Рейтинги регионов по количеству новых и подержанных автомобилей на 1000 жителей

По количеству проданных новых машин на тысячу жителей лидирует Санкт-Петербург, по подержанным лидер — Приморский край.

Исследование рынка легковых автомобилей в России за 11 месяцев 2018 года охватило как новые, так и подержанные машины, и позволило рассчитать объем их продаж на 1000 жителей в различных регионах страны.

Согласно данным 11 месяцев текущего года, в России на тысячу жителей в среднем продавалось 10 новых и 34 подержанных легковых автомобиля. Больше всего новых машин на 1000 человек приходится в Санкт-Петербурге — 19 штук. Москва лишь на втором месте — 17. По 16 машин на тысячу человек приходится в Ханты-Мансийском АО, Татарстане и Подмосковье, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В РФ насчитывается 17 субъектов, где этот показатель превышает средний по стране (10 шт.), а еще в девяти он равен ему. В восьми субъектах: Ингушетия, Забайкальский край, Амурская область, Тыва, Камчатка, Магаданская область, Якутия и Республика Алтай, продажи новых машин составили 2 экземпляра на тысячу человек.

Что касается продаж автомобилей с пробегом, то в 42 регионах России они превысили средний результат по стране — 34 экземпляра на тысячу человек. Лидируют Приморье и Камчатка, где на тысячу жителей приходится 51 реализованный автомобиль с пробегом. На Чукотке — всего лишь 18 проданных подержанных автомобилей за 11 месяцев приходилось на тысячу жителей. Чуть больше в Москве — 21 автомобиль.

ТОП-10 регионов с НАИБОЛЬШИМ числом проданных НОВЫХ автомобилей на 1000 жителей



№ Регион Рынок* новых легковых автомобилей, тыс. шт. Население, тыс. чел. Продажи на 1000 чел., шт. 1 Санкт-Петербург 99,5 5351,9 19 2 Москва 211,3 12 506,5 17 3 Ханты-Мансийский АО — Югра 27,1 1655,1 16 4 Республика Татарстан 63,6 3894,3 16 5 Московская область 121,2 7503,4 16 6 Самарская область 48,1 3193,5 15 7 Республика Башкортостан 52,3 4063,3 13 8 Удмуртская Республика 19,4 1513,0 13 9 Ямало-Ненецкий АО 6,4 538,5 12 10 Пермский край 30,2 2623,1 12

ТОП-10 регионов с НАИБОЛЬШИМ числом проданных автомобилей С ПРОБЕГОМ на 1000 жителей

№ Регион Рынок* легковых автомобилей с пробегом, тыс. шт. Население, тыс. чел. Продажи на 1000 чел., шт. 1 Приморский край 97,5 1913,0 51 2 Камчатский край 16,0 315,6 51 3 Сахалинская область 24,4 490,2 50 4 Новосибирская область 121,5 2788,8 44 5 Краснодарский край 242,6 5603,4 43 6 Магаданская область 6,2 144,1 43 7 Республика Сев. Осетия — Алания 30,3 701,8 43 8 Хабаровский край 56,3 1328,3 42 9 Республика Хакасия 22,1 537,5 41 10 Ямало-Ненецкий АО 22,0 538,5 41

Что касается новых легковых и легких коммерческих автомобилей, то за 11 месяцев с начала года в России рынок достиг 1 625 351 автомобиля, что на 17,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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