88-й Международный автосалон Geneva International Motor Show — самый авторитетный из европейских — открыт для прессы! Журналисты «За рулем» ведут онлайн-трансляцию, оперативно добавляя информацию о премьерах Женевы, фото и видео. Не переключайтесь — наша лента постоянно обновляется.

«Женевский международный автосалон в отличной форме! Мы продолжаем внимательно следить за развитием автомобильной промышленности и меняющимися потребностями наших посетителей», — заявил президент Geneva International Motor Show Морис Туреттини.

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К престижному Женевскому автосалону подстраивают свои календари премьер все автопроизводители — и европейские, и американские, и японцы с корейцами, и даже, не поверите, китайцы. Анонсировано 110 новинок: очередные поколения популярных Audi A6, BMW X4, Hyundai Santa Fe, Jeep Wrangler, Peugeot 508, совершенно новые BMW 8-й серии, Jaguar I-Pace, Lexus UX, десятки рестайлинговых моделей, образцов заводского тюнинга и множество концептов.

Например, именно в Женеве мы увидим обновленный Mercedes-Benz C-класса, дорожную версию Ferrari 488, получившую название Pista, и рестайлинговую Skoda Fabia. А сколько компаний держат интригу до последнего!.. Но мы уже здесь, в выставочном комплексе Palexpo, где развернули свои экспозиции 180 компаний и охотятся за сенсациями 10 000 журналистов. Следите за обновлениями!

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19:55 Volvo V60: прощай, овал!

Юрий Тимкин

... Volvo V60

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Похоже, компания Volvo полностью меняет дизайнерскую концепцию своего среднеразмерного универсала. В прошлом поколении его экстерьер был округлый, как яичко. Формы нынешнего строже. Трудно не заметить, что «шестидесятка» стала уменьшенной копией старшего по рангу V90.

Машина серьезно увеличилась в размерах. Так, длина кузова составляет теперь 4761 мм. Благодаря этому на втором ряду теперь заметно просторнее — даже рослые пассажиры на тесноту не жалуются. Объем багажника одним махом вырос на 99 л и достигает 529 литров. Пещера!

В салоне сплошь дорогие материалы — чувствуешь себя как в модели бизнес-класса. Оборудование не подкачало. Тут есть все, что полагается современному престижному автомобилю: куча водительских ассистентов и даже пневмоподвеска — в этом сегменте, кроме V60 и Мерседеса С-класса, ее никто предложить не может.

Моторы — бензиновые и дизельные «турбочетверки» объемом 2 литра. Есть и plug-in гибриды. Но нам все это неважно, поскольку в России V60 не появятся.

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19:00 Kia Optima: оптимальное обновление

Артур Саруханов

Еще одна обнова на стенде корейской Kia — переосмысленный универсал Optima. Погодите-ка, а нам-то что с него, у нас ведь этот «сарай» не представлен? Все так, причем в обозримом будущем картина вряд ли изменится, говорит директор по маркетингу «Киа Мотор Рус» Валерий Тараканов. Спрос в сегменте D на «автомобили с рюкзачками» ничтожно мал, что делает поставки их к нам бессмысленными. Кроссоверы поджимают.

... Kia Optima

Впрочем, в Kia не скрывают: выросший в габаритах Ceed вполне может заменить собой Оптиму SW для тех, кто интересуется таким кузовом. Мы же присмотримся к обновленному универсалу как к прообразу будущего седана, который мы ждем ближе к концу года. Итак, «улыбку тигра» спереди подчеркнули хромом, обновили бампер, в дорогих версиях GT и GT Line новые противотуманки, а также светодиоды повсюду. Сзади — сдвоенные патрубки выхлопных труб, как у Стингера, и светодиодные фонари. Свежо!

Под капотом — революция. Моторы полностью перетасовали. Корейцы вынуждены сокращать выбросы, а значит, идут по пути даунсайзинга, подспудно внедряя роботизированные трансмиссии. Семиступенчатый робот агрегатируется со 180-сильным дизелем 1.6 T-GDI. Он станет следующим после базового 2,0-литрового атмосферника (у нас 150 л.с.). Над ним — топовый 2.0 T-GDi (245 л.с.). А новейший 1,6-литровый дизель U3 (136 л.с.) придет на смену аналогу 1.7 CRDi (правда, только в Европе).

