Противопоставляем вернувшийся в Россию седан Hyundai Sonata аксакалам сегмента Kia Optima, Mazda 6 и Toyota Camry.

Десяток лет назад мало кто мог предположить, что однажды Сонате придется пробивать дорогу к покупателю практически с нуля. В то время в России она была сверхпопулярной. Сонату выпускали в Таганроге, нефть стоила за сто — жизнь была прекрасна. Но постепенно Sonata росла в размерах, дорожала и отдалялась от покупателей. В конечном итоге ее вывели с рынка — в 2014 году. И вот — второе пришествие. Может ли былой бестселлер рассчитывать на ренессанс? Знают одноклассники.

Самый очевидный соперник — давний лидер класса Toyota Camry. Mazda 6 тоже не промах: в ее активе преданная армия поклонников и сложившийся имидж автомобиля для водителя. И как пройти мимо родственного седана Kia Optima, блеснувшего в нашем сравнительном тесте полуторагодовалой давности (ЗР, № 6, 2016)? Силы соперников равны: моторы объемом 2,4–2,5 литра (181–192 л.с.), шестиступенчатые автоматы.

Минувшим летом экстерьер Camry слегка обновили. В частности, появились измененные указатели поворота в бампере и воздухозаборники.

Toyota Camry С момента появления в 2011 году Camry последнего поколения удерживает лидирующие позиции в своем сегменте. Рестайлинг 2014 года заметно освежил машину. Сейчас идет подготовка к производству новой Camry на заводе в Шушарах. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:

2.0 (150 л.с.) — от 1 377 000 руб.

2.5 (181 л.с.) — от 1 462 000 руб.

3.5 (249 л.с.) — от 2 003 000 руб. Mazda — сам азарт! Отрада для активного водителя.

Mazda 6 Машину третьего поколения представили в 2012 году, а пару лет назад она пережила рестайлинг. Если раньше эта Mazda предлагалась с кузовами трех типов, то теперь — только седан. Машины собирают во Владивостоке. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:

2.0 (150 л.с.) — от 1 324 000 руб.

2.5 (192 л.с.) — от 1 495 000 руб. Управляемость новой Сонаты острее, чем у предшественницы, но по сравнению с Оптимой и особенно Маздой драйва маловато.

Hyundai Sonata Машина вернулась на российский рынок в конце 2017 года. Количество версий урезано — нет модификации Sport, у которой более агрессивная внешность и измененный интерьер. Импортируется из Южной Кореи. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:

2.0 (150 л.с.) — от 1 245 000 руб.

2.4 (188 л.с.) — от 1 595 000 руб. Элегантному экстерьеру очень идет белый цвет. Такая Optima выглядит особенно легкой и подтянутой.

Kia Optima Дебютировала в 2015‑м, но в России появилась только год спустя — понадобилось время для организации сборки на калининградском заводе «Автотор». Впервые предложена приспортивленная версия GT. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:

2.0 (150 л.с.) — от 1 189 900 руб.

2.4 (188 л.с.) — от 1 509 900 руб.

2.0 турбо (245 л.с.) — от 1 839 900 руб.

Седой профи

Недавно встретил знакомого, с которым не виделся года три-четыре. За это время некогда крепкий мужчина сдал: волосы поседели, рукопожатие ослабло, одышка… Но голова осталась светлой — его навыки и глубокие знания по-прежнему вызывают уважение. В своем деле он востребованный профессионал.

С Camry та же история. Немолода, но покупателей это не отталкивает — лидер сегмента! Хотя возраст не скроешь. Грубые кнопки, несуразно мелкий и неудобный селектор автомата, антикварный рычажок круиз-контроля и много-много пластмассового «дерева» явно не добавляют вистов в безрадостную картину. Самый же странный элемент — психоделическая панель приборов с синюшными полукружьями, от которой хочется отвести глаза.

С синим цветом приборных шкал японцы явно перемудрили. До рестайлинга было лучше.

Вместо ручника в Тойоте используется «ножник».



О возрасте говорят и такие детали, как отсутствие обогрева руля и «ножник» сто­яночного тормоза (у всех конкурентов — клавишный привод). В этом раритетном мирке невольно обращаешь внимание на мультимедиасистему с 10-дюймовым экраном, работающую на платформе Android. Неплохая штука, особенно полезным оказался сервис Яндекс.Навигатор. Жаль, экран слишком блеклый и не всегда с первого раза реагирует на прикосновение.

