Женевский автосалон: никаких мини-платьев

Красивые и вызывающе одетые «хозяйки» стендов всегда были неотъемлемым элементом почти всех крупных автосалонов мира. Похоже, что на предстоящем автофоруме в Женеве все изменится: в эпоху #MeToo автопроизводители опасаются обвинений в эксплуатации женской сексуальности.

Некоторое время назад было подмечено, что автопроизводители постепенно меняют ярких моделей-стендисток на специалистов по продуктам. Предстоящий Женевский автосалон может стать еще более консервативным в этом отношении, сообщает Bloomberg. Во многих автокомпаниях отмечают, что сексуальные девушки-модели в эпоху #MeToo могут быть неправильно восприняты публикой.

Так, последние новинки Тойоты и Ниссана будут представлять «специалисты по продуктам», ярких женщин для продажи автомобилей решили не привлекать. «Времена меняются, имеет смысл прибегать к услугам специалистов по продуктам, потому что мы продаем автомобили» — говорит представитель Nissan в Швейцарии Сара Дженкинс.

Компания Fiat Chrysler Automobiles (FCA) отменила несколько контрактов с моделями, опасаясь критики со стороны общественности. И хотя на стендах около автомобилей все еще будут женщины, вероятно, к ним присоединится больше мужчин, чем прежде. Премиум-бренд Lexus и вовсе отказался от девушек-моделей. На стендах Maserati, Jeep и Alfa Romeo будут мужчины, а также девушки в строгих платьях, а в Lamborghini (бренд принадлежит концерну VW) уже два года назад прекратили украшать свои Хураканы сексапильными блондинками и подготовили специалистов — как мужчин, так и женщин, чтобы те могли рассказать об особенностях автомобилей.

Пресс-секретарь PSA Group Пьер-Оливер Сэлмон говорит, что на стенде Пежо и Ситрона будут как мужчины, так и женщины, их миссия в том, чтобы информировать о представленных в выставочном зале новинках. Использовать женщин в качестве реквизита Группа PSA больше не будет, это «слишком унизительный для них образ».

Год назад на автосалоне в Женеве на стенде Ssangyong Motor Co. одну из новинок украшали две блондинки в серебряных мини-платьях и на высоких шпильках. Во вторник, когда откроется нынешний автосалон, показывать линейку внедорожников и пикапов южнокорейского производителя будут мужчины и женщины, одетые в спортивную одежду.

Пресс-секретарь Женевского автосалона прокомментировала эту тенденцию следующим образом: решать, кто будет представлять автомобили, могут представители самих автопроизводителей, никаких ограничений на это счет не существует, но очевидно, что многие из них сейчас «очень чувствительны к сексизму».

Хотя движение #MeToo началось в Голливуде, в последнее время оно коснулось и автомобильной промышленности. Так, вице-президент компании Ford в Северной Америке Радж Наир вынужден был подать в отставку после внутреннего расследования, связанного с обвинением в ненадлежащем поведении в отношении женщин.

в Северной Америке Радж Наир вынужден был подать в отставку после внутреннего расследования, связанного с обвинением в ненадлежащем поведении в отношении женщин. Недавно и в «Формула-1» заявили, что отказываются от приглашения грид-герлз на Гран-при и все гонки поддержки. Многолетняя традиция перестала соответствовать новым ценностям бренда и противоречит современным социальным нормам.

Лучших девушек прошлогоднего мотор-шоу в Женеве еще можно найти по ссылке.



Справка

#MeToo — популярный хештег, подчёркивающий осуждение сексуального насилия и домогательств. Переводится, как «Я тоже» и подразумевает расширение возможностей через сочувствие. Получил распространение после скандала и обвинений кинопродюсера Харви Вайнштейна. Сейчас порой имеет более широкий смысл и используется даже в случаях, когда был лишь намек на непристойное поведение.