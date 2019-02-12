Haval представил купе-кроссовер. Он появится и у нас!

Китайская компания рассекретила серийный вариант кроссовера F7x, который может получить и российскую прописку.

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Мало кто сомневался, что прошлогодний концепт Haval HB-03 превратится в серийную модель: сегмент купеобразных кроссоверов растет по всему миру, и многие автопроизводители считают его самым перспективным.

Серийная версия получила индекс F7x, из которого становится понятно, что машина создана на базе кроссовера Haval H7, чья мировая премьера состоялась на прошлогоднем автосалоне в Москве. Эта модель станет первой, собираемой китайцами на собственном заводе в Тульской области.

Купеобразный Haval F7x создан по всем канонам жанра: у него покатая крыша, сделавшая машину на 30 мм ниже по сравнению с «просто» F7, обилие хромированной отделки, полностью светодиодная оптика и большие 19-дюймовые колеса.

А вот интерьеры различаются незначительно. У F7x можно заказать контрастную отделку салона, вместо хромированных вставок появились имитирующие карбон. Задний диван хоть и переехал сюда из F7, но явно рассчитан на двоих пассажиров — об этом говорит количество подголовников.

По сравнению с F7 у F7x более богатый список опционального оснащения. Здесь и камеры кругового обзора, виртуальная приборная панель, обогрев задних сидений и многое другое.

Технически машины идентичны. На китайском рынке Haval F7 и F7x предлагаются с турбомоторами объемом 1,5 (169 л.с.) и 2,0 (197 л.с.) литра. В качестве трансмиссии предлагается безальтернативная роботизированная 7-ступенчатая коробка передач. Машина может быть как полно-, так и переднеприводной.

В компании официально отказываются говорить о перспективах вывода купе-кроссовера Haval F7x на российский рынок, но, по слухам, уже рассматривают возможность локализации, ведь различия с F7 лишь в кузовных деталях.

Дела у Haval идут неплохо: так, кроссовер Haval 6 входит в десятку самых популярных SUV в мире.

Не исключено, что под маркой Haval появится дорогой пикап, который будет конкурировать с VW Amarok.

Фото: autohome.com.cn