Kia Stinger — когда нигде не жмет

Именно таким должен был быть слоган у новичка корейцев, но потом, видимо, что-то пошло не так, и маркетологов слушать не стали. Конечно, это шутка, но в ней есть большая, 406-литровая багажная доля правды. Да, этот вместительный Gran Turismo можно оставлять на хозяйстве.

Kia Stinger
Kia Stinger

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Kia Stinger

Kia StingerKia Stinger — самый быстрый «кореец» по цене от 1 899 990 рублей.
Kia Stinger — самый быстрый «кореец» по цене от 1 899 990 рублей.

Перед самым отправлением в Сочи на тест-драйв Kia Stinger я узнал, что бывший пилот Формулы-1 Дженсон Баттон по совместительству еще и триатлет. Мы рассказывали о триатлоне как-то. Это когда сначала плывешь, потом крутишь педали велосипеда, а потом бежишь. Для победы необязательно быть гением во всех трех дисциплинах, но держать себя в форме в каждой из них приходится регулярно — иначе не выиграть. Тот же Баттон перед очередным этапом Королевских гонок как-то прохватил полный 5848-метровый круг на своих двух по сочинскому автодрому за 23 минуты 5 секунд с темпом хорошего спорткара, если переводить на понятные нам с вами автомобильные рельсы.

Представляя один из таких — самый быстрый серийный Kia из когда-либо выпускавшихся, директор по продукту Кирилл Кассин впервые был вынужден опустить историческую справку. Потому что ее не было. Спортбек Stinger корейцы создавали с чистого листа с той самой поры, как десять лет назад впервые возникла идея выпустить первый Gran Turismo за свою историю. О том, какой тернистый путь им пришлось при этом пройти, рассказывал мой коллега Максим Кадаков, отправившийся на финальные доводочные испытания прототипов в шведский Арьеплуг. Тогда же мы узнали, что общего у Kia с BMW.

Kia Stinger

Kia StingerУвы, зима в ходе зимнего теста ждала нас лишь на вершинах Розы Пик, да и то с вычищенными до асфальта дорогами.
Увы, зима в ходе зимнего теста ждала нас лишь на вершинах Розы Пик, да и то с вычищенными до асфальта дорогами.

Позже уже другой коллега, Александр Виноградов, накручивал бублики на первых серийных машинах на Майорке. Но одно дело — солнечная Испания, совсем другое — российская зима, пусть и в сочинском прочтении, когда лишь +8 за бортом. К тому же со времени нашей последней со Стингером встречи корейцы озвучили рублевые ценники на новичка, получившего к тому же ряд коррективов в российской спецификации. И тут поневоле напрашиваются сравнения.

Не буду подолгу останавливаться на дизайне автомобиля. Маэстро Шрайер уже набил руку на последних поколениях всех моделей Kia, поэтому, работая над очередным шедевром, явно держал их в уме. Разумеется, не без поправки на тип кузова, с которым ранее работать не приходилось. Сдается мне, именно он может сослужить хорошую службу продажам Стингера. Практичная пятидверка с взрывным характером — что может быть лучше на каждый день? Отвез тещу с саженцами на дачу, а на обратном пути заскочил на Moscow Raceway размяться… Скажу лишь одно: погружаясь в удобные, регулируемые в широком диапазоне кресла спорткара, в салоне испытываешь некоторый диссонанс. Уж больно кричащим кажется экстерьер на фоне приглаженного интерьера, напоминающего водруженным над центральной консолью планшетом, соплами воздуховодов и клавишами управления мультимедиа конкурента — Mercedes-Benz CLA.

Kia Stinger

Kia StingerИнтерьер вызвал смешанные чувства. С одной стороны, ничего лишнего (разве что планшет мультимедийки торчит как-то чужеродно), с другой — после кричащей внешности хочется продолжения банкета и внутри.
Интерьер вызвал смешанные чувства. С одной стороны, ничего лишнего (разве что планшет мультимедийки торчит как-то чужеродно), с другой — после кричащей внешности хочется продолжения банкета и внутри.

