тележку приходилось 9,3 т. Теперь передний мост выдерживает 6,5 т, а задняя тележка — 16 т. Грузоподъемность выросла до 12,5 т. Под увеличенный крутящий момент изменили полуоси и дифференциалы, причем теперь в базовой комплектации идут межколесные блокировки мостов тележки. Управление блокировками и раздаточной коробкой электропневматическое, с клавишами — без гремящих рычагов. Заявленный ресурс мостов — 350 000 км. Рама теперь более прочная, собрана по схеме «лонжерон в лонжероне». Ей полагаются катафорезное грунтование и порошковая окраска. 12-Ural-NEXT_zr-09_15 Силуэт капота и крыльев решен в прежнем, хорошо узнаваемом стиле. Силуэт капота и крыльев решен в прежнем, хорошо узнаваемом стиле. По сравнению с моделью Урал М двигатель смещен назад на 200 мм, поэтому примерно на столько же увеличили и колесную базу — чтобы сохранить габаритные параметры шасси и возможность монтажа привычных надстроек. Подвеска традиционная: полуэллиптические рессоры и реактивные штанги на сайлент-блоках в заднем балансире. На пустой машине трясет изрядно, но для вездеходов это обычное дело. Тормоза на всех колесах барабанные, с высокой унификацией с прежними Уралами, но теперь — с пневмоприводом. Установлены клиновые разжимные механизмы и пневмоаппаратура Wabco. Ушло в небытие понятие «берут со второго качка»: педаль не проваливается в пол. А при повреждении тормозной трубки автомобиль остановят энергоаккумуляторы. 00-Ural-NEXT_zr-09_15 Рулевой механизм тоже импортный — с интегральным гидроусилителем немецкой фирмы RBL. Благодаря ему и мощному насосу усилителя руль оставили газелевский, маленький. В рулевом приводе — неразборные рулевые наконечники с увеличенным сроком службы, причем они сменные, тягу в сборе покупать не придется. УНИФИКАЦИЯ Помните у Ильфа и Петрова: «Этим полукреслом мастер Гамбс начинает новую партию мебели»? Сакраментальная фраза сказана о стульях, но вполне применима и к некстовой кабине. Понятно, что чуть позже Урал Next получит двухрядную газелевскую кабину с низкой крышей. А когда в Нижнем запустят производство цельнометаллического фургона Газель Next, от него Уралу наверняка перепадет и высокая крыша. А пока — простая однорядная кабина. Двери открываются на удивление легко — импортные замки оказались хороши. Наверх ведут три ступени: первая — подвесная (на тросе), вторая — основная, крепится на раме, а третья — та, что есть за дверью у Газели Next. В дверном проеме появились нижние поручни — довольно удобно. Забравшись, еще раз убедился, что отечественному грузовому автопрому унификация идет только на пользу. О таком продуманном интерьере со множеством приятных мелочей (емкости для бутылок, ниши для документов, хороший отопитель) водители Уралов могли только мечтать. Сиденье водителя — фирмы Grammer, на пневмоподвеске. Такие делают в Елабуге, на предприятии ООО «ТИС». На Газели пневмоподвески кресла нет, да ей и не нужно, а вот на Газоне Next такое роскошное сиденье хотелось бы видеть. Пассажирский диван — от Газели, и он лишен подвески начисто. А электростеклоподъемники воспринимаются не иначе как роскошь. 11-Ural-NEXT_zr-09_15 Спереди установлены линзованные фары и светодиодные указатели поворотов. Спереди установлены линзованные фары и светодиодные указатели поворотов. Усилие на руле, несмотря на непривычно маленький диаметр, небольшое, и дефицитом информативности рулевое управление не страдает — даже несмотря на огромные омские «лапти» О‑184 размерности 425/85 R21. Материалы по теме «Группа ГАЗ» представила новые модели коммерческой техники Рулевая колонка регулируется только по углу наклона, а жаль: стойка лобового стекла частично перекрывает правое зеркало заднего вида, установленное на двери. Если бы вылет рулевой колонки позволил отодвинуться чуть назад, этого неудобства удалось бы избежать. Другой вариант — установить кронштейн на самóй кабине и вынести зеркало вперед, чтобы смотреть в него сквозь лобовое стекло. Обзорность в целом на достойном уровне, крылья и капот не мешают. Для управления трансмиссией предусмотрен один напольный рычаг, причем без «флажков». Для девятиступенчатой коробки ZF применена схема «2Н», а ярославская пятиступка и вовсе бесхитростна. Ход рычага при включении задней передачи на обеих версиях чересчур велик, но привыкнуть можно. А еще заводчане обещают со временем внедрить тросовый привод и перенести рычаг коробки на центральную консоль, как будет сделано на Газели Next. Теперь Урал не аскетичный армейский грузовик, хотя недостатки все же есть. Тросовую подножку, что сродни веревочной лестнице, неплохо бы сделать в два раза шире. На тахометр просится зеленая зона разметки. Чересчур острая регулировка тормозного крана практически лишила педаль свободного хода. Нет моторного замедлителя. Раздаточная коробка шумит на высоких скоростях. ПОЧЕМ? Серийное производство Урала Next начнется в Миассе в сентябре. Капотные и бескапотные Уралы М тоже остаются на конвейере. Надолго? Всё решит рынок. Гарантия на Урал Next — два года или 100 000 км. Межсервисный интервал — 15 000 км. Усредненный показатель стоимости владения составит, по предварительным данным, 20,5 руб./км. Средний эксплуатационный расход топлива — 38 л/100 км. Газомоторная установка снижает потребление дизтоплива до 20 л/100 км. Цена бортового автомобиля — от 2 794 000 рублей, что близко к цене основного конкурента, КамАЗа. «Урал Next»: без аскезы

Посмотрите все фото и видео, которые нравятся нашим пользователям.

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в Яндекс Дзен