Самый доступный кроссовер Lexus: первые фото и видео

Премиальный бренд компании Toyota опубликовал первый полноценный снимок субкомпактного кроссовера Lexus UX, а видеоролик позволяет мельком взглянуть на салон. Оказалось, что с одноименным концептом двухлетней давности серийный автомобиль имеет мало общего.

Если в экстерьере серийного Lexus UX еще можно разглядеть отдельные черты показанного в 2016 году на Парижском автосалоне концепткара, то в салоне между первоначальными дизайнерскими фантазиями и тем, что дошло до конвейера, вообще нет ничего общего. Впрочем, поклонники японского премиального бренда вряд ли будут об этом жалеть, так как панель приборов серийного кроссовера уж очень напоминает таковую у спорткупе Lexus LC — стильно, оригинально и очень по-японски.

Внешность концепта многие сочли бы очень экстремальной, а серийный UX вряд ли вызовет у кого-либо эстетическое отторжение, хотя оригинальным такой дизайн можно назвать лишь частично: в сущности, такие же рельефные боковины есть у созданного для Европы корейского кроссовера Hyundai Kona. Lexus UX тоже создавался преимущественно для Европы и справит свою премьеру 6 марта на Женевском автосалоне, но если той же Коны нам не видать, то UX в Россию обязательно приедет, причем, рискнем предположить, станет бестселлером марки. По идее, он должен быть ощутимо доступнее младшего на данный момент кроссовера Lexus NX, то есть можно рассчитывать на ценник от 2 млн рублей.

О технике пока ничего официально не известно, но, согласно неофициальным сведениям, в основе кроссовера лежит платформа TNGA (Toyota New Global Architecture), а линейка силовых агрегатов будет частично позаимствована у купеобразного паркетника Toyota C-HR.

В январе Lexus представил в Детройте концепткар F-1 Limitless, который в будущем превратится в серийный флагманский кроссовер марки.

В начале года в России стартовали продажи удлиненной 7-местной версии среднеразмерного кроссовера Lexus RX.

Фото, видео: Lexus