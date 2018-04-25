Бюджеты команд Формулы-1: побеждают только самые богатые? Авторитетное издание Forbes на основе инсайдерской информации из консалтингового агентства Formula Money и газеты Independent составило чарт бюджетов формульных команд на 2017 год по финансовым показателям 2016-го и по движению средств на счетах команд. Убытки Ferrari ужасают! 5 грубых ошибок в разговоре с сотрудником ДПС Остановка машины сотрудником ДПС зачастую вызывает у водителя волнение. С ходу выстроить диалог с инспектором получается не у всех. Риск переступить тонкую грань между легким недопониманием и жарким спором довольно велик. Уладить разногласия и сохранить эмоциональное равновесие поможет закон. Выясним, как себя вести с инспектором ГИБДД и можно ли избежать трений? Девушки Пекинского автосалона — 2018 Европа и США все чаще отказываются от моделей-стендисток, мотивируя отказ борьбой с эксплуатацией сексуальности. До Азии это поветрие пока не докатилось, так что насладиться экзотикой из Поднебесной можно в полной мере.