Картинка с камеры заднего вида — невысокой четкости, линии-подсказки — статические.

Подключившись по WI-FI к смартфону, можно зайти в интернет через экран мультимедиа.

Интерьер выдержан в старомодном духе. Качество отделки хуже, чем у конкурентов, да и к эргономике есть вопросы. Селектор автомата слишком мелкий и невзрачный — здесь хочется видеть что-то более изысканное.

На центральной консоли нашлось место для кнопки включения электрообогрева всей поверхности лобового стекла — у конкурентов этой функции нет.

В недрах консоли есть небольшая ниша под мелочевку.



Я уже не раз ездил на Camry последнего поколения и всегда отмечал удивительный для этого сегмента акустический комфорт. Однако после рестайлинга, совпавшего с наступлением кризиса, всё изменилось: былое безмолвие улетучилось, как уверенность в завтрашнем дне. Похоже, производитель сократил расходы на «шумку». Теперь в салоне Тойоты не тише, чем в других машинах. Или просто другие машины стали комфортнее?

Широкие сиденья Тойоты бесхитростны, однако неудобными их не назовешь.

А вот что осталось неизменным, так это вальяжность и расслабленность характера. Активного драйва Camry не приемлет. В повороты въезжает неохотно, кренится, система стабилизации срабатывает рано. Подвеска мягкая настолько, что, когда на узкой дорожке навстречу попался «двухпалубный» автобус Neoplan, Тойоту качнуло так, что она едва не оказалась на обочине. Не расслабишься.

На ходу Toyota вальяжна и неповоротлива. Активное вождение ей в тягость.

Багажник Тойоты огорчил узким проемом: загружать крупногабаритную поклажу будет проблематично.

Руль пуст, как провинциальный бюджет, - чрезмерно легкий, без намека на реактивное усилие. Наемный шофер намается, а пассажирам хорошо. Подвеска настолько уверенно расправляется с неровностями, что диву даешься. Еще бы тремор от мелочевки на полу не ощущался, и было бы вовсе замечательно.

При параллельном старте «корейцы» отрываются на корпус, а Mazda легко уезжает вперед. Что неудивительно: в мощности двигателя (181 л.с.) Toyota уступает оппонентам. К тому же автомат нетороплив: даже на ручные переключения реагирует с секундной задержкой. Кстати, подрулевых лепестков нет — приходится орудовать рычагом.

У меня Camry ассоциируется с хромой уткой. Каденция царицы сегмента заканчивается в начале наступившего года: на смену придет новая машина. Удержит ли она электорат? Скоро узнаем.

Магическая шестерка

Как сейчас помню Московский автосалон 2012 года, главной премьерой которого стала Mazda 6 третьего поколения. Своей статью и грацией она напомнила мне большую хищную рыбину вроде барракуды. Всё это время я искал встречи с ней, но всякий раз рандеву магическим образом отменялось или переносилось. Наконец, звезды сошлись.

Удивительное дело: машине пошел шестой год, но она до сих пор выглядит бодрее многих оппонентов. Чувственные изгибы и приплюснутый силуэт заставляют сердце биться чаще. Хорошо, что при модернизации 2015 года японцы почти не тронули внешность.

Панель приборов интересна круглым экраном трип-компьютера. Хотя особых преимуществ его форма не дает.

HUD-дисплей — штука полезная, но в Мазде символы маленькие, приходится всматриваться.

Интерьер стилистически схож с салонами кроссоверов CX‑5 и CX‑9. Эргономика и качество сборки близки к эталонному уровню. Автомат настроен превосходно, можно даже не переводить его в ручной режим.

Маздовская мультимедиасистема может воспроизводить музыку с CD. В современных автомобилях подобное — большая редкость. Но экран хотелось бы покрупнее.

Поверхность подрулевых лепестков выполнена из приятного противоскользящего покрытия.

Площадка для телефона в Мазде тесновата и лишена функции беспроводной зарядки.



