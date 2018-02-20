Именно таким должен был быть слоган у новичка корейцев, но потом, видимо, что-то пошло не так, и маркетологов слушать не стали. Конечно, это шутка, но в ней есть большая, 406-литровая багажная доля правды. Да, этот вместительный Gran Turismo можно оставлять на хозяйстве.

Kia Stinger Kia Stinger — самый быстрый «кореец» по цене от 1 899 990 рублей.

Перед самым отправлением в Сочи на тест-драйв Kia Stinger я узнал, что бывший пилот Формулы-1 Дженсон Баттон по совместительству еще и триатлет. Мы рассказывали о триатлоне как-то. Это когда сначала плывешь, потом крутишь педали велосипеда, а потом бежишь. Для победы необязательно быть гением во всех трех дисциплинах, но держать себя в форме в каждой из них приходится регулярно — иначе не выиграть. Тот же Баттон перед очередным этапом Королевских гонок как-то прохватил полный 5848-метровый круг на своих двух по сочинскому автодрому за 23 минуты 5 секунд с темпом хорошего спорткара, если переводить на понятные нам с вами автомобильные рельсы.

Представляя один из таких — самый быстрый серийный Kia из когда-либо выпускавшихся, директор по продукту Кирилл Кассин впервые был вынужден опустить историческую справку. Потому что ее не было. Спортбек Stinger корейцы создавали с чистого листа с той самой поры, как десять лет назад впервые возникла идея выпустить первый Gran Turismo за свою историю. О том, какой тернистый путь им пришлось при этом пройти, рассказывал мой коллега Максим Кадаков, отправившийся на финальные доводочные испытания прототипов в шведский Арьеплуг. Тогда же мы узнали, что общего у Kia с BMW.

Kia Stinger Увы, зима в ходе зимнего теста ждала нас лишь на вершинах Розы Пик, да и то с вычищенными до асфальта дорогами.

Позже уже другой коллега, Александр Виноградов, накручивал бублики на первых серийных машинах на Майорке. Но одно дело — солнечная Испания, совсем другое — российская зима, пусть и в сочинском прочтении, когда лишь +8 за бортом. К тому же со времени нашей последней со Стингером встречи корейцы озвучили рублевые ценники на новичка, получившего к тому же ряд коррективов в российской спецификации. И тут поневоле напрашиваются сравнения.

Не буду подолгу останавливаться на дизайне автомобиля. Маэстро Шрайер уже набил руку на последних поколениях всех моделей Kia, поэтому, работая над очередным шедевром, явно держал их в уме. Разумеется, не без поправки на тип кузова, с которым ранее работать не приходилось. Сдается мне, именно он может сослужить хорошую службу продажам Стингера. Практичная пятидверка с взрывным характером — что может быть лучше на каждый день? Отвез тещу с саженцами на дачу, а на обратном пути заскочил на Moscow Raceway размяться… Скажу лишь одно: погружаясь в удобные, регулируемые в широком диапазоне кресла спорткара, в салоне испытываешь некоторый диссонанс. Уж больно кричащим кажется экстерьер на фоне приглаженного интерьера, напоминающего водруженным над центральной консолью планшетом, соплами воздуховодов и клавишами управления мультимедиа конкурента — Mercedes-Benz CLA.

Kia Stinger Интерьер вызвал смешанные чувства. С одной стороны, ничего лишнего (разве что планшет мультимедийки торчит как-то чужеродно), с другой — после кричащей внешности хочется продолжения банкета и внутри.

Перед выводом Стингера на российский рынок корейцы основательно проштудировали матчасть. Так, только у нас будет представлена 197-сильная заднеприводная версия автомобиля в угоду все повышающимся акцизам на «лошадок». Этакий входной билет в корейский мир спорта (цена — от 1 899 990 руб.). Но на тесте ее, к сожалению, не оказалось: базовый Stinger будет доступен только к майскому старту продаж (пока дилеры лишь принимают заказы). Изучили и продажи будущих конкурентов, среди которых за немецкой троицей более 60% в этом сегменте. Выяснилось, что лучше всего продаются полноприводные версии с моторами попроще. Так у нас эксклюзивно появилась еще одна версия Стингера — 2.0 T-GDI AWD. За «бугром» такой мотор (там он, к слову, 255-сильный) передает тягу лишь на задние колеса. Наконец, только у нас 2,0-литровые версии обладают клиренсом в 150 мм (против 130 мм в европейской спецификации). И это хорошая новость для наших широт, так как оборвать пластиковые аэродинамические кожухи снизу будет чуточку сложнее.

В этом году, рассчитывают корейцы, продажи в сегменте D2, в котором Стингеру предстоит потолкаться своей мощной плечевой зоной, достигнут 20 тысяч машин. Угадайте, кто намеревается откусить из них 10-процентную долю? Для понимания ситуации публикую ниже два слайда из презентации: один — о конкурентном окружении, второй — о том, как в него встраивается новичок.

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Как видно, перво-наперво ставку решено делать на «больше машины за меньше денег». Проблема раз — клиенты-привереды «корейца» шибко не ждут и будут еще долго вертеть носом. И пара-тройка сотен тысяч рублей разницы тут, пожалуй, ситуацию не спасут. Думается, что, как и с походом Kia в класс представительских седанов с их Кворисом, агитацию придется проводить среди покупателей уровнем пониже. В нашем случае — тех, для кого Optima уже недостаточно оптимальна.

