Lada Granta снова лидирует! Самые продаваемые модели ноября

В прошлом месяце вновь зафиксирован рост продаж легковых и легких коммерческих автомобилей — на 10,1%. Декабрь будет не хуже, а то и лучше ноября, обещают в Комитете автопроизводителей АЕБ.

В ноябре продажи выросли на 10,1% по сравнению с ноябрем 2017 года и составили 167 494 автомобиля. По итогам 11 месяцев рынок достиг 1 625 351 автомобиля, но основная интрига впереди. Впрочем, о декабрьских продажах нам сообщат лишь в следующем году.

Традиционно огласим пятерку лидеров: в ноябре в нее вошли Lada Granta (13 324 шт.; +78%), Lada Vesta (9906; +23%), Kia Rio (8536; +4%), Hyundai Creta (6800 шт.; +18%) и Hyundai Solaris (5413; +2%).

Горячо любимые россиянами Lada Largus и Renault Duster в прошлом месяце показали отрицательную динамику: продажи моделей упали на 14% и 16% соответственно. О тенденции пока говорить рано, но тревожный звоночек прозвучал. (В октябре продажи моделей сократились на 2% и 4% соответственно.) Самую большую прибавку в ноябре показали Toyota Camry — плюс 81% и, как уже говорили, обновленная Lada Granta — плюс 78%.

В рейтинге по маркам лидирует Лада — 33 663 реализованных автомобиля и плюс 15% к результатам ноября прошлого года. Среди тех, чьи продажи выросли, стоит отметить Volvo и Land Rover — на 64% и 44% соответственно. Хорошую динамику продемонстрировал бренд Skoda — плюс 43%, Mitsubishi — плюс 38% и Kia — плюс 30%. Неудача уже который месяц преследует китайский бренд Lifan — в ноябре продажи рухнули сразу на 37%, хотя это единственная китайская марка, чьи автомобили расходятся на российском рынке тиражом более 1000 автомобилей в месяц. Среди премиальных брендов в минусе оказался лишь Mercedes—Benz (-2%), у остальных динамика положительная.

В АЕБ ожидают похожий по темпу рост в декабре, так как покупатели постараются по максимуму использовать преимущества предновогодних скидок и предложений. Многие ожидают приятных бонусов к концу года, хотя насколько они окажутся существенными, большой вопрос. На декабрь может прийтись пик прироста всего последнего квартала этого года, полагает руководитель проектов по бизнес-процессам ГК «АвтоСпецЦентр» Константин Авакян. Ситуация такая, что клиент понимает нецелесообразность переноса покупки на более поздний срок. На рынок сейчас оказывает влияние грядущий рост цен на новые автомобили в связи с увеличением НДС с 1 января 2019 года, а также в связи с приходом нового производственного года и индексацией цен производителями.

В следующем году аналитик прогнозирует замедление роста рынка, в особенности сложным будет начало года. Негативным же сценарием станет незначительная отрицательная динамика рынка в 1-м квартале 2019 года: (от — 5 до — 10%). Совершенно точно, избытка автомобилей 2018 года выпуска на дилерский складах не предвидится, для потребителя это будет означать, что привыкать к новым ценам придется уже с начала года. Если по итогам 2018-го прогноз роста рынка составляет около 13%, то с учетом возможного спада или замедления темпов роста в первом квартале по итогам 2019 года мы вряд ли увидим прирост более 10%.

Информацию о продажах за предыдущие месяцы можно найти по ссылке.

Средняя цена нового автомобиля в России по итогам 10 месяцев с начала года достигла 1,42 млн рублей.



ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА ПЕРИОДЫ НОЯБРЬ 2018/2017 ГГ. И ЯНВАРЬ — НОЯБРЬ 2018/2017 ГГ.

25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ НОЯБРЬ 2018/2017 ГГ. И ЯНВАРЬ — НОЯБРЬ 2018/2017 ГГ.

Фото: АвтоВАЗ