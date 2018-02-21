Робомобиль: первый тест-драйв беспилотника Renault

Про Symbioz я уже рассказывал (ЗР, № 10, 2017), но то были разговоры вокруг да около, а теперь я лечу в Париж, чтобы поездить на нем — в автономном режиме!
Помните, в той статье я говорил про видеоролик с футуристическим домом, в гостиной которого хозяин паркует Symbioz, превращая машину в часть интерьера? Теперь я стою на пороге того самого дома и наблюдаю, как в открытые ворота неспешно заезжает автомобиль — без людей! Причем этот Symbioz в версии Demo car чуть ближе к жизни, нежели сентябрьский концепткар, - формы не столь авангардны, двери открываются по ходу движения, а не распахиваются «настежь». Передние кресла не разворачиваются на 180 градусов, центрального столика нет. Но габариты те же: длина хэтчбека без малого пять метров!
На месте водителя всё необычно: к рулю-штурвалу хочется придвинуться поближе, а спинку сиденья поставить вертикальнее. Но не выходит. Посадка непривычно вальяжна. Справа от меня с большим пультом управления в руках расположился Макс, молодой инженер Renault.
— Буду подстраховывать, если что-то пойдет не так!
Тем временем поворотная платформа развернула Symbioz носом к выходу, и мне осталось только нажать на кнопку «драйв». Поехали!
Впереди — закольцованный 43‑километровый маршрут. Переходить в автономный режим Макс не разрешает — говорит, можно только на автомагистрали, через десяток километров. Качу в непривычной тишине, ведь это электромобиль: в движение его приводят два расположенных сзади электромотора суммарной мощностью 500 кВт и крутящим моментом 660 Н·м. В обычном режиме Classic машина не отличается молниеносными реакциями — отклики на «газ» задемпфированы. Зато в режиме Dynamic — ураган! Я немало поездил на разных Renault, но столь горячего темперамента не припомню. До сотни Symbioz катапультируется за 6 секунд. А ведь его снаряженная масса — аж 2,2 тонны.
— Тебе повезло! С утра стоял такой туманище, что мы думали отменить заезды. У Симбиоза целый комплекс радаров, лидаров и камер, но мы пока не довели их до совершенства. На днях дул сильный ветер и сносил машину с траектории — пришлось срочно вносить корректировки в софт.
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Передние подлокотники в режиме Dynamic автоматически поднимаются, обеспечивая дополнительную боковую поддержку.
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Вместо заднего стекла такая вот перегородка. Уютно, как дома!
Вот и магистраль. Макс советует занять правую полосу вслед за фурой и держать дистанцию около полусотни метров. Одновременно нажимаю две кнопки активации автономного режима — слева и справа на руле (это своеобразная защита от дурака и случайного срабатывания системы) — и… ничего не происходит. Пробую еще раз и еще… Ноль эмоций!
— Не переживай, такое бывает. Убирай руки с руля, а я поведу машину при помощи джойстиков. Представь, что меня рядом нет, и оцени ощущение езды на автопилоте.
Ну да, сидя в московской квартире, закрой глаза и представь себя на Мальдивах…
Во время короткой остановки инженеры из машины сопровождения подключили к Симбиозу ноутбук и пошаманили над софтом. Ну вот, теперь всё в полном ажуре: обретаю автономию!
Странный это процесс — не рулить и забыть про педали. Но привыкаешь быстро. Через пару минут я уже и на дорогу не смотрел, повернувшись вполоборота к Максу. А потом еще и сделал селфи — как-никак исторический момент: на машине с автономностью четвертого уровня я еду впервые.
Четвертый уровень разработчики называют Mind-off — это предпоследняя ступень до полностью автономных машин пятого уровня, в которых не будет педалей и руля. В Симбиозе они есть, но от водителя не требуется участия в управлении. Он может хоть лечь спать. В нештатной ситуации «робомобиль» самостоятельно припаркуется в безопасном месте и проинформирует об этом водителя. Почивать в Симбиозе я пока не рискнул бы, да и просто интересно наблюдать за тем, как он едет по трассе без моего участия. Особенно занятно видеть, как Symbioz притормаживает у шлагбаума на платной дороге и отчаливает, стóит тому подняться. Да, электроника и механика взаимодействуют не очень гладко: машина подруливает с несильными, но заметными рывками. Царапины на борту тоже намекают на несовершенство системы. И тормозит не слишком плавно. На опытного водителя системе еще учиться и учиться. Французы обещают разгладить эти шероховатости к 2023 году, когда машина с автономностью четвертого уровня доберется до конвейера.
А пока у меня ворох вопросов. Бортовая электроника завязана на интернет — и что будет, если сеть пропадет, например в горах? А если машина, как обычный компьютер, подхватит вредоносный вирус? Куда привезет она своего хозяина?
И всё же прогресс налицо. Лет через десять-двенадцать традиционных в нашем понимании машин уже не останется — все они будут в той или иной степени автономны. Но ведь все автономники — это электромобили! А у нас их, считай, нет. И скоро ли будут как массовое явление? Уверен, что моей пятилетней дочке на водительские права сдавать всё же придется.
Фото: Юрий Тимкин и Renault
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