Назван победитель конкурса «Автомобиль года в Европе»

Жюри конкурса Car of the Year выбрало победителя этого года. Им стал компактный кроссовер Volvo XC40.

Volvo XC40
Volvo XC40

Volvo > XC40

Итоги конкурса были обнародованы в преддверии открытия автосалона, а приз представителям компании вручат уже завтра. Шведский кроссовер сумел опередить довольно именитых конкурентов, набрав 325 баллов. На втором месте Seat Ibiza (242 балла), на третьем — BMW 5-й серии (226 баллов).

Любопытно, что мнение профессионального жюри, состоящего из представителей европейских автомобильных изданий, полностью совпало с мнением наших читателей. Они также назвали шведский кроссовер лучшим из всех моделей, вышедших в финал конкурса.

За победу в этом году боролись Alfa Romeo Stelvio, Audi A8, BMW 5-й серии, Citroen C3 Cactus, Kia Stinger, Seat Ibiza и Volvo XC40. Жюри из 60 журналистов, включая двух представителей России, распределяло между ними по 25 баллов, руководствуясь собственными критериями выбора.

Фото: Car of the Year, Volvo

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