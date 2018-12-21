Рейтинги регионов по количеству новых и подержанных автомобилей на 1000 жителей

Исследование рынка легковых автомобилей в России за 11 месяцев 2018 года охватило как новые, так и подержанные машины, и позволило рассчитать объем их продаж на 1000 жителей в различных регионах страны.
Согласно данным 11 месяцев текущего года, в России на тысячу жителей в среднем продавалось 10 новых и 34 подержанных легковых автомобиля. Больше всего новых машин на 1000 человек приходится в Санкт-Петербурге — 19 штук. Москва лишь на втором месте — 17. По 16 машин на тысячу человек приходится в Ханты-Мансийском АО, Татарстане и Подмосковье, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
В РФ насчитывается 17 субъектов, где этот показатель превышает средний по стране (10 шт.), а еще в девяти он равен ему. В восьми субъектах: Ингушетия, Забайкальский край, Амурская область, Тыва, Камчатка, Магаданская область, Якутия и Республика Алтай, продажи новых машин составили 2 экземпляра на тысячу человек.
Что касается продаж автомобилей с пробегом, то в 42 регионах России они превысили средний результат по стране — 34 экземпляра на тысячу человек. Лидируют Приморье и Камчатка, где на тысячу жителей приходится 51 реализованный автомобиль с пробегом. На Чукотке — всего лишь 18 проданных подержанных автомобилей за 11 месяцев приходилось на тысячу жителей. Чуть больше в Москве — 21 автомобиль.
ТОП-10 регионов с НАИБОЛЬШИМ числом проданных НОВЫХ автомобилей на 1000 жителей
|
№
|
Регион
|
Рынок* новых легковых автомобилей, тыс. шт.
|
Население, тыс. чел.
|
Продажи на 1000 чел., шт.
|
1
|
Санкт-Петербург
|
99,5
|
5351,9
|
19
|
2
|
Москва
|
211,3
|
12 506,5
|
17
|
3
|
Ханты-Мансийский АО — Югра
|
27,1
|
1655,1
|
16
|
4
|
Республика Татарстан
|
63,6
|
3894,3
|
16
|
5
|
Московская область
|
121,2
|
7503,4
|
16
|
6
|
Самарская область
|
48,1
|
3193,5
|
15
|
7
|
Республика Башкортостан
|
52,3
|
4063,3
|
13
|
8
|
Удмуртская Республика
|
19,4
|
1513,0
|
13
|
9
|
Ямало-Ненецкий АО
|
6,4
|
538,5
|
12
|
10
|
Пермский край
|
30,2
|
2623,1
|
12
ТОП-10 регионов с НАИБОЛЬШИМ числом проданных автомобилей С ПРОБЕГОМ на 1000 жителей
|
№
|
Регион
|
Рынок* легковых автомобилей с пробегом, тыс. шт.
|
Население, тыс. чел.
|
Продажи на 1000 чел., шт.
|
1
|
Приморский край
|
97,5
|
1913,0
|
51
|
2
|
Камчатский край
|
16,0
|
315,6
|
51
|
3
|
Сахалинская область
|
24,4
|
490,2
|
50
|
4
|
Новосибирская область
|
121,5
|
2788,8
|
44
|
5
|
Краснодарский край
|
242,6
|
5603,4
|
43
|
6
|
Магаданская область
|
6,2
|
144,1
|
43
|
7
|
Республика Сев. Осетия — Алания
|
30,3
|
701,8
|
43
|
8
|
Хабаровский край
|
56,3
|
1328,3
|
42
|
9
|
Республика Хакасия
|
22,1
|
537,5
|
41
|
10
|
Ямало-Ненецкий АО
|
22,0
|
538,5
|
41
- Что касается новых легковых и легких коммерческих автомобилей, то за 11 месяцев с начала года в России рынок достиг 1 625 351 автомобиля, что на 17,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
- Рейтинг ликвидности автомобилей на вторичном рынке выявил и неликвиды. Это двухлитровая Mazda 6 2.0 с механикой и Ford Focus 2.0 с автоматом. Подробнее — в нашей публикации.
Фото: depositphotos.com
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