Перед выводом Стингера на российский рынок корейцы основательно проштудировали матчасть. Так, только у нас будет представлена 197-сильная заднеприводная версия автомобиля в угоду все повышающимся акцизам на «лошадок». Этакий входной билет в корейский мир спорта (цена — от 1 899 990 руб.). Но на тесте ее, к сожалению, не оказалось: базовый Stinger будет доступен только к майскому старту продаж (пока дилеры лишь принимают заказы). Изучили и продажи будущих конкурентов, среди которых за немецкой троицей более 60% в этом сегменте. Выяснилось, что лучше всего продаются полноприводные версии с моторами попроще. Так у нас эксклюзивно появилась еще одна версия Стингера — 2.0 T-GDI AWD. За «бугром» такой мотор (там он, к слову, 255-сильный) передает тягу лишь на задние колеса. Наконец, только у нас 2,0-литровые версии обладают клиренсом в 150 мм (против 130 мм в европейской спецификации). И это хорошая новость для наших широт, так как оборвать пластиковые аэродинамические кожухи снизу будет чуточку сложнее.

В этом году, рассчитывают корейцы, продажи в сегменте D2, в котором Стингеру предстоит потолкаться своей мощной плечевой зоной, достигнут 20 тысяч машин. Угадайте, кто намеревается откусить из них 10-процентную долю? Для понимания ситуации публикую ниже два слайда из презентации: один — о конкурентном окружении, второй — о том, как в него встраивается новичок.

Kia Stinger — когда нигде не жмет

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Как видно, перво-наперво ставку решено делать на «больше машины за меньше денег». Проблема раз — клиенты-привереды «корейца» шибко не ждут и будут еще долго вертеть носом. И пара-тройка сотен тысяч рублей разницы тут, пожалуй, ситуацию не спасут. Думается, что, как и с походом Kia в класс представительских седанов с их Кворисом, агитацию придется проводить среди покупателей уровнем пониже. В нашем случае — тех, для кого Optima уже недостаточно оптимальна.

Локомотивом продаж должна стать версия Luxe с 247-сильным мотором по цене 2 209 900 рублей, а не самый доступный вариант, как вы могли подумать. Нет, он неплохо оснащен (в базе есть даже навигация и cамоблокирующийся задний дифференциал), разгоняется до сотни за те же 6 секунд, а выхлопные трубы будут с такими же сдвоенными наконечниками сзади, так что «пацаны одобрят». Просто когда после очередной снежной оказии придется отпарковываться от дома, не говорите, что я не предупреждал: правило хорошего тона в этом классе иметь тягу на всех колесах — и все тут! Правда, обогрев ветрового стекла вы не получите ни за какие коврижки (а ведь он есть даже у Rio!). И да, в таком исполнении разница с конкурентами-премиалами по деньгам уже больше, чем пара-тройка сотен тысяч…

Kia Stinger

Kia StingerХарактеристики двух моторов, предлагаемых покупателям Стингера на старте продаж. Позже, к маю, их гамма пополнится 197-сильным бензиновым агрегатом.
Характеристики двух моторов, предлагаемых покупателям Стингера на старте продаж. Позже, к маю, их гамма пополнится 197-сильным бензиновым агрегатом.

В отличие от младшей Оптимы, Стингер — совершенно точно автомобиль для водителя. На заднем ряду места в ногах достаточно, а вот голову придется пригибать или сползать немного вперед, воспользовавшись запасом перед коленями. Усидит ли поясница в таком положении в длительном перегоне, еще вопрос (в ходе короткого тест-драйва проверить было попросту невозможно). Пассажиру посередине тут вообще делать нечего — его ситуацию усугубляет еще и объемный туннель в полу.

Что ж, за руль так за руль! Чтобы перевести 8-ступенчатый автомат в режим Drive, перемещать селектор не потребуется — в более дорогих версиях сигнал на коробку посылается джойстиком по проводам, как у BMW. А вот что вызвало легкое замешательство, так это отдельно стоящая кнопка P — вместо того чтобы припарковаться, всякий раз включал заднюю передачу, покачивая по привычке рычажок КП вперед.