... Kia Optima

Режимы движения системы Drive Mode Select «допилили», в ней теперь есть умный алгоритм Smart, который, исходя из поведения водителя и конкретной ситуации, автоматически переключается между Eco, Comfort и Sport. Ждем тест-драйва, чтобы попробовать все это на деле!

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18:29 Renault EZ-GO: смелость города берет

Юрий Тимкин

Самый смелый и неожиданный концепткар Женевы красовался на стенде Renault. Футуристичный EZ-GO — автомобильный транспорт будущего, как видят его французы. Не автомобиль, а именно транспорт.

... Renault EZ-GO

Однообъемный EZ-GO представляет собой некую смесь между маршруткой и каршеринговой машиной. Именно такая концепция будет превалировать в городах ближайшего (речь о перспективе четырех-семи лет) будущего.

Салон EZ-GO рассчитан на шестерых пассажиров, которым предлагается сидеть на лавочках. Привычных кресел не предусмотрено, как нет и водительского кресла — автомобили станут автономными. И, разумеется, электрическими. Электромотор у EZ-GO один — он установлен сзади. Шасси полноуправляемое, такое же, как на концепте Symbioz, на котором автор проехал пару месяцев назад.

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17:56 Mercedes-AMG G 63: к полету готов

Юрий Тимкин

Если классический Гелендваген разжился AMG-модификацией ближе к излету своей потрясающе длинной карьеры, то машина нового поколения обзавелась спортивной версией уже через пару месяцев после дебюта. Похвальная оперативность!

... Mercedes-AMG G 63

От стандартных Геликов спортсмен отличается расширенными колесными арками, бампером с увеличенной площадью воздухозаборников, а также радиаторной решеткой с вертикальными ламелями. Все это придало облику дополнительную порцию мужественности. Недаром вокруг этого Джи-вагена толпились исключительно мужики брутальной наружности.

Движущей силой является V8 4.0 с двойным турбонаддувом, развивающий 585 л.с. Крутящий момент тоже недетский — 850 Нм. Этого хватает, чтобы спуртовать до сотни за 4,5 секунды. Суперкаровский показатель! А вот максималка так себе — всего 220 км/ч. Ехать быстрее мешает аэродинамика «кирпича». Зато управляемость теперь не должна напоминать тракторную — спасибо независимой передней подвеске, реечному рулевому механизму, а также адаптивным амортизаторам.

Как и прежде, вне асфальта AMG G 63 способен на многое. В его арсенале постоянный полный привод, понижающая передача, три блокировки (межосевая, задняя и передняя), а также внушительный клиренс, составляющий 241 мм.

Mercedes-AMG G 63 начнет продаваться в России во втором квартале — одновременно с гражданскими модификациями Гелендвагена.

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16:40 Mercedes-Maybach S-класса: макияж для флагмана

Юрий Тимкин

Покупатели Майбахов нередко сетовали на то, что их машины спереди почти неотличимы от обычных Мерседесов S-класса. Эксклюзивный автомобиль должен выделяться! К критике такой публики в Штутгарте не могли не прислушаться — и выкатили обновленную версию флагмана.

... Mercedes-Maybach S-класса

Самое главное отличие — радиаторная решетка с вертикальными прутьями. На мой вкус, элегантности она не добавила. А вот двухцветная окраска кузова пошла на пользу — с ней машина выглядит более благородно.

Как и прежде, дизельные моторы для Майбаха не предлагаются. Покупатели могут выбирать между 367-сильным V6, 469-сильным V8 и 630-сильным V12.

В России обновленные Майбахи появятся в ближайшее время.

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15:50 Обновки для Аутлендера

Артур Саруханов

Почти прошел было мимо стенда Mitsubishi с выставленным на нем Аутлендером, но что-то зацепило взгляд. Ба, да у нас новый фейс! Разработанную для версии PHEV псевдорадиаторную решетку стянули и сюда, а заодно приправили ее с обеих сторон полностью светодиодными фарами (такие положены двум старшим комплектациям Instyle и Ultimate). Рестайлинг? C некоторой натяжкой.

