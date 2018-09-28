Great Wall решил сделать конкурента VW Amarok

Китайская компания представила новый флагманский пикап и объявила о создании отдельного суббренда для легких грузовиков.

В то время как другие китайские компании избавляются от кучи суббрендов, Great Wall, наоборот, плодит один за другим. Дорогие премиальные внедорожники выпускаются под маркой Haval (которой компания представлена в России), для люксовых авто создан суббренд WEY, для электрических — Ora. Теперь же в Great Wall решили выделить производство пикапов и легких грузовиков в отдельное подразделение, над названием которого, похоже, долго не думали: Great Wall Pickup.

В честь создания нового суббренда Great Wall выкатил первый пикап нового суббренда — Wingle 7. Он же займет флагманскую позицию в линейке GW Pickup. Машина будет доступна исключительно в четырехдверном исполнении в двух вариантах длины.

Дизайнеры компании постарались сделать облик Great Wall Wingle 7 максимально брутальным и современным. В переднем бампере красуются большие воздухозаборники, шестиугольная радиаторная решетка имеет практически вертикальное расположение, в больших фарах расположены полоски дневных светодиодных ходовых огней.

Чтобы понять, что машина будет позиционироваться в верхнем ценовом сегменте, достаточно заглянуть в салон. Тут и кожаная отделка сидений коричневого цвета, и большой экран мультимедийной системы наверху центральной консоли, и вставки «под карбон», и климат-контроль.

Интересно, что короткий (длина 5095 мм) вариант Wingle 7 получил приставку Euro, судя по всему китайцы хотят выйти на рынок Старого Света, попробовав откусить кусочек пирога в сегменте легкой коммерческой техники. Длинный вариант на 300 мм длиннее и это, по сути, уже не пикап, а полноценный легкий грузовик.

Great Wall Wingle 7 будет предлагаться с 2-литровым турбодизелем мощностью 143 л.с. Коробка передач — исключительно механическая 6-ступенчатая. А вот привод может быть как задним, так и полным.

Цены и подробная информация будут объявлены ближе к старту продаж.

Great Wall Pickup хочет продавать только в Поднебесной по 200 тысяч автомобилей в год. Поэтому одной моделью не обойдется: в планах отделения еще несколько пикапов и даже электрический грузовик.

Недавно Haval закончил строительство собственного завода в Тульской области. Сейчас идет его оснащение.

На российском рынке внедорожники Great Wall остались. Они выпускаются по лицензии заводом «Дервейс» под маркой DW Hower.

Фото: autohome.com.cn