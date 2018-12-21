Рейтинги регионов по количеству новых и подержанных автомобилей на 1000 жителей

По количеству проданных новых машин на тысячу жителей лидирует Санкт-Петербург, по подержанным лидер — Приморский край.

Исследование рынка легковых автомобилей в России за 11 месяцев 2018 года охватило как новые, так и подержанные машины, и позволило рассчитать объем их продаж на 1000 жителей в различных регионах страны.

Согласно данным 11 месяцев текущего года, в России на тысячу жителей в среднем продавалось 10 новых и 34 подержанных легковых автомобиля. Больше всего новых машин на 1000 человек приходится в Санкт-Петербурге — 19 штук. Москва лишь на втором месте — 17. По 16 машин на тысячу человек приходится в Ханты-Мансийском АО, Татарстане и Подмосковье, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В РФ насчитывается 17 субъектов, где этот показатель превышает средний по стране (10 шт.), а еще в девяти он равен ему. В восьми субъектах: Ингушетия, Забайкальский край, Амурская область, Тыва, Камчатка, Магаданская область, Якутия и Республика Алтай, продажи новых машин составили 2 экземпляра на тысячу человек.

Что касается продаж автомобилей с пробегом, то в 42 регионах России они превысили средний результат по стране — 34 экземпляра на тысячу человек. Лидируют Приморье и Камчатка, где на тысячу жителей приходится 51 реализованный автомобиль с пробегом. На Чукотке — всего лишь 18 проданных подержанных автомобилей за 11 месяцев приходилось на тысячу жителей. Чуть больше в Москве — 21 автомобиль.

ТОП-10 регионов с НАИБОЛЬШИМ числом проданных НОВЫХ автомобилей на 1000 жителей

Регион

Рынок* новых легковых автомобилей, тыс. шт.

Население, тыс. чел.

Продажи на 1000 чел., шт.

1

Санкт-Петербург

99,5

5351,9

19

2

Москва

211,3

12 506,5

17

3

Ханты-Мансийский АО — Югра

27,1

1655,1

16

4

Республика Татарстан

63,6

3894,3

16

5

Московская область

121,2

7503,4

16

6

Самарская область

48,1

3193,5

15

7

Республика Башкортостан

52,3

4063,3

13

8

Удмуртская Республика

19,4

1513,0

13

9

Ямало-Ненецкий АО

6,4

538,5

12

10

Пермский край

30,2

2623,1

12

ТОП-10 регионов с НАИБОЛЬШИМ числом проданных автомобилей С ПРОБЕГОМ на 1000 жителей

Регион

Рынок* легковых автомобилей с пробегом, тыс. шт.

Население, тыс. чел.

Продажи на 1000 чел., шт.

1

Приморский край

97,5

1913,0

51

2

Камчатский край

16,0

315,6

51

3

Сахалинская область

24,4

490,2

50

4

Новосибирская область

121,5

2788,8

44

5

Краснодарский край

242,6

5603,4

43

6

Магаданская область

6,2

144,1

43

7

Республика Сев. Осетия — Алания

30,3

701,8

43

8

Хабаровский край

56,3

1328,3

42

9

Республика Хакасия

22,1

537,5

41

10

Ямало-Ненецкий АО

22,0

538,5

41
  • Что касается новых легковых и легких коммерческих автомобилей, то за 11 месяцев с начала года в России рынок достиг 1 625 351 автомобиля, что на 17,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
  • Рейтинг ликвидности автомобилей на вторичном рынке выявил и неликвиды. Это двухлитровая Mazda 6 2.0 с механикой и Ford Focus 2.0 с автоматом. Подробнее — в нашей публикации.

Фото: depositphotos.com

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