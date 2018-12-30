Самые популярные в мире кроссоверы и внедорожники

Сегмент SUV за последние пять лет вырос на 69%. Его лидером по итогам прошлого года стала Toyota, продажи кроссоверов и внедорожников которой составили 2,3 млн штук (+5,8%). За ней следуют Nissan — 2,24 млн штук (+1,8%) и Honda — 1,84 млн экземпляров. В ведущей пятерке также Honda — 1,84 млн штук (-1,3%), Ford — 1,59 млн штук (-3,5%) и Hyundai — 1,58 млн штук (+18,7%).
Второй год подряд самым популярным автомобилем этого сегмента становится Toyota RAV4 с результатом 830,9 тыс. проданных автомобилей (+3,7%). На второй строке рейтинга — Volkswagen Tiguan с результатом в 789,9 тыс. автомобилей (+8,4%). На третьем месте расположился кроссовер Honda CR-V — 741,03 тыс. шт. (2,3%). В топ-5 мирового рейтинга SUV также попали Hyundai Tucson — 570 тыс. шт. (-9,3%) и Nissan Qashqai — 519,6 тыс. шт. (+3,7%). А в «десятку» наиболее популярных вошли, в том числе, Kia Sportage — 482,1 тыс. шт. (+12,1%), Haval 6 — 460,8 тыс. шт. (-9,4%), Mazda CX-5 — 457,28 тыс. шт. (+11,3%), Nissan Rogue — 454,1 тыс. шт. (+1,1%) и Chevrolet Equinox — 437,5 тыс. шт. (+16,4%).
Если говорить о самых популярных классах автомобилей в этой группе, то лидировали в 2018 году среднеразмерные кроссоверы и внедорожники (класс С) — 17,7 млн шт. (+3,2%), за ними расположились полноразмерные машины класса D — 11,6 млн штук (+7,1%). На третьей строке рейтинга полноразмерные внедорожники бизнес-класса (Е) — 527,8 тыс. шт. (+117,2%) — это самая быстрорастущая группа за последние пять лет.
|
N
|
Модель
|
2017 год (шт.)
|
2018 год (шт.)
|
2017/2018 (+/-)
|
1
|
Toyota RAV4
|
801 395
|
830 928
|
+3,7%
|
2
|
Volkswagen Tiguan
|
728 494
|
789 928
|
+8,4%
|
3
|
Honda CR-V
|
758 617
|
741 302
|
—2,3%
|
4
|
Hyundai Tucson
|
628 289
|
569 987
|
—9,3%
|
5
|
Nissan Qashqai
|
501 319
|
519 632
|
+3,7%
|
6
|
Kia Sportage
|
429 965
|
482 116
|
+12,1%
|
7
|
Haval 6
|
508 378
|
460 820
|
—9,4%
|
8
|
Mazda CX-5
|
410 999
|
457 283
|
+11,3%
|
9
|
Nissan Rogue
|
449 130
|
454 061
|
+1,1%
|
10
|
Chevrolet Equinox
|
375 813
|
437 519
|
+16,4%
- Что касается России, в рейтинге моделей, объявления с которыми просматривали в интернете в этом году чаще всего, то тут лидировала Lada Vesta, по версии сервиса Авто.ру.
- Средняя стоимость машины на вторичном рынке России снизилась на 0,9% и составила 568 тыс. рублей.
Фото: Toyota
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