Kia Stinger

Kia StingerВ более дорогих версиях Kia Stinger селектор выбора передач осуществляет манипуляции по проводам. К отдельно стоящей кнопке режима парковки я так и не привык за пару дней — тут явно потребуется сноровка, если не хотите на тесной стоянке приехать кормой в соседа, по привычке переведя селектор вперед в ожидании того, что машина встанет колом.
В более дорогих версиях Kia Stinger селектор выбора передач осуществляет манипуляции по проводам. К отдельно стоящей кнопке режима парковки я так и не привык за пару дней — тут явно потребуется сноровка, если не хотите на тесной стоянке приехать кормой в соседа, по привычке переведя селектор вперед в ожидании того, что машина встанет колом.

Тонкость настроек электронно-управляемой подвески, увы, оценить не было возможности. Дело в том, что в целях безопасности (маршрут тест-драйва пролегал от Сочи до Красной поляны, где возможны были снежные наносы и заморозки) автомобили были обуты во фрикционные шины Nokian Hakkapeliitta R3. На которых Стингер, конечно, едет мягче, но и игривее на виражах. С другой стороны, протектор шин позволил оценить шумоизоляцию — с ней у пятидверки никаких проблем. В салон проникал разве что звук выхлопа, причем у 2-литровой версии, как мне показалось, он настроен поинтереснее, басовитее что ли.

Даже зимним шинам не удалось скрыть острого руля Стингера. Покрышки лишь слегка «размазали» его в околонулевой зоне, но недостатка в реакции нет — у полноприводной версии с мотором 2,0 л он делает 2,3 оборота от упора до упора, у 3,3-литровой и того меньше — 2,1. Причем регулируется по вылету и выносу он породисто — электроприводом. На выходах из поворотов чувствуется приоритет задней оси. Так и есть — электронная раздатка работает в пользу кормы, отдавая до 50% момента на перед лишь при острой необходимости.

Kia Stinger

Kia StingerВ версии GT 3.3 AWD тормоза Brembo: 4-поршневые суппорты спереди и 4-поршневые сзади.
В версии GT 3.3 AWD тормоза Brembo: 4-поршневые суппорты спереди и 4-поршневые сзади.

Нет недостатка и в прочих технологических решениях. В зависимости от комплектации в Стингере могут появиться проекционный дисплей перед водителем, камеры кругового обзора и заднего вида (картинка на дисплей поступает четкая и без задержек), беспроводная зарядка для смартфонов и 15 динамиков Harman Kardon с системой восстановления звука Clari-Fi. Если пуститься во все тяжкие и выбрать топовую версию GT, о которой отовсюду кричат одноименные нашивки и шильдики, то руль будет эффектно скошен в нижней части, а тормоза станут эффективнее и эффектнее, ведь это Brembo!

Как видно, вооружились на войну корейцы серьезно и по всем фронтам. Как заправский триатлет, Kia Stinger готов схлестнуться в новом для корейцев сегменте, заняв в нем уже в этом году 10% (президент «Киа Мотор Рус» Чжон Вон Чжон говорит о 2000 проданных до декабря машинах). И кто знает, возможно, явное преимущество во всех дисциплинах для победы ему и не понадобится.

Автомобиль

Kia Stinger 2.0 T-GDI AWD

Kia Stinger 3.3 T-GDI AWD

Длина/ширина/высота, мм

4830/1870/1400

Двигатель

I4 Theta II, бензиновый с турбонаддувом

V6 Lambda II, бензиновый с двойным турбонаддувом

Максимальная мощность, л.с. при об/мин

247/6200

370/6000

Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин

353/1400–4000

510/1300–4500

Рабочий объем, куб. см

1998

3342

Трансмиссия

8AT

Тип привода

постоянный полный

Дорожный просвет, мм

150

130

Объем багажника (VDA) при поднятых/сложенных спинках второго ряда сидений, л

406/1114

Передняя подвеска

независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости и газовыми амортизаторами

Задняя подвеска

независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими газовыми амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости и газовыми амортизаторами

Максимальная скорость, км/ч

240

270

Разгон 0–100 км/ч, с

6,0

4,9

Масса

Снаряженная масса, кг

1 898

1 971

Расход топлива в городе/смешанном цикле/за городом, л/100 км

12,7/9,2/7,2

15,4/10,6/7,9

Цена, руб.

от 2 209 900

3 229 900

Kia Stinger — когда нигде не жмет

Фото: Kia

Kia Stinger — когда нигде не жмет
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