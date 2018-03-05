Назван победитель конкурса «Автомобиль года в Европе»

Жюри конкурса Car of the Year выбрало победителя этого года. Им стал компактный кроссовер Volvo XC40.

Итоги конкурса были обнародованы в преддверии открытия автосалона, а приз представителям компании вручат уже завтра. Шведский кроссовер сумел опередить довольно именитых конкурентов, набрав 325 баллов. На втором месте Seat Ibiza (242 балла), на третьем — BMW 5-й серии (226 баллов).

Любопытно, что мнение профессионального жюри, состоящего из представителей европейских автомобильных изданий, полностью совпало с мнением наших читателей. Они также назвали шведский кроссовер лучшим из всех моделей, вышедших в финал конкурса.

За победу в этом году боролись Alfa Romeo Stelvio, Audi A8, BMW 5-й серии, Citroen C3 Cactus, Kia Stinger, Seat Ibiza и Volvo XC40. Жюри из 60 журналистов, включая двух представителей России, распределяло между ними по 25 баллов, руководствуясь собственными критериями выбора.

Заказы на Volvo XC40 в России начнут принимать в марте. Уже известно, с какими двигателями он будет у нас продаваться.

На автосалоне в Женеве объявят тройку финалистов конкурса World Car of the Year.

Фото: Car of the Year, Volvo