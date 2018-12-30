Самые популярные в мире кроссоверы и внедорожники

В 2018 году продажи новых автомобилей сегмента SUV во всем мире составили более 32 млн единиц, что на 6% больше, чем годом ранее, сообщил портал focus2move.

Сегмент SUV за последние пять лет вырос на 69%. Его лидером по итогам прошлого года стала Toyota, продажи кроссоверов и внедорожников которой составили 2,3 млн штук (+5,8%). За ней следуют Nissan — 2,24 млн штук (+1,8%) и Honda — 1,84 млн экземпляров. В ведущей пятерке также Honda — 1,84 млн штук (-1,3%), Ford — 1,59 млн штук (-3,5%) и Hyundai — 1,58 млн штук (+18,7%).

Второй год подряд самым популярным автомобилем этого сегмента становится Toyota RAV4 с результатом 830,9 тыс. проданных автомобилей (+3,7%). На второй строке рейтинга — Volkswagen Tiguan с результатом в 789,9 тыс. автомобилей (+8,4%). На третьем месте расположился кроссовер Honda CR-V — 741,03 тыс. шт. (2,3%). В топ-5 мирового рейтинга SUV также попали Hyundai Tucson — 570 тыс. шт. (-9,3%) и Nissan Qashqai — 519,6 тыс. шт. (+3,7%). А в «десятку» наиболее популярных вошли, в том числе, Kia Sportage — 482,1 тыс. шт. (+12,1%), Haval 6 — 460,8 тыс. шт. (-9,4%), Mazda CX-5 — 457,28 тыс. шт. (+11,3%), Nissan Rogue — 454,1 тыс. шт. (+1,1%) и Chevrolet Equinox — 437,5 тыс. шт. (+16,4%).

Если говорить о самых популярных классах автомобилей в этой группе, то лидировали в 2018 году среднеразмерные кроссоверы и внедорожники (класс С) — 17,7 млн шт. (+3,2%), за ними расположились полноразмерные машины класса D — 11,6 млн штук (+7,1%). На третьей строке рейтинга полноразмерные внедорожники бизнес-класса (Е) — 527,8 тыс. шт. (+117,2%) — это самая быстрорастущая группа за последние пять лет.

Топ-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников в мире

N

Модель

2017 год (шт.)

2018 год (шт.)

2017/2018 (+/-)

1

Toyota RAV4

801 395

830 928

+3,7%

2

Volkswagen Tiguan

728 494

789 928

+8,4%

3

Honda CR-V

758 617

741 302

—2,3%

4

Hyundai Tucson

628 289

569 987

9,3%

5

Nissan Qashqai

501 319

519 632

+3,7%

6

Kia Sportage

429 965

482 116

+12,1%

7

Haval 6

508 378

460 820

—9,4%

8

Mazda CX-5

410 999

457 283

+11,3%

9

Nissan Rogue

449 130

454 061

+1,1%

10

Chevrolet Equinox

375 813

437 519

+16,4%

Фото: Toyota

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