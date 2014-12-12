Названы самые популярные подержанные автомобили декабря

В рейтинге самых популярных машин вторичного рынка сменились лидеры, а их стоимость снизилась.

В декабре средняя стоимость подержанных автомобилей на вторичном рынке снизилась на 8,1%, а самой популярной моделью стала Lada Granta. Но есть и стабильные новости: кузов седан по-прежнему остается наиболее популярным, как и его черный цвет.

К таким выводам пришли специалисты CarPrice после предновогоднего анализа рынка б/у автомобилей. Выяснилось, что средняя стоимость выставленных на продажу машин снизилась до 448 200 рублей, а Ford Focus третьего поколения, который был самой популярной моделью в декабре 2017 года, уступил пальму первенства отечественной Гранте. Сам он обосновался на втором месте, а на третье вырвалась Lada Priora, вытолкнув оттуда Kia Rio.

Топ-10 самых популярных машин на вторичном рынке по итогам декабря 2018 и 2017 годов

Место Марка, модель, поколение (2018 год) Марка, модель, поколение (2017 год) 1 Lada Granta Ford Focus 3 2 Ford Focus 3 Opel Astra H, рестайлинг 3 Lada Priora 1 Kia Rio 3 4 Opel Astra H, рестайлинг ВАЗ-2114 5 Lada Kalina 1 Hyundai Solaris 1 6 Hyundai Solaris 1 Skoda Octavia 2, рестайлинг 7 Ford Focus 2 Ford Focus 2, рестайлинг 8 Chevrolet Lacetti Ford Focus 2 9 ВАЗ-2114 Chevrolet Cruze 1 10 Hyundai Solaris 1, рестайлинг Chevrolet Lacetti

В списке самых популярных кузовов перемен нет, разве что на десятом месте вместо цельнометаллического фургона обосновался 3-дверный внедорожник. Тройка лидеров состоит из машин в кузовах седан, 5-дверный внедорожник и 5-дверный хэтчбек.

Топ-10 самых популярных кузовов на вторичном рынке по итогам декабря 2018 и 2017 годов

Место Тип кузова Доля в 2018 году, % Доля в 2017 году, % 1 Седан 34,33 34 2 5-дверный внедорожник 30,04 30,32 3 5-дверный хэтчбек 15,32 15,1 4 Универсал 4,89 4,57 5 Лифтбек 3,15 3,53 6 3-дверный хэтчбек 2,83 3,08 7 Компактвэн 2,67 2,95 8 Минивэн 1,93 1,52 9 Купе 1,22 1,42 10 3-дверный внедорожник 0,65 Менее 0,68

Мы уже писали, что автомобили вторичного рынка постепенно стареют. То есть доля свежих машин, выставляемых на продажу, сокращается, тогда как доля более старых автомобилей растет.

Распределение долей между продаваемыми автомобилями по возрасту по итогам декабря 2018 и 2017 годов

Место Возраст, лет Доля в 2018 году, % Доля в 2017 году, % 1 10–15 31,6 21,29 2 4–6 28,81 34,82 3 7–9 23,45 25,51 4 0–3 11,54 15,79 5 Более 15 4,61 2,58

Самыми популярными цветами окраски кузова остаются черный, белый и серебряный. Скучную серую гамму разбавляют лишь оттенки синего, оказавшиеся на пятом месте.

Топ-5 самых популярных цветов кузова по итогам декабря 2018 и 2017 годов

Место Цвет Доля в 2018 году, % Доля в 2017 году, % 1 Черный 25,95 25,8 2 Белый 17,29 17,67 3 Серебряный 12,33 11,32 4 Серый 11,39 10,2 5 Синий 6,56 6,07

Ответ на вопрос, какие автомобили легче всего продать на вторичном рынке, можно найти здесь.

В каких регионах России предпочитают подержанные иномарки, а в каких — автомобили отечественного производства? Об этом читайте в нашем рейтинге.

Фото: Lada