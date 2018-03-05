В России скоро начнутся продажи внедорожника DW Hower H5

Официальные дилеры компании «Чайна Автомаркет» уже принимают заказы, первые машины поступят официальным дилерам 9 марта.

Hower H5 оснащается бензиновым 2-литровым турбодвигателем Mitsubishi (150 л.с.), 6-ступенчатой МКП, понижающей передачей и раздаточной коробкой Borg Warner. При необходимости она обеспечивает жесткое подключение переднего моста.

Слегка подросшая габаритная высота модели (1775 против 1745 мм у DW Hower H3) и увеличенный клиренс обеспечены установкой более крупных колес диаметром 18 дюймов с шинами размерности 235/65 R18. За счет иного дизайна бамперов у DW Hower H5 улучшились показатели геометрической проходимости: передний и задний углы въезда и съезда. Безопасность автомобиля усилена системой курсовой устойчивости ESC Bosch 9-го поколения, есть также системы помощи при троганье в гору и при спуске, а также датчики парковки в заднем бампере.

В комплектациях «Сити» и «Комфорт» салон отделан экокожей, в «Люксе» обивка полностью кожаная. По сравнению с H3 изменился дизайн приборной панели, появились модернизированная медиасистема с сенсорным дисплеем диагональю 7 дюймов и новый четырехспицевый мультируль с полированными вставками, также в салоне установлена розетка на 220В.

Среди отличий топовой версии «Люкс» — семь подушек безопасности, электропривод водительского сиденья с регулировкой по высоте и мультимедийная система с 6 динамиками. В заднем мосту установлен дифференциал повышенного трения.

Цены на базовый DW Hower H5 в комплектации «Сити» стартуют от 1 219 000 рублей, в комплектации «Комфорт» — от 1 349 000 рублей, а в топовом «Люксе» — от 1 499 000 рублей.

China Automarket — российский проект, созданный для производства в России легковых и легких коммерческих автомобилей. Линейка DW Hower включает среднеразмерные рамные полноприводные универсалы H3 и H5, которые собирают на предприятии «Ставрополь Авто» по технологии компании Great Wall Motors. В ближайшее время China Automarket планирует вывести на российский рынок пикап DW Wingle и кроссовер DW Hower M6.

Наш автор сравнил DW Hower H3 с внедорожниками Foton Sauvana и УАЗ Патриот, посмотрев на них глазами фермера.



Фото: DW