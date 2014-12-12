Рейтинг регионов РФ по емкости рынка новых легковых автомобилей

Исследование охватило все субъекты РФ, но в рейтинг вошли только 30 крупнейших по показателю емкости рынка новых машин. За 11 месяцев объем рынка новых легковых автомобилей в России в штучном выражении составил чуть более 1,45 млн единиц.
Учитывая, что средневзвешенная цена автомобиля за это же время составила около 1,43 млн рублей, то емкость российского рынка в денежном выражении оценивается примерно в 2,1 трлн рублей.
В пятерку крупнейших регионов по емкости вошла Москва (доля — 1/5 общероссийского показателя). С января по ноябрь жители мегаполиса потратили на новые легковые автомобили почти 415 млрд рублей. На втором месте — Московская область с показателем 192 млрд рублей. В лидирующую пятерку вошли также Санкт-Петербург (168,5 млрд руб.), Краснодарский край (82 млрд руб.) и Татарстан (76,5 млрд руб.), сообщает агентство «Автостат».
В топ-10 по показателю емкости рынка за 11 месяцев 2018 года также попали: Свердловская область (62,2 млрд руб.), Башкортостан (58,4 млрд руб.), Самарская (54,6 млрд руб.), Ростовская (50,3 млрд руб.) и Челябинская (47,9 млрд руб.) области. Результаты остальных 20 субъектов РФ приведены в таблице, причем в каждом из них емкость рынка новых легковых машин превышает 15 млрд рублей.
ТОП-30 регионов России по емкости рынка за 11 месяцев 2018 года
|
№ п/п
|
Регион
|
Рынок новых легковых автомобилей, тыс. шт.
|
Средневзвешенная цена, тыс. руб.
|
Емкость рынка, млрд руб.
|
Доля региона, %
|
1
|
Москва
|
211,3
|
1 963
|
414,8
|
20,01
|
2
|
Московская область
|
121,2
|
1 585
|
192,1
|
9,27
|
3
|
Санкт-Петербург
|
99,5
|
1 693
|
168,5
|
8,13
|
4
|
Краснодарский край
|
54,9
|
1 496
|
82,1
|
3,96
|
5
|
Республика Татарстан
|
63,6
|
1 203
|
76,5
|
3,69
|
6
|
Свердловская область
|
46,8
|
1 329
|
62,2
|
3,00
|
7
|
Республика Башкортостан
|
52,3
|
1 116
|
58,4
|
2,82
|
8
|
Самарская область
|
48,1
|
1 136
|
54,6
|
2,64
|
9
|
Ростовская область
|
37,8
|
1 331
|
50,3
|
2,43
|
10
|
Челябинская область
|
39,0
|
1 227
|
47,9
|
2,31
|
11
|
Нижегородская область
|
35,0
|
1 322
|
46,3
|
2,23
|
12
|
Ханты-Мансийский АО — Югра
|
27,1
|
1 400
|
37,9
|
1,83
|
13
|
Пермский край
|
30,2
|
1 132
|
34,2
|
1,65
|
14
|
Ставропольский край
|
25,9
|
1 180
|
30,6
|
1,47
|
15
|
Воронежская область
|
24,8
|
1 215
|
30,1
|
1,45
|
16
|
Саратовская область
|
21,3
|
1 196
|
25,5
|
1,23
|
17
|
Волгоградская область
|
21,8
|
1 165
|
25,4
|
1,23
|
18
|
Кемеровская область
|
19,5
|
1 294
|
25,2
|
1,22
|
19
|
Новосибирская область
|
15,8
|
1 524
|
24,1
|
1,16
|
20
|
Красноярский край
|
16,4
|
1 444
|
23,7
|
1,14
|
21
|
Оренбургская область
|
19,9
|
1 159
|
23,1
|
1,11
|
22
|
Ленинградская область
|
17,0
|
1 301
|
22,1
|
1,07
|
23
|
Тюменская область
|
16,2
|
1 327
|
21,5
|
1,04
|
24
|
Удмуртская Республика
|
19,4
|
1 070
|
20,8
|
1,00
|
25
|
Тульская область
|
15,3
|
1 285
|
19,7
|
0,95
|
26
|
Иркутская область
|
11,0
|
1 689
|
18,6
|
0,90
|
27
|
Белгородская область
|
15,0
|
1 195
|
17,9
|
0,86
|
28
|
Владимирская область
|
12,1
|
1 260
|
15,2
|
0,73
|
29
|
Рязанская область
|
12,4
|
1 224
|
15,2
|
0,73
|
30
|
Омская область
|
11,8
|
1 280
|
15,1
|
0,73
|
|
Итого по России
|
1 454,9
|
1 425
|
2 073,2
|
100,00
- В рейтинге регионов по количеству новых и подержанных автомобилей по количеству проданных новых машин на тысячу жителей лидирует Санкт-Петербург, по подержанным лидер — Приморский край.
- Подержанные иномарки активнее покупают в Приморье, хуже всего — на Северном Кавказе.
Фото: depositphotos.com
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