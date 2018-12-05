За 10 месяцев текущего года в России было перепродано 3,2 млн легковых автомобилей зарубежных марок.

С января по октябрь текущего года в России перепродали 3,2 млн легковых иномарок, что составляет 72% от всего объема российского вторичного рынка (4,5 млн шт.).

Больше всего подержанные иномарки любят в Приморском крае — там их доля на рынке машин зарубежного производства составляет 98,8%. На втором месте — Калининградская область (98%). Через эти регионы в Россию поступают подержанные автомобили из Японии и Европы, поэтому так высока доля иномарок на вторичных рынках данных мест.

Догоняют эти регионы Сахалинская область — 97,8%, Камчатский край — 97,7% и Хабаровский край — 97,1%.

Но есть регионы, где иномарки с пробегом на вторичном рынке продаются хуже отечественных машин. Это республики Кавказа, а именно Дагестан (доля на рынке автомобилей с пробегом — 37%), Ингушетия (37%), Кабардино-Балкария (41,9%). Карачаево-Черкесия (42,6%) и Северная Осетия (43,1%).

ТОП-15 регионов РФ с НАИБОЛЬШЕЙ долей рынка иномарок с пробегом, за 10 месяцев 2018 года

№ Регион Рынок легковых автомобилей с пробегом, шт. В т. ч. иномарок, шт. Доля рынка иномарок, % 1 Приморский край 87 920 86 870 98,8 2 Калининградская область 36 810 36 090 98,0 3 Сахалинская область 21 830 21 350 97,8 4 Камчатский край 14 250 13 920 97,7 5 Хабаровский край 50 780 49 330 97,1 6 Магаданская область 5 570 5 360 96,2 7 Еврейская АО 4 870 4 650 95,5 8 Амурская область 27 990 26 110 93,3 9 Республика Саха (Якутия) 33 020 30 310 91,8 10 Москва 237 530 217 520 91,6 11 Санкт-Петербург 158 810 143 790 90,5 12 Республика Бурятия 26 600 23 780 89,4 13 Иркутская область 88 300 77 700 88,0 14 Чукотский АО 780 680 87,2 15 Забайкальский край 33 080 28 270 85,5

Недавно определили средневзвешенную цену автомобиля в России, она составила 1,42 млн рублей.

Кроме того, подсчитано, в каких регионах проживают самые болтливые водители. За основу взяли данные, какую часть пути проживающие там автовладельцы тратят на разговоры по телефону.



Фото: АГН «Москва»