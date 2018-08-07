Новый шеф-дизайнер Haval представит кроссовер для России

Фил Симмонс, прежде работавший на Land Rover, стал директором по дизайну китайского бренда Haval и уже успел приложить руку к среднеразмерному кроссоверу, который будет выпускаться в России.

Фил Симмонс, новый шеф-дизайнер Haval

Пресс-служба «Хавейл Мотор Рус» сообщила, что новый среднеразмерный кроссовер будет показан в конце августа на Московском автосалоне, но уже в первом квартале 2019 года он станет серийным — выпуск организуют на заводе в Тульской области. Новинку представит британец Фил Симмонс, новый шеф-дизайнер бренда Haval (принадлежит компании Great Wall), до этого десять лет отвечавший за экстерьеры внедорожников и кроссоверов Land Rover, в том числе за шедевральный Range Rover Velar. Станут ли новые модели Haval похожими на Ленд Роверы, покажет время, но вектор перемен, очевидно, обозначит уже московский концепт.

В настоящее время продуктовая линейка Haval в России состоит из четырех моделей: Н2, Н6, H6 Coupe и Н9. Haval H6 Coupe пока самая свежая новинка, но наибольшим спросом в нашей стране (как, впрочем, и в Китае) пользуется обычный Н6: за первое полугодие продан 781 экземпляр, тогда как всего дилеры реализовали за шесть месяцев в России 1155 Хавейлов.

Завод в Тульской области Haval строит с осени 2015 года. Изначально говорилось о том, что здесь будут выпускаться по полному циклу четыре модели, причем уровень локализации составит не менее 30%. Хочется надеяться, что цены на Хавейлы российского производства окажутся более гуманными, чем на импортные: сейчас самый доступный переднеприводный субкомпактный паркетник Haval H2 стоит в России 1 149 900 рублей.

Весной этого года стало известно, что на российский рынок планирует выйти премиальный бренд Wey , также принадлежащий компании Great Wall.

, также принадлежащий компании Great Wall. Марка Great Wall на данный момент официально в России не представлена, но ее машины под брендом Hower производит и продает в нашей стране компания «Чайна Автомаркет».

Фото: Haval