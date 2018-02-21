Робомобиль: первый тест-драйв беспилотника Renault

Поездка на беспилотнике Renault Symbioz Demo car оставила очень необычные ощущения. Странный это процесс — не рулить и забыть про педали. Но привыкаешь быстро. Через пару минут я уже и на дорогу не смотрел, а потом еще и сделал селфи — как-никак исторический момент: на машине с автономностью четвертого уровня я еду впервые. Это предпоследняя ступень до полностью автономных автомобилей, в которых не будет педалей и руля.

Облик — на грани фантастики! У меня Symbioz Demo car вызывает ассоциации с роботом-трансформером.

Про Symbioz я уже рассказывал (ЗР, № 10, 2017), но то были разговоры вокруг да около, а теперь я лечу в Париж, чтобы поездить на нем — в автономном режиме!

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Помните, в той статье я говорил про видеоролик с футуристическим домом, в гостиной которого хозяин паркует Symbioz, превращая машину в часть интерьера? Теперь я стою на пороге того самого дома и наблюдаю, как в открытые ворота неспешно заезжает автомобиль — без людей! Причем этот Symbioz в версии Demo car чуть ближе к жизни, нежели сентябрьский концепткар, - формы не столь авангардны, двери открываются по ходу движения, а не распахиваются «настежь». Передние кресла не разворачиваются на 180 градусов, центрального столика нет. Но габариты те же: длина хэтчбека без малого пять метров!

На месте водителя всё необычно: к рулю-штурвалу хочется придвинуться поближе, а спинку сиденья поставить вертикальнее. Но не выходит. Посадка непривычно вальяжна. Справа от меня с большим пультом управления в руках расположился Макс, молодой инженер Renault.

— Буду подстраховывать, если что-то пойдет не так!

Тем временем поворотная платформа развернула Symbioz носом к выходу, и мне осталось только нажать на кнопку «драйв». Поехали!

Вместо боковых зеркал — видеокамеры и дисплеи: они не пачкаются и не обмерзают.

Виртуальные приборы и центральная консоль составлены из нескольких OLED-дисплеев.

Впереди — закольцованный 43‑километровый маршрут. Переходить в автономный режим Макс не разрешает — говорит, можно только на автомагистрали, через десяток километров. Качу в непривычной тишине, ведь это электромобиль: в движение его приводят два расположенных сзади электромотора суммарной мощностью 500 кВт и крутящим моментом 660 Н·м. В обычном режиме Classic машина не отличается молниеносными реакциями — отклики на «газ» задемпфированы. Зато в режиме Dynamic — ураган! Я немало поездил на разных Renault, но столь горячего темперамента не припомню. До сотни Symbioz катапультируется за 6 секунд. А ведь его снаряженная масса — аж 2,2 тонны.

— Тебе повезло! С утра стоял такой туманище, что мы думали отменить заезды. У Симбиоза целый комплекс радаров, лидаров и камер, но мы пока не довели их до совершенства. На днях дул сильный ветер и сносил машину с траектории — пришлось срочно вносить корректировки в софт.

Передние подлокотники в режиме Dynamic автоматически поднимаются, обеспечивая дополнительную боковую поддержку.

Вместо заднего стекла такая вот перегородка. Уютно, как дома!



Вот и магистраль. Макс советует занять правую полосу вслед за фурой и держать дистанцию около полусотни метров. Одновременно нажимаю две кнопки активации автономного режима — слева и справа на руле (это своеобразная защита от дурака и случайного срабатывания системы) — и… ничего не происходит. Пробую еще раз и еще… Ноль эмоций!

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— Не переживай, такое бывает. Убирай руки с руля, а я поведу машину при помощи джойстиков. Представь, что меня рядом нет, и оцени ощущение езды на автопилоте.

Ну да, сидя в московской квартире, закрой глаза и представь себя на Мальдивах…

Во время короткой остановки инженеры из машины сопровождения подключили к Симбиозу ноутбук и пошаманили над софтом. Ну вот, теперь всё в полном ажуре: обретаю автономию!

Странный это процесс — не рулить и забыть про педали. Но привыкаешь быстро. Через пару минут я уже и на дорогу не смотрел, повернувшись вполоборота к Максу. А потом еще и сделал селфи — как-никак исторический момент: на машине с автономностью четвертого уровня я еду впервые.

Symbioz Demo car не имеет ничего общего с другими Renault. Сзади установлены два электромотора суммарной пиковой мощностью 500 кВт, каждый из которых вращает свое колесо. Питание поступает от тяговой батареи энергоемкостью 72 кВт·ч. Маловат запасец, но французы обещают вскоре увеличить его до 100 кВт·ч. Аккумуляторы заряжаются от терминала экспресс-зарядки постоянного тока. Еще одна особенность новой платформы — полноуправляемое шасси 4Control, обеспечивающее высокую маневренность на тесных улочках.

Четвертый уровень разработчики называют Mind-off — это предпоследняя ступень до полностью автономных машин пятого уровня, в которых не будет педалей и руля. В Симбиозе они есть, но от водителя не требуется участия в управлении. Он может хоть лечь спать. В нештатной ситуации «робомобиль» самостоятельно припаркуется в безопасном месте и проинформирует об этом водителя. Почивать в Симбиозе я пока не рискнул бы, да и просто интересно наблюдать за тем, как он едет по трассе без моего участия. Особенно занятно видеть, как Symbioz притормаживает у шлагбаума на платной дороге и отчаливает, стóит тому подняться. Да, электроника и механика взаимодействуют не очень гладко: машина подруливает с несильными, но заметными рывками. Царапины на борту тоже намекают на несовершенство системы. И тормозит не слишком плавно. На опытного водителя системе еще учиться и учиться. Французы обещают разгладить эти шероховатости к 2023 году, когда машина с автономностью четвертого уровня доберется до конвейера.

Поворотный круг в квартире? Французы считают, что ничего удивительного в этом нет. Нормальная такая обстановочка.

А пока у меня ворох вопросов. Бортовая электроника завязана на интернет — и что будет, если сеть пропадет, например в горах? А если машина, как обычный компьютер, подхватит вредоносный вирус? Куда привезет она своего хозяина?

И всё же прогресс налицо. Лет через десять-двенадцать традиционных в нашем понимании машин уже не останется — все они будут в той или иной степени автономны. Но ведь все автономники — это электромобили! А у нас их, считай, нет. И скоро ли будут как массовое явление? Уверен, что моей пятилетней дочке на водительские права сдавать всё же придется.

Фото: Юрий Тимкин и Renault