А вот интерьер перелопатили изрядно. Новая центральная консоль, над которой возвышается экран мультимедиа, создает легкую, воздушную атмосферу. Акустика Bose «играет» сочно, ярко и динамично. Добротность проявляется и в мелочах. Только в Мазде бардачок и бокс в подлокотнике выложены бархатистой тканью, поэтому вещи в них не бряцают. И дверные кармашки с прорезиненным дном из той же оперы. Отдельное спасибо за два USB-разъема в передней части салона — конкуренты предлагают только один. В помощь водителю — система контроля полосы движения (тревожный сигнал пиликает так громко, что вздрагиваешь), проекционный экран, функция автоторможения перед препятствиями и пешеходами. Соперники таких наворотов не имеют.

В спортивном режиме «шестерка» становится злой и агрессивной.

Информационно-развле­кательная система управляется шайбой-контроллером, как на BMW или Мерседесах.



Материалы по теме Новый VW Passat против одноклассников: ложка к обеду (ВИДЕО)

Но есть и поводы для критики. Руль, например, обогревается только в местах хвата, а не по всей поверхности, как у «корейцев». Да и посадка за рулем высоковата — хочется «приземлиться» на сантиметр-другой.

Мотор — песня! И с места, и с ходу 192‑сильная «шестерка» легко и непринужденно уезжает от конкурентов, словно это машина из другой «весовой категории». Система рекуперации (подзарядка штатной батареи), функция «старт-стоп», сверхвысокая для бензинового мотора степень сжатия 13,0 и другие ухищрения позволили добиться завидной экономичности: если верить данным трип-компьютера, «шестерка» потребляет в среднем 9 л/100 км — соперникам требуется на литр-полтора больше.

Маздовские кресла вылеплены неплохо. Они обтянуты кожей, и в ходовых поворотах обнаруживается, что она весьма скользкая.

Автомат работает чуть ли не быстрее мысли: только подумаешь — а он уже переключил передачу. Подрулевые рычажки — считай, для красоты. А вот спортрежим я задействовал регулярно: так автомат переключается вверх при более высоких оборотах и дольше держит выбранную передачу.

Глядя на «шестерку», трудно поверить, что она дебютировала аж в 2012 году. Выглядит свежо и актуально.

У багажника «шестерки» наименьшая вместимость в тестовом квартете. Зато массивные петли не мешают поклаже.

В отличие от соперников, Mazda располагает всего-навсего докаткой.

По бокам багажника «шестерки» нашлось место для вместительных кармашков‑ниш.



В отличие от соперников, у Мазды контур уплотнения дверных проемов лишь двойной, поэтому в салоне не так тихо.

Что на пологих дугах, что в крутых поворотах «шестерка» ведет себя образцово‑показательно, активно вкручиваясь в виражи под сброс газа и радуя водителя четкой обратной связью на руле. Запас устойчивости очень велик — там, где конкуренты уже пищат шинами, Mazda едет как ни в чем не бывало. И не скажешь, что едешь на седане под пять метров длиной. Озорна и зажигательна!

И плавность хода на удивление сносная. Mazda пожестче конкурентов, но зубодробительной тряски и в помине нет.

В общем, терпимая плата за восхитительную управляемость. И если в вашей шкале ценностей отточенные ходовые качества стоят выше комфорта, ничего лучше «шестерки» за эти деньги вы не найдете.

ОЧЕНЬ РЯД Автомобили этого сегмента зачастую покупают для поездок с наемным водителем. Поэтому на удобство и просторность сидений второго ряда мы обратили особое внимание. Задним пассажирам Sonata предоставляет отличный простор — мéста хоть отбавляй! Сидеть комфортно, есть обогрев (причем трехступенчатый!) и шторки на задних окнах. Жаль только, что стекла опускаются не полностью, а их электропривод лишен автоматического режима.

Optima огорчает меньшим, чем у Сонаты, углом открытия задних дверей — садиться не так удобно. Но простора здесь не меньше, а сервисных функций даже больше: в придачу к 12‑вольтовой розетке есть USB-разъем для подзарядки гаджетов, а электростеклоподъемники снабжены авторежимом.

Второй ряд Мазды вызвал противоречивые чувства. С одной стороны, здесь теснее, чем в автомобилях-конкурентах: в коленях запас пространства не столь велик. Кармашек в двери тоже мелкий — в нем поместится только маленькая бутылка. С другой стороны, третьему пассажиру тут уютнее всего, поскольку подушка сиденья мягкая и головой в потолок не упираешься. Вот только при посадке втроем воспользоваться обогревом сидений будет проблематично — кнопки включения расположены на подлокотнике.

