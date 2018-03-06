Самые красивые девушки Женевского автосалона

А виной всему дискриминация по половому признаку, сообщило агентство Bloomberg. По данным агентства, отказаться от услуг стендисток либо разбавить их компанию мужчинами решили в компаниях Toyota, Nissan, Lexus, Fiat Chrysler Automobiles, Maserati, Jeep, Alfa Romeo, SsangYong, Peugeot, Citroen, DS и Lamborghini. Список внушительный. Ранее мы уже сообщали, что от грид-герлз на этапах Формулы-1 отказалось и руководство Королевских гонок.
Да что с ними со всеми?! Наша традиционная подборка вспышек прекрасного была под угрозой срыва. Но по факту все оказалось не столь печально. Подробности — в галерее ниже.
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Фото: Артур Саруханов, Константин Якубов, © gims.swiss
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