Иномарки с пробегом активнее покупают в Приморье, хуже всего — на Северном Кавказе

За 10 месяцев текущего года в России было перепродано 3,2 млн легковых автомобилей зарубежных марок.

С января по октябрь текущего года в России перепродали 3,2 млн легковых иномарок, что составляет 72% от всего объема российского вторичного рынка (4,5 млн шт.).

Больше всего подержанные иномарки любят в Приморском крае — там их доля на рынке машин зарубежного производства составляет 98,8%. На втором месте — Калининградская область (98%). Через эти регионы в Россию поступают подержанные автомобили из Японии и Европы, поэтому так высока доля иномарок на вторичных рынках данных мест.

Догоняют эти регионы Сахалинская область — 97,8%, Камчатский край — 97,7% и Хабаровский край — 97,1%.

Но есть регионы, где иномарки с пробегом на вторичном рынке продаются хуже отечественных машин. Это республики Кавказа, а именно Дагестан (доля на рынке автомобилей с пробегом — 37%), Ингушетия (37%), Кабардино-Балкария (41,9%). Карачаево-Черкесия (42,6%) и Северная Осетия (43,1%).

ТОП-15 регионов РФ с НАИБОЛЬШЕЙ долей рынка иномарок с пробегом, за 10 месяцев 2018 года

Регион

Рынок легковых автомобилей с пробегом, шт.

В т. ч. иномарок, шт.

Доля рынка иномарок, %

1

Приморский край

87 920

86 870

98,8

2

Калининградская область

36 810

36 090

98,0

3

Сахалинская область

21 830

21 350

97,8

4

Камчатский край

14 250

13 920

97,7

5

Хабаровский край

50 780

49 330

97,1

6

Магаданская область

5 570

5 360

96,2

7

Еврейская АО

4 870

4 650

95,5

8

Амурская область

27 990

26 110

93,3

9

Республика Саха (Якутия)

33 020

30 310

91,8

10

Москва

237 530

217 520

91,6

11

Санкт-Петербург

158 810

143 790

90,5

12

Республика Бурятия

26 600

23 780

89,4

13

Иркутская область

88 300

77 700

88,0

14

Чукотский АО

780

680

87,2

15

Забайкальский край

33 080

28 270

85,5

Фото: АГН «Москва»

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