В заднем ряду Camry мéста навалом. Однако сидеть не слишком удобно: подушка жесткая и короткая, а боковая поддержка эфемерна. Обогрев есть, но только одноступенчатый. Вытянутый подлокотник, вместо того чтобы встать в горизонтальное положение, безвольно падает — руку держать неудобно. Несмотря на богатую комплектацию, тут нет пульта управления аудиосистемой (как у шестицилиндровых модификаций), климат-контролем и регулировками сидений. Нет и шторок.



Одна за всех

Несколько лет назад компания Hyundai предлагала в России аж четыре крупных седана — это i40, Sonata, Grandeur и Genesis. Но потом Сонату сняли с продаж, ушел Grandeur, Genesis отпочковался в отдельный бренд, а i40 оставили только в виде универсала. Лишь минувшей осенью корейцы решили вернуться в обжитую когда-то нишу — с рестайлинговым седаном Sonata, которому теперь приходится отдуваться за четверых.

Внешне новая Sonata — что отмасштабированные Solaris и Elantra. Запоминаются разве что задние фонари с Y‑образными светодиодными вкраплениями.

Приборы Supervision действительно супер — не бликуют даже на ярком солнце.

В навигаторе понравилась функция информирования о дорожных камерах и точное указание скорости движения.

Современная архитек­тура, достойные отделочные материалы, богатое оснащение. Салон с бежевой обивкой выглядит благородно.

Кнопки подчеркнуто крупные, с понятной индикацией.

Ниша для индукционной зарядки смартфонов большая — поместится и фаблет.

Автомат работает быстро и плавно.



Салон — вот сильная сторона машины. Приятен глазу, эргономически продуман и щедро оснащен: беспроводная зарядка для смартфонов, панорамная крыша и шикарная черно-белая отделка.

Сиденья подкупают отличным балансом между мягкостью и жесткостью в сочетании с внятной боковой поддержкой, вентиляцией и уютными подголовниками. Этот интерьер если и проигрывает в сравнении с премиальным Генезисом G80, то совсем чуть-чуть. Конечно, «косяки» есть: селектор автомата и крышка подлокотника слегка люфтят, задние электростеклоподъемники лишены автоматического режима. Но на общем фоне это пустяки.

Cиденья Сонаты — с удачным профилем, вентиляцией и широкими диапазонами регулировок.

На ходу Sonata производит более благородное впечатление, чем когда-либо прежде. Теперь она не раздражает явной недостаточной поворачиваемостью, практически исчезла раскачка кузова. Руль хоть и не образец информативности, но наконец-то наделен внятной обратной связью — чувствуешь не только обод, но и весь автомобиль. По отзывчивости и однозначности реакций до уровня «шестерки» Sonata, конечно, недотягивает, но Camry превосходит однозначно.

Выросла энергоемкость шасси. На «лежачих полицейских» подвеску больше не пробивает, разномастные ямы и буераки она глотает, как сладкоежка пончики. Только поперечные швы и стыки Sonata не любит — вздрагивает всем кузовом.

С уходом седана Grandeur статус самого крупного и престижного Hyundai в России перешел к Сонате.

К багажнику Сонаты лишь одно замечание: подсветка расположена у проема, хотя она необходима в глубине отсека.

Двигатель 2.5 на прежней Сонате развивал 178 л.с. У новой, благодаря отказу от распределенного впрыска в пользу непосредственного и увеличенной степени сжатия (11,3 против 10,5), на десять «лошадок» больше, а крутящий момент вырос на 13 Н·м (241 против 228 Н·м).

И это чувствуется. Sonata набирает ход уверенно, хоть и без огонька. Девять секунд до сотни.

Взбодрить машину, выбрав спортивный режим в соответствующем пункте системы Drive Mode, не удастся: это чистой воды плацебо. Да, обостряются реакции акселератора, а руль наливается тяжестью — но автомат не становится «скорострельнее». Благо, что и в обычном режиме он не отличается тугодумием.

В общем, добротный седан с просторным и уютным салоном и достойным ездовым комфортом. Главное же преимущество — привлекательная цена базовой версии.

На оптимистической ноте

Не знаю, как вы, а я считаю Оптиму последнего поколения самым стильным автомобилем Kia всех времен. А уж в исполнении GT Line — с красными тормозными суппортами и диффузором под задним бампером — шик! Надеюсь, в Корее уже поставили прижизненный памятник дизайнеру Петеру Шрайеру за то, чтó он сотворил из серых корейских мышек.