Локомотивом продаж должна стать версия Luxe с 247-сильным мотором по цене 2 209 900 рублей, а не самый доступный вариант, как вы могли подумать. Нет, он неплохо оснащен (в базе есть даже навигация и cамоблокирующийся задний дифференциал), разгоняется до сотни за те же 6 секунд, а выхлопные трубы будут с такими же сдвоенными наконечниками сзади, так что «пацаны одобрят». Просто когда после очередной снежной оказии придется отпарковываться от дома, не говорите, что я не предупреждал: правило хорошего тона в этом классе иметь тягу на всех колесах — и все тут! Правда, обогрев ветрового стекла вы не получите ни за какие коврижки (а ведь он есть даже у Rio!). И да, в таком исполнении разница с конкурентами-премиалами по деньгам уже больше, чем пара-тройка сотен тысяч…

Kia Stinger Характеристики двух моторов, предлагаемых покупателям Стингера на старте продаж. Позже, к маю, их гамма пополнится 197-сильным бензиновым агрегатом.

В отличие от младшей Оптимы, Стингер — совершенно точно автомобиль для водителя. На заднем ряду места в ногах достаточно, а вот голову придется пригибать или сползать немного вперед, воспользовавшись запасом перед коленями. Усидит ли поясница в таком положении в длительном перегоне, еще вопрос (в ходе короткого тест-драйва проверить было попросту невозможно). Пассажиру посередине тут вообще делать нечего — его ситуацию усугубляет еще и объемный туннель в полу.

Что ж, за руль так за руль! Чтобы перевести 8-ступенчатый автомат в режим Drive, перемещать селектор не потребуется — в более дорогих версиях сигнал на коробку посылается джойстиком по проводам, как у BMW. А вот что вызвало легкое замешательство, так это отдельно стоящая кнопка P — вместо того чтобы припарковаться, всякий раз включал заднюю передачу, покачивая по привычке рычажок КП вперед.

Kia Stinger В более дорогих версиях Kia Stinger селектор выбора передач осуществляет манипуляции по проводам. К отдельно стоящей кнопке режима парковки я так и не привык за пару дней — тут явно потребуется сноровка, если не хотите на тесной стоянке приехать кормой в соседа, по привычке переведя селектор вперед в ожидании того, что машина встанет колом.

Тонкость настроек электронно-управляемой подвески, увы, оценить не было возможности. Дело в том, что в целях безопасности (маршрут тест-драйва пролегал от Сочи до Красной поляны, где возможны были снежные наносы и заморозки) автомобили были обуты во фрикционные шины Nokian Hakkapeliitta R3. На которых Стингер, конечно, едет мягче, но и игривее на виражах. С другой стороны, протектор шин позволил оценить шумоизоляцию — с ней у пятидверки никаких проблем. В салон проникал разве что звук выхлопа, причем у 2-литровой версии, как мне показалось, он настроен поинтереснее, басовитее что ли.

Даже зимним шинам не удалось скрыть острого руля Стингера. Покрышки лишь слегка «размазали» его в околонулевой зоне, но недостатка в реакции нет — у полноприводной версии с мотором 2,0 л он делает 2,3 оборота от упора до упора, у 3,3-литровой и того меньше — 2,1. Причем регулируется по вылету и выносу он породисто — электроприводом. На выходах из поворотов чувствуется приоритет задней оси. Так и есть — электронная раздатка работает в пользу кормы, отдавая до 50% момента на перед лишь при острой необходимости.

Kia Stinger В версии GT 3.3 AWD тормоза Brembo: 4-поршневые суппорты спереди и 4-поршневые сзади.

Нет недостатка и в прочих технологических решениях. В зависимости от комплектации в Стингере могут появиться проекционный дисплей перед водителем, камеры кругового обзора и заднего вида (картинка на дисплей поступает четкая и без задержек), беспроводная зарядка для смартфонов и 15 динамиков Harman Kardon с системой восстановления звука Clari-Fi. Если пуститься во все тяжкие и выбрать топовую версию GT, о которой отовсюду кричат одноименные нашивки и шильдики, то руль будет эффектно скошен в нижней части, а тормоза станут эффективнее и эффектнее, ведь это Brembo!

Как видно, вооружились на войну корейцы серьезно и по всем фронтам. Как заправский триатлет, Kia Stinger готов схлестнуться в новом для корейцев сегменте, заняв в нем уже в этом году 10% (президент «Киа Мотор Рус» Чжон Вон Чжон говорит о 2000 проданных до декабря машинах). И кто знает, возможно, явное преимущество во всех дисциплинах для победы ему и не понадобится.

Автомобиль Kia Stinger 2.0 T-GDI AWD Kia Stinger 3.3 T-GDI AWD Длина/ширина/высота, мм 4830/1870/1400 Двигатель I4 Theta II, бензиновый с турбонаддувом V6 Lambda II, бензиновый с двойным турбонаддувом Максимальная мощность, л.с. при об/мин 247/6200 370/6000 Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 353/1400–4000 510/1300–4500 Рабочий объем, куб. см 1998 3342 Трансмиссия 8AT Тип привода постоянный полный Дорожный просвет, мм 150 130 Объем багажника (VDA) при поднятых/сложенных спинках второго ряда сидений, л 406/1114 Передняя подвеска независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости и газовыми амортизаторами Задняя подвеска независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими газовыми амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости и газовыми амортизаторами Максимальная скорость, км/ч 240 270 Разгон 0–100 км/ч, с 6,0 4,9 Масса Снаряженная масса, кг 1 898 1 971 Расход топлива в городе/смешанном цикле/за городом, л/100 км 12,7/9,2/7,2 15,4/10,6/7,9 Цена, руб. от 2 209 900 3 229 900

Фото: Kia