... Mitsubishi Outlander

Впрочем, только этими изменениями дело не закончилось. Сзади более выраженный спойлер на крыше, а на бампере красуется накладка под алюминий. Забрались и в салон, поменяв все сиденья, причем передние с подушкой подлиннее и с более выраженным обхватом спины. Задние пассажиры могут ликовать — для них в центральной консоли появился порт USB и два дефлектора обдува. Мелочь, а приятно!

И да, нас, водителей, услышали — все стекла теперь с автоматическими доводчиками, а сам блок управления с подсветкой.

Доработанный (это слово точнее описывает произошедшее) Outlander приедет к нам ближе к концу года, а вот его электроверсия PHEV, также пережившая обновление, к нам не заглянет. В Mitsubishi, похоже, наигрались в имиджевые стратегии — теперь все строго по расчету! Для любопытствующих: бензиновый мотор 2 л уступил место 2,4-литровому, работающему по циклу Аткинсона, емкость батарей и производительность генератора увеличены на 10%, в связи с чем незначительно вырос и чистый пробег на электротяге (до 65 км).

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15:35 Range Rover SV Coupe: возвращение к истокам

Юрий Тимкин

Если меня спросят о самом элегантном автомобиле выставки, отвечу не задумываясь: Range Rover SV Coupe. Чистотой и благородством линий это купе превосходит все, что я видел сегодня. Ошибаетесь, если думаете, что автомобиль в диковинку для британцев. Ничего подобного! Range Rover первого поколения был как раз трехдверным. Но если та машина выпускалась большими тиражами, то нынешнее купе выйдет ограниченным — произведут всего тысячу машин, сто из которых будут поставлены в Россию. Причем уже в этом году.

.... Range Rover SV Coupe

Версия SV Coupe разработана на базе обычного Рейнджа. Но кузов ниже, у боковых дверей безрамочное остекление, а сами двери заметно удлинились и стали тяжелее. Настолько, что при выходе из проема «калитка» ощутимо проседает. Интересно, надолго хватит шарниров?

Салон такой же, как у обычного Рейнджа, разве что пара задних раздельных кресел тут — серийное оснащение.

Источником движения служит 5-литровый бензиновый V8 с приводным нагнетателем, выдающий 565 л.с. Этого хватает, чтобы разогнаться до сотни за 5,3 секунды. Максимальная скорость — 266 км/ч. Жаль, насладиться недюжинным темпераментом смогут лишь о-очень богатые люди. В Англии за эту диковинку просят 240 000 фунтов стерлингов. Соответственно, у нас можно ожидать ценник в районе 20 млн рублей.

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... Нико Макбрэйн (справа)

Кого только не встретишь на выставке — в числе визитеров не только журналисты, но и всемирно известные персоны. Так, на стенд Jaguar Land Rover заглянул Нико Макбрэйн — барабанщик знаменитой рок-группы Iron Maiden.

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14:20 Peugeot Rifter, Citroen Berlingo, Opel Combo — сообразили на троих

Артур Саруханов

Вот Peugeot Rifter — лаконично и по делу! Укрупнившийся «каблучок» (он заменил собой Партнера), брат-близнец новых Citroen Berlingo и Opel Combo, стал еще более дружественным. Автомобиль на стенде представлен в пассажирской версии. Причем его интерьер заметно отличается от соплатформенного Berlingo, находящегося тут же неподалеку. Дело в том, что в «извозчика» французы решили интегрировать систему i-Cockpit с рулем ниже приборной панели. И, знаете, получилось весьма гармонично! Из-за более высоких посадки по сравнению с легковушками и потолка обзор вперед оптимальный и необычное расположения руля не досаждает.

Вот только яркости в интерьере нового Berlingo куда больше. В первую очередь за счет цветастой отделки сидений и вставок как в салоне, так и в экстерьере. Отличаются и центральные туннели: у Peugeot он монолитный, у Citroen — раздельный, с «островком», на котором покоится селектор КП. Из важных решений внешне — пластик по кругу для защиты от веток, который есть у Рифтера, но отсутствует у Берлинго. Дело в том, что в новом поколении автомобиль получит и привод на задние колеса от Dangel. Так что любители путешествий и активного отдыха, совмещенного со съездом с асфальта, будут довольны.

... Citroen Berlingo

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13:40 Lexus UX: всем бояться!

Юрий Тимкин

Такой заголовок здесь появился неспроста. Еще бы, ведь представители других премиум-марок накануне показа UX живо интересовались мнением журналистов о рыночных перспективах маленького Лексуса. Все помнят, как четыре года назад NX навел шороху в своем сегменте, став непререкаемым лидером продаж. А сейчас, похоже, та же участь ждет и UX.

Lexus UX

Честно говоря, показанный ранее прототип меня разочаровал агрессивной (за гранью здравого смысла) внешностью. Слава богу, серийная машина выглядит поспокойнее. И это пошло ей только на пользу. Передняя часть кузова напоминает старшие кроссоверы марки. Сбоку же обращаешь внимание на квадратные колесные арки, а сзади — на растянутые во всю ширину машины фонари. Выглядит задиристо! На фоне BMW X2 и Volvo XC40 он точно не затеряется.

Салон же выдержан в более спокойной стилистике. Самый интересный элемент тут — пара манипуляторов, торчащих из панели приборов. Это решение уже известно по представительскому седану LS. Не обошлось и без традиционных для Лексусов стрелочных часов. С виду отделка выглядит породисто, но пощупать машину не удалось — в салон не пускали, да и багажник открыть не разрешили.

По технике особых подробностей нет. Известно лишь, что базовая версия UX200 с 2,0-литровым бензиновым мотором будет снабжаться вариатором. Появится и гибрид — UX250h (мощность гибрида — 178 л.с.). Его обещают сделать особо динамичным и драйверским. Убедиться в этом мы сможем в конце нынешнего или начале следующего года, когда начнутся российские продажи кроссовера.

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13:20 Peugeot 508: выскочка из народа

Артур Саруханов

Именно такое впечатление остается после посещения стенда французов. В непосредственной близости расположились утилитарный «каблучок» Peugeot Rifter (о нем — чуть позже) и премиальный спортбек 508. Да, нынче он махнул сразу в другую «весовую категорию». Избавился на манер купе от оконных рамок (стекла опускаются до конца вниз) и раздельной крышки багажника — теперь пятая дверь поднимается вместе со стеклом.

Peugeot 508

В эту нишу уже навострили лыжи корейцы со своим Стингером, который едва не стал автомобилем года (результаты ежегодной премии объявили в Женеве накануне). И в сегменте этом, надо сказать, тесновато. Бал в нем правит немецкая тройка, а клиенты очень уж привередливы. Для них у Peugeot есть масса козырей. Потому что оснащение салона i-Cockpit, получившего дальнейшее развитие, под стать внешнему экспрессивному оформлению: деревянные вставки тут и там, TFT-дисплей, на который выводится в том числе картинка с камеры ночного видения, распознающей животных и людей в сумерках. В иных местах пластик с покрытием под рояльный лак — готовьте замшевые тряпочки для протирки. Весьма любопытно организованы клавиши управления мультимедиа — в виде все тех же клавиш пианино.

Peugeot 508 First Edition

Тут же на стенде дорогая версия First Edition — пробный шар продаж, базирующийся на комплектации GT и предлагающийся по цене от 49 100 евро в ярком красном или таком же ярком синем цвете. «Обычные» 508-е появятся на европейском рынке ближе к концу года. В России перспективы пока туманны. Под конец своего жизненного цикла предшественник модели уже не продавался в салонах наших дилеров, однако вполне вероятно, что его преемник разбавит немногочисленную компанию моделей французов.

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12:40 Kia: новое имя для Сида

Артур Саруханов

Шок и сенсация на стенде Kia: корейцы, наконец-то, прислушались к стонам журналистов и стали писать название своей модели с большой буквы и без апострофа — Ceed, а не cee'd, как прежде! Здесь на стенде новичок сразу в двух кузовах — хэтчбек (у нас он появится в третьем квартале, цен и комплектаций пока нет) и универсал Sportswagon с выросшим до 600 л багажником (у хэтчбека теперь 395 л). «Сарай» доедет до нас, скорее всего, уже в начале следующего года.

Kia Ceed

Третье поколение весьма кстати — некогда один из бестселлеров корейской марки начал пробуксовывать, в феврале на фоне впечатляющего общего роста продаж Kia в России (+44% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года) cee’d прибавил лишь один процент (хуже дела только у Квориса).