Приборы отличаются от сонатовских шрифтом и альбомной ориентацией экрана трип-компьютера.

Круговой обзор есть только в Оптиме.

Слегка развернутая в сторону водителя центральная консоль, подрезанный по нижней хорде руль и алюминиевые педали — в салоне Оптимы витает дух спортивности. Г‑образный селектор автомата на удивление удобен.

Подрулевые лепестки входят в стандартное оснащение всех версий с автоматом.

На туннеле между передними креслами ­сосредоточено аж 11 клавиш!

Медиаразъемов столько же, сколько в Сонате: AUX, USB и 12‑вольтовая розетка.



В салоне тоже чувствуется рука мастера. Вроде ничего особенного, но нюансы вроде стильного Г‑образного рычага или подрезанного по нижней хорде руля с перфорацией в местах хвата привносят изюминку, которой так не хватает Сонате, не говоря уже о Camry. Алюминиевые педали, контрастная красная отстрочка и усиленная боковая поддержка сидений — это версия GT Line. Кресла хороши, в таких легко рулить день-деньской без намека на усталость. Проверено!

Помимо обогрева и вентиляции передние кресла Kia имеют самую мощную в квартете боковую поддержку.

Оснащение удовлетворит закоренелого сибарита: обогрев руля, есть камеры кругового обзора, панорамная крыша, самопарковщик, система контроля слепых зон. А вот акустике, несмотря на громкое имя Harman/Kardon, недостает породистости звучания.

У Оптимы и Сонаты одинаковые 188‑сильные 2,4‑литровые атмосферные двигатели, поэтому ощущения от динамики схожие. Но не во всём.

Optima GT подкупает удачным балансом спортивности и комфорта.

У Kia есть подрулевые лепестки (которых лишен Hyundai) — ими я осаживал машину перед поворотами, загружая переднюю ось. И управляется Optima интереснее: на дугах более азартная и отзывчивая, руль информативнее. Хотя, безусловно, той витальности и транспарентности, коими пленила Mazda 6, здесь нет.

Если выбрать клавишей Drive Mode спортивный режим, коробка взбодрится, акселератор станет отзывчивее, но усилие на руле принципиально не изменится. Что правильно: искусственная тяжесть совершенно ни к чему. И это камешек в огород Сонаты, которой не помешало бы перенять у своей сестрицы настройки автомата и ездовой электроники.

В багажнике Оптимы подсветку тоже расположили неудачно. Емкость с незамерзайкой можно прикрепить петлями по левому борту.

Задний диффузор — отличительная черта модификации GT.



По плавности хода Optima сравнима с Camry, которая в этой дисциплине давно служит ориентиром. Крупные неровности подвеска отрабатывает на ура и не пасует на мелочевке. Причем шасси делает свою работу практически бесшумно, что дает полное право признать Оптиму отличным вариантом для российских дорог.

