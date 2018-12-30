Подержанные автомобили стареют и теряют в цене. Итоги 2018 года

Выяснилось, что средняя стоимость машины на вторичном рынке снизилась на 0,9% и составила 568 тыс. рублей.

При этом возраст среднего автомобиля на вторичном рынке за год увеличился на 8 месяцев и составил 10 лет 8 месяцев. Рынок автомобилей с пробегом за прошлый год изучили специалисты интернет-площадки Авто.ру. Причем постарели автопарки практически всех регионов. Это говорит о том, что владельцы не спешат пересаживаться на более свежие автомобили. Самые старые машины ездят в Новосибирске — средний возраст автомобиля с пробегом 13,5 лет, а наиболее свежие машины «живут» в Татарстане — в среднем их возраст составляет 8 лет и 3 месяца. Чаще всего покупателей в онлайне по-прежнему интересуют автомобили Lada — 18,7% от всех просмотров объявлений о продаже машин. На втором месте с большим отрывом Toyota — 6,8%, третье место у Nissan — 5,4%, и практически догоняет его Volkswagen — 5,3%. Среди моделей, которые ищут потенциальные покупатели на просторах интернета, лидирует Ford Focus (доля — 2,6%). Кроме того, в десятку по спросу и предложению входят сразу 7 и 5 машин отечественной Лады. Самым популярным типом кузова у потенциальных покупателей подержанных автомобилей остается седан. Доля таких машин на интернет-рынке — 40,9%, а спрос на них составляет 38,9%. Догоняют их кроