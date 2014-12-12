Рейтинг регионов РФ по емкости рынка новых легковых автомобилей

Проведено исследование российского рынка новых легковых автомобилей и определена его емкость (в денежном выражении) по итогам 11 месяцев 2018 года.

Исследование охватило все субъекты РФ, но в рейтинг вошли только 30 крупнейших по показателю емкости рынка новых машин. За 11 месяцев объем рынка новых легковых автомобилей в России в штучном выражении составил чуть более 1,45 млн единиц.

Учитывая, что средневзвешенная цена автомобиля за это же время составила около 1,43 млн рублей, то емкость российского рынка в денежном выражении оценивается примерно в 2,1 трлн рублей.

В пятерку крупнейших регионов по емкости вошла Москва (доля — 1/5 общероссийского показателя). С января по ноябрь жители мегаполиса потратили на новые легковые автомобили почти 415 млрд рублей. На втором месте — Московская область с показателем 192 млрд рублей. В лидирующую пятерку вошли также Санкт-Петербург (168,5 млрд руб.), Краснодарский край (82 млрд руб.) и Татарстан (76,5 млрд руб.), сообщает агентство «Автостат».

В топ-10 по показателю емкости рынка за 11 месяцев 2018 года также попали: Свердловская область (62,2 млрд руб.), Башкортостан (58,4 млрд руб.), Самарская (54,6 млрд руб.), Ростовская (50,3 млрд руб.) и Челябинская (47,9 млрд руб.) области. Результаты остальных 20 субъектов РФ приведены в таблице, причем в каждом из них емкость рынка новых легковых машин превышает 15 млрд рублей.

ТОП-30 регионов России по емкости рынка за 11 месяцев 2018 года

№ п/п

Регион

Рынок новых легковых автомобилей, тыс. шт.

Средневзвешенная цена, тыс. руб.

Емкость рынка, млрд руб.

Доля региона, %

1

Москва

211,3

1 963

414,8

20,01

2

Московская область

121,2

1 585

192,1

9,27

3

Санкт-Петербург

99,5

1 693

168,5

8,13

4

Краснодарский край

54,9

1 496

82,1

3,96

5

Республика Татарстан

63,6

1 203

76,5

3,69

6

Свердловская область

46,8

1 329

62,2

3,00

7

Республика Башкортостан

52,3

1 116

58,4

2,82

8

Самарская область

48,1

1 136

54,6

2,64

9

Ростовская область

37,8

1 331

50,3

2,43

10

Челябинская область

39,0

1 227

47,9

2,31

11

Нижегородская область

35,0

1 322

46,3

2,23

12

Ханты-Мансийский АО — Югра

27,1

1 400

37,9

1,83

13

Пермский край

30,2

1 132

34,2

1,65

14

Ставропольский край

25,9

1 180

30,6

1,47

15

Воронежская область

24,8

1 215

30,1

1,45

16

Саратовская область

21,3

1 196

25,5

1,23

17

Волгоградская область

21,8

1 165

25,4

1,23

18

Кемеровская область

19,5

1 294

25,2

1,22

19

Новосибирская область

15,8

1 524

24,1

1,16

20

Красноярский край

16,4

1 444

23,7

1,14

21

Оренбургская область

19,9

1 159

23,1

1,11

22

Ленинградская область

17,0

1 301

22,1

1,07

23

Тюменская область

16,2

1 327

21,5

1,04

24

Удмуртская Республика

19,4

1 070

20,8

1,00

25

Тульская область

15,3

1 285

19,7

0,95

26

Иркутская область

11,0

1 689

18,6

0,90

27

Белгородская область

15,0

1 195

17,9

0,86

28

Владимирская область

12,1

1 260

15,2

0,73

29

Рязанская область

12,4

1 224

15,2

0,73

30

Омская область

11,8

1 280

15,1

0,73

Итого по России

1 454,9

1 425

2 073,2

100,00

Фото: depositphotos.com

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