ИЩЕМ ОПТИМУМ Все участники нашего теста снабжены моторами объемом 2,4–2,5 литра и укомплектованы практически по максимуму. Такие модификации не сильно популярны — основной спрос приходится на версии попроще. Мы решили сравнить героев нашего теста в исполнениях, более близких к реальности. Hyundai Sonata с разумно-­достаточным мотором 2.0 (150 л.с.) в базовой версии стоит 1 245 000 рублей. Начальное исполнение не слишком богато: шесть подушек безопасности, кондиционер, аудиосистема, обогрев передних сидений и штампованные 16‑дюймовые колеса. Комплектация Comfort (1 395 000 рублей) куда привлекательнее — в нее добавлены светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, мультимедиасистема с пятидюймовым экраном, камера заднего вида, задний парктроник, круиз-контроль, датчик света и 17‑дюймовые легкосплавные колёса. Доплатив 50 000 рублей за исполнение Style, полýчите оптитронные приборы, электропривод сиденья водителя, кнопку пуска двигателя, обогрев руля, датчик дождя, медиа­систему с 8-дюймовым экраном, навигатором и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В базовой комплектации 150‑сильная Kia Optima 2.0 с механикой (для остальных машин предлагается только автомат) оценивается в 1 189 900 рублей. Оснащение скудное: кондиционер, магнитола, стальные 16‑дюймовые колеса. Версия Comfort с автоматом стóит уже 1 309 900 руб­лей. В нее добавлены раздельный климат-контроль, датчик дождя, обшитый кожей руль с подрулевыми лепестками, USB-разъем для задних пассажиров. Однако машине такого ранга необходимы легкосплавные колеса, электропривод водительского кресла, навигатор, камера заднего вида и парктроники, электроручник. Всё это (а также вовсе не обязательный кожаный салон) появляется в исполнении Luxe за 1 429 900 рублей. Двухлитровая 150‑сильная Mazda 6 в начальной версии Drive потребует выложить 1 324 000 рублей. При этом оснащение так себе: кондиционер, магнитола и 17‑дюймовые легкосплавные колеса. В исполнении Active за 1 385 000 рублей к этому добавятся датчики света и дождя, двухзонный климат-контроль, дополнительная пара динамиков (шесть вместо четырех), поддержка Bluetooth, кожаная оплетка руля и селектора автомата, круиз-контроль, электропривод складывания зеркал. Модификация Supreme заманивает бесключевым доступом, HUD-дисплеем, электроприводом водительского кресла, обогревом руля и задних сидений, но доплата за все это хозяйство чрезмерно высока — 221 500 рублей. Бестселлер сегмента Toyota Camry, снаряженная двухлитровым мотором, предлагается только в двух комплектациях. Версия Стандарт обойдется в 1 377 000 руб­лей. В ее оснащение входят 16‑дюймовые легкосплавные колёса, передние и задние датчики парковки, двухзонный климат-контроль и магнитола. Исполнение Стандарт Плюс (от 1 430 000 руб­лей) дополнено датчиком дождя, мультимедиасистемой с поддержкой Bluetooth и 6,1‑дюймовым экраном, камерой заднего вида, круиз-контролем и кожаным рулем.

***

Юрий Тимкин: «Optima уверенно переиграла конкурентов, но на подходе новая Toyota Camry. Ждем реванша!»

Беспристрастный подсчет баллов показал, что Optima заняла первое место с явным преимуществом. У нее почти нет слабых мест. А вменяемый ценник делает ее одной из самых желанных машин в сегменте.

Sonata продемонстрировала огромный прогресс, и лишь небольшие огрехи в ходовых качествах не позволили ей сравняться ­ с Оптимой.

Отточенная управляемость и бойкая динамика Мазды 6 не обеспечили ей более высокого места — вниз тянут тесное заднее сиденье, небольшой багажник и недостаточная шумо­изоляция. Но тем, кто знает толк в быстрой езде, «шестерку» рекомендуем смело.

Годы берут свое, и престарелая Camry оказалась в арьергарде нашей таблицы. Самые слабые места — архаичный интерьер и управля­емость. Козыри неизменны — отличная плавность хода и просторный салон. А еще покупатели ценят Camry за надежность и высокую ликвидность. Судя по неоспоримому лидерству Тойоты по объему продаж, эти преимущества перевешивают недостатки. А наш кар-индекс показывает, что Camry лишь чуточку проигрывает по стоимости эксплуатации новомодным конкурентам.

MAZDA 6 TOYOTA CAMRY KIA OPTIMA HYUNDAI SONATA 17,97 14,02 13,06 13,60

*Кар-индекс учитывает эксплуатационные расходы в течение 70 000 км: плату за регистрацию и техосмотр, транспортный налог, стоимость полиса ОСАГО, затраты на топливо и плановое ТО, а также потери при продаже.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

HYUNDAI SONATA KIA OPTIMA MAZDA 6 TOYOTA CAMRY Снаряженная / полная масса 1575 / 2070 кг 1575 / 2050 кг 1410 / 2000 кг 1550 / 2100 кг Время разгона 0–100 км/ч 9,0 c 9,1 с 7,8 с 9,0 с Максимальная скорость 210 км/ч 210 км/ч 223 км/ч 210 км/ч Радиус разворота 5,45 м 5,45 м 5,6 м 5,5 м Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95 / 70 л АИ-92, АИ-95 / 70 л АИ-95 / 62 л АИ-95 / 70 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 12,1 / 6,3 / 8,3 л / 100км 12,0 / 6,2 / 8,3 л / 100км 8,5 / 5,1 / 6,4 л / 100км 11,0 / 5,9 / 7,8 л / 100км Выбросы CO 2 194 г/км 194 г/км 149 г/км 183 г/км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 2359 см³ 2359 см³ 2488 см³ 2494 см³ Степень сжатия 11,3 11,3 13,0 10,4 Мощность 138 кВт/188 л.с. при 6000 об/мин 138 кВт/188 л.с. при 6000 об/мин 141 кВт/192 л.с. при 5700 об/мин 133 кВт/181 л.с. при 6000 об/мин Крутящий момент 241 Н·м при 4000 об/мин 241 Н·м при 4000 об/мин 256 Н·м при 3250 об/мин 231 Н·м при 4100 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний передний передний Коробка передач А6 А6 А6 А6 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / з.х. 4,21 / 2,64 / 1,80 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,39 4,21 / 2,64 / 1,80 / 1,39 /

1,00 / 0,77 / 3,39 3,55 / 2,02 / 1,45 / 1,00 /

0,71 / 0,60 / 3,89 3,30 / 1,90 / 1,42 / 1,00 / 0,71 / 0,61 / 4,15 Главная передача 2,89 2,89 4,06 3,82 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР реечное, с электроусилителем реечное, с электроусилителем Тормоза: спереди / сзади дисковые, вентилируемые / дисковые дисковые, вентилируемые / дисковые дисковые, вентилируемые / дисковые дисковые, вентилируемые / дисковые Шины 235/45 R18 235/45 R18 225/45 R19 215/55 R17





СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО Гарантия Дилеры (СТОА) HYUNDAI SONATA 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 175 KIA OPTIMA 15 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 180 MAZDA 6 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 71 TOYOTA CAMRY 10 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 109

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель HYUNDAI SONATA KIA OPTIMA MAZDA 6 TOYOTA CAMRY Рабочее место водителя Больше всего понравились сиденья «корейцев» — у них отличный профиль и огромные диапазоны регулировок. Кресла Мазды хороши, но скользкая обивка портит всю малину. Органы управления Тойоты мы оценили ниже, чем у оппонентов: селектор автомата неудобен, панель приборов подслеповата, а руль качается на коротком плече. Обзорность у всех четырех машин примерно одинакова, однако Optima получила дополнительный балл за камеры по периметру кузова. Сиденье 9 9 8 8 Органы управления 9 9 9 8 Обзор 8 9 8 8 Салон На водительском месте свободнее всего сидится в Тойоте. Сзади она тоже сверхпросторна. Во втором ряду Сонаты и Оптимы запас пространства ничуть не меньше. «Шестерка» — аутсайдер: на фоне конкурентов она тесновата. Кроме того, у Мазды самый скромный багажник. Чемпионами тут оказались «корейцы», грузовые отсеки которых вмещают почти на сотню литров больше. Передняя часть 8 8 9 8 Задняя часть 9 9 8 9 Багажник 9 9 7 8 Ходовые качества По динамике лидирует Mazda, которая при параллельных стартах легко уезжает от соперников. А за управляемость она и вовсе получила высший балл — такое же азартное шасси в этом сегменте еще поискать. «Корейцы» отстали, но ненамного. Camry огорчила пустым рулем, инертностью и внушительными кренами. Тормозá всех четырех машин одинаково эффективны. Динамика 8 8 9 8 Тормоза 8 8 8 8 Управляемость 8 9 10 7 Комфорт Шумоизоляция «шестерки» недотягивает до уровня конкурентов. Равно как и плавность хода. И «корейцы», и Camry по неровностям едут с минимальной потерей в комфорте. Что касается микроклимата, Sonata и Optima получили дополнительный балл за вентиляцию передних сидений. Кроме того, их рули обогреваются по всей поверхности, в то время как маздовская баранка теплеет лишь в местах хвата, а тойотовская и вовсе не «отапливается». Шум 8 8 7 8 Плавность хода 9 9 8 9 Климат 9 9 8 8 Приспособленность к России Дорожный просвет всех четырех машин приятно удивляет — показатели почти кроссоверные. У Kia и Hyundai внушительное количество дилерских центров, а еще одним их преимуществом стала приспособленность моторов к работе на 92‑м бензине. Mazda была пенализирована за отсутствие полноразмерной запаски, а Toyota — за маленький ­межсервисный пробег. Геометрическая проходимость 9 9 8 8 Сервис 9 9 8 8 Эксплуатация 8 8 7 7 Общая оценка 8,47 8,67 8,13 8,00

Благодарим коттеджный поселок American Dream за помощь в организации фотосъемки.











