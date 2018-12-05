С января по октябрь текущего года в России перепродали 3,2 млн легковых иномарок, что составляет 72% от всего объема российского вторичного рынка (4,5 млн шт.).
Больше всего подержанные иномарки любят в Приморском крае — там их доля на рынке машин зарубежного производства составляет 98,8%. На втором месте — Калининградская область (98%). Через эти регионы в Россию поступают подержанные автомобили из Японии и Европы, поэтому так высока доля иномарок на вторичных рынках данных мест.
Догоняют эти регионы Сахалинская область — 97,8%, Камчатский край — 97,7% и Хабаровский край — 97,1%.
Но есть регионы, где иномарки с пробегом на вторичном рынке продаются хуже отечественных машин. Это республики Кавказа, а именно Дагестан (доля на рынке автомобилей с пробегом — 37%), Ингушетия (37%), Кабардино-Балкария (41,9%). Карачаево-Черкесия (42,6%) и Северная Осетия (43,1%).
ТОП-15 регионов РФ с НАИБОЛЬШЕЙ долей рынка иномарок с пробегом, за 10 месяцев 2018 года
|
№
|
Регион
|
Рынок легковых автомобилей с пробегом, шт.
|
В т. ч. иномарок, шт.
|
Доля рынка иномарок, %
|
1
|
Приморский край
|
87 920
|
86 870
|
98,8
|
2
|
Калининградская область
|
36 810
|
36 090
|
98,0
|
3
|
Сахалинская область
|
21 830
|
21 350
|
97,8
|
4
|
Камчатский край
|
14 250
|
13 920
|
97,7
|
5
|
Хабаровский край
|
50 780
|
49 330
|
97,1
|
6
|
Магаданская область
|
5 570
|
5 360
|
96,2
|
7
|
Еврейская АО
|
4 870
|
4 650
|
95,5
|
8
|
Амурская область
|
27 990
|
26 110
|
93,3
|
9
|
Республика Саха (Якутия)
|
33 020
|
30 310
|
91,8
|
10
|
Москва
|
237 530
|
217 520
|
91,6
|
11
|
Санкт-Петербург
|
158 810
|
143 790
|
90,5
|
12
|
Республика Бурятия
|
26 600
|
23 780
|
89,4
|
13
|
Иркутская область
|
88 300
|
77 700
|
88,0
|
14
|
Чукотский АО
|
780
|
680
|
87,2
|
15
|
Забайкальский край
|
33 080
|
28 270
|
85,5
- Недавно определили средневзвешенную цену автомобиля в России, она составила 1,42 млн рублей.
- Кроме того, подсчитано, в каких регионах проживают самые болтливые водители. За основу взяли данные, какую часть пути проживающие там автовладельцы тратят на разговоры по телефону.
Фото: АГН «Москва»
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