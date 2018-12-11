Российский рынок автомобилей с пробегом стареет

На нем становится больше машин старше 10 лет, при этом доля трехлеток продолжает сокращаться.

Специалисты проанализировали состояние рынка подержанных автомобилей, выставленных на продажу осенью 2018 года. На автомобили в возрасте от 10 до 15 лет пришлось 32,6% общего числа машин, что на 9,2 процентных пункта больше, чем осенью 2017 года. Но и средняя стоимость подержанного автомобиля в России снизилась на 5,5% к прошлому году и составила 449 127 рублей, отмечают в CarPrice, основываясь на внутренних данных компании.

Рынок подержанных авто стареет, и причина этого — дефицит трехлеток. Специалисты объясняют ситуацию тем, что в 2015 году рынок новых машин «провалился» на треть, а сегодня это сказывается. Любой дефицит приводит к росту цен, поэтому в начале 2019-го стоит ждать подорожания более-менее свежих машин на 5–10%.

Возрастные автомобили, скорее всего, дороже не станут: их цена зависит лишь от состояния, пробега, количества владельцев и внешнего вида. На них не влияет рост цен на новые автомобили, потому что 7-10-летние модели давно сняты с производства.

Меньше становится на рынке и 4-6-летних бэушек. Владельцы не торопятся менять машины через два-три года, как раньше, и стараются «доносить» их подольше.

ТОП-10 популярных авто, осень 2018 года/осень 2017 года

Чаще всего в предложениях о продаже фигурирует Ford Focus третьего поколения, эта же модель была самой распространенной на вторичке и в прошлом году. Рестайлинговый Opel Astra Н на втором месте по популярности в России. Но начиная с третей позиции лидеры этой осенью меняются. Фокус II сменил рестайлинговую Шкоду Октавию II, а Лада Гранта заняла его место.

В рейтинг включены самые востребованные на рынке автомобили с приемлемым уровнем технического состояния.

Между тем страховщики бьют тревогу: несмотря на то что автопарк в России за 3 года вырос на 5,6%, количество заключенных договоров ОСАГО сократилось на 3%. Водители стали отказываться от страхования гражданской ответственности, и только в 2017 году количество штрафов, выписанных за отсутствие полиса «автогражданки», выросло на 40%.

По итогам 10 месяцев 2018 года стоимость средневзвешенного автомобиля поднялась на 7%.



Фото: Ford