В России появится еще одна китайская марка. Обещают японское качество по цене «корейцев»

Компания Great Wall выведет на российский рынок автомобили своего «роскошного» суббренда WEY, которые пока доступны исключительно на китайском рынке.

WEY VV5

Впрочем, «роскошность» суббренда китайцы сами определяют формулой «качество и оснащение как у „японцев“, цена — как у корейских конкурентов». Скорого появления автомобилей WEY на нашем рынке ждать не стоит: по словам главы Great Wall Ван Фэннин, в России автомобили WEY появятся не раньше 2020 года, но не позднее 2025-го.

В отличие от автомобилей Haval, производство которых будет локализовано на собственном заводе компании в Тульской области, более дорогие и хорошо оснащенные WEY будут к нам импортироваться из Китая, хотя в дальнесрочной перспективе не исключается и их локализация.

WEY VV7

Сегодня модельная гамма WEY состоит из двух кроссоверов с купеобразным кузовом: VV5 и VV7. Первый построен на платформе компактного кроссовера Haval H6, второй — более крупного Haval H7. Обе машины оснащаются 2-литровым турбомотором: у большого кроссовера его мощность составляет 234 л.с., а для VV5 он дефорсирован до 197 л.с.

WEY VV7

Машины отличают: богатое оснащение, включая кожаный салон, виртуальная приборная панель на базе широкоформатного экрана, мультимедийная система с большим экраном и множество опций.

На автосалон в Пекине WEYпривезла концепт WEY-X, который является предвестеником будущего конкурента Tesla Model X.

С самыми красивыми девушками автосалона в Пекине можно ознакомиться в нашей галерее.





Фото: autohome.com.cn