Самые востребованные модели в онлайне. Рейтинг

Составлен рейтинг моделей, объявления с которыми просматривали в интернете в этом году чаще всего.

Лидирует по просмотрам среди новых автомобилей отечественная Lada Vesta. В этом году она подвинула BMW 5-й серии и Mercedes-Benz E-класса, которые занимали верхние строчки рейтинга в прошлом году. Toyota Camry, которая в 2017 году не попала даже в топ-10, в этом году на четвертом месте, а замыкает пятерку лидеров Kia Rio.

А вот популярность Hyundai Solaris продолжает падать: после прошлогоднего обновления модель переместилась c четвертого на седьмое место, хотя в абсолютных просмотрах объявлений проиграла сама себе совсем немного, выяснили специалисты сервиса Авто.ру.

В ведущую десятку также попали VW Tiguan, Skoda Octavia и Hyundai Creta.

Изменения произошли и в рейтинге моделей с пробегом. Если в прошлом году ни одной российской модели не удалось попасть в топ-10, то в этом им досталось сразу два места. Однако тягаться с Ford Focus, который уверенно держится в рейтингах самых продаваемых машин годами, Lada пока не может. В десятку попали две модели отечественного бренда, но располагаются они невысоко: Lada Priora — на 7-м месте, Lada Samara — на 10-м.

На втором месте среди «бэушек» BMW 5-й серии, далее следуют Mercedes—Benz E—класса, Toyota Camry и Volkswagen Passat. На 8-м месте Skoda Octavia, на 9-м — Opel Astra.

Фото: «За рулем»