Пропорционально новый Ceed — это иной автомобиль для восприятия. В первую очередь из-за более широкой задней стойки, как бы сдвигающей кабину назад. К тому же по сравнению с предшественником хэтчбек ниже на 23 мм и шире на 20 мм при неизменной колесной базе.

Интересно преобразился и универсал. Колесная база его также осталась без изменений, но укоротился передний свес (на 20 мм) и заметно прирос задний (аж на 115 мм) в пользу багажника с его кучей отделений и систем крепления поклажи, отчего кузов как бы съехал назад. Любопытно будет узнать, как это перераспределение веса скажется на управляемости.

Но если с кузовом, построенным на новой платформе К2 (на ней же базируется новый Рио), все более или менее понятно (к нам он приедет таким же), то вот с техникой корейцы темнят, сохраняя интригу. Что из обновлений для европейского рынка (а в Женеве мы видим машины именно в европейской спецификации) доедет до нас, пока загадка. Нигде нет информации, что станет у нас с атмосферником объемом 1,6 л — все похоже на то, что на смену ему идет турбомотор 1.4 T-GDI (140 л.с.) с 7-ступенчатым роботом. А базовым станет атмосферный агрегат аналогичного объема — 1.4 MPI (100 л.c.). Европейцам предложат еще один турбомоторчик — 1,0-литровый 120-сильный, как у самой мощной Picanto. Ну и без дизеля дело не обошлось (на местном рынке он по-прежнему пользуется высоким спросом) — с 1,6 л объема снимут по желанию клиента 115 или 136 л. с.

В третьем поколении Ceed заметно поумнел. Теперь он автоматически задействует дальний свет фар, умеет контролировать внимание водителя и движение машины в полосе, предупреждать о столкновении спереди и даже предотвращать его. Какие из этих решений увидят россияне, пока под вопросом.

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11:40 Новый Audi A6 — почти флагман

Юрий Тимкин

Audi A6

Самой главной новинкой компании из Ингольштадта стал седан А6 пятого поколения. Долгожданный автомобиль — а как еще объяснить ажиотаж, царивший на его премьере? Пока стоял на пресс-конференции, коллеги-журналисты мне все ноги отдавили.

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По сравнению с прошлой «шестеркой» габариты А6 увеличились незначительно. Длина, ширина и высота составляют 4939, 1886 и 1457 мм (прибавка на 7, 12 и 2 мм соответственно). Но выглядит новый А6 гораздо респектабельнее прежнего. Спереди и сбоку его вполне можно перепутать с представительским Audi A8.

Задние фонари остались без объединяющей их перемычки. Ради снижения массы кузова капот, двери и крышка багажника выполнены из алюминия.

Интерьер такой же, как у показанного ранее одноплатформенного купе-хэтчбека Audi A7. Главная его особенность — два сенсорных экрана, заменивших многочисленные аналоговые кнопки. Качество отделки впечатляет — топ-уровень. Похоже, «пятерка» BMW больше не является одиноким эталоном.

Добавилось пространства на втором ряду, а вот багажник по-прежнему вмещает 530 л.

Первое время А6 будет предлагаться только с полным приводом и двумя вариантами двигателей. Трехлитровая бензиновая «турбошестерка» развивает 340 «лошадей» и совмещается с 7-ступенчатым роботом S tronic. Дизельная же модификация V6 3.0 (286 л.с.) идет с 8-скоростным автоматом. В течение года гамма силовых агрегатов будет расширена. Также ожидается появление универсала. Но до нашего рынка A6 доберется только осенью.

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Женевский автосалон в цифрах

Geneva International Motor Show ведет свою историю с 1905 года. Этот автосалон — единственный в Европе — проходит в ежегодном формате. В этом году выставка состоится в 88-й раз.

Женева-2018 — это:

110 мировых и европейских премьер

70 пресс-конференций

10 тысяч аккредитованных журналистов

более 700 тысяч посетителей;

один победитель Car of the Year 2018 и три полуфиналиста конкурса World Car of the Year

6–7 марта — пресс-дни

8–18 марта выставка открыта для всех желающих (по будням — с 10:00 до 20:00, по выходным — с 9:00 до 19:00)

16 франков — стоимость билета для взрослого

Вся информация о новинках Женевского автосалона-2018 — в нашем спецпроекте, где вы найдете полный список всех премьер Женевы.