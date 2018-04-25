- Считаете восточную грацию не столь привлекательной? Что ж, тогда посмотрите, как обстояли дела с девушками в марте на автосалоне в Женеве!
- А всю палитру красок прошлогодних автосмотров, на которых не обошлось без девушек на стендах, мы собрали в этом материале.
Девушки Пекинского автосалона — 2018
Европа и США все чаще отказываются от моделей-стендисток, мотивируя отказ борьбой с эксплуатацией сексуальности. До Азии это поветрие пока не докатилось, так что насладиться экзотикой из Поднебесной можно в полной мере.
Фото: Кирилл «За рулем»
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