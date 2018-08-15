В России построили завод Haval. И трех лет не прошло!

Новое предприятие возвели в Тульской области в индустриальном парке «Узловая». Дело за малым — построить подъездные дороги и благоустроить территорию. Предприятие начнет работу в первом квартале 2019 года.

На начальном этапе завод будет производить 80 тыс. машин в год при локализации в 30%. Через некоторое время планируется выйти на максимальную мощность — 150 тыс. автомобилей в год при уровне локализации более 50%.

Автомобильное предприятие общей площадью 2,16 млн кв.м располагает цехами штамповки, сварки, окраски, сборки, а также производства компонентов.

Завод буквально нашпигован современным оборудованием. Так, линия цеха штамповки оборудована промышленными роботами и пресс-машиной Fagor, а сварочный цех — 80 роботами ABB, лазерным ограждением для безопасности производства и т. д.

Цех окраски также полностью автоматизирован — здесь будут трудиться сразу 38 роботов. В цеху сборки располагаются контрольные стенды Durr и испытательная трасса готовых автомобилей. В цехе производства автокомпонентов оборудована зона литья элементов для интерьера и экстерьера, зона сварки выхлопной системы и линия сборки автомобильных сидений.

Завод спроектирован с учетом современных экологических норм и рационального энергосбережения. Цеха располагаются под одной крышей, что позволяет сократить потребление тепловой энергии. При покраске используются экологически чистые материалы на водной основе и усовершенствованное оборудование для сжигания выхлопных газов и снижения выбросов органических соединений. Сточные воды будут очищаться с помощью современной поэтапной системы фильтрации.

Производство максимально комфортно для человека — для защиты людей установлены специальные барьеры, а роботы и манипуляторы облегчат рабочую нагрузку.

Строительство дорог и благоустройство территории планируют завершить до конца августа 2018 года, а в декабре начнут пуско-наладочные работы. Ввести предприятие в эксплуатацию планируют в первом квартале 2019-го.

Информацию об автомобилях, которые будут здесь выпускать, пока держат в секрете. Известно только, что в 2019 году на конвейер встанут две модели (их Haval покажет 29 августа на Московском международном автосалоне, а в 2020-м — добавятся еще две.

Недавно Haval возглавил новый шеф-дизайнер Фил Симмонс. Обещают, что именно он представит в России среднеразмерный кроссовер, то есть один из сюрпризов-новинок.

Завод Haval в Тульской области начали строить 25 сентября 2015 года.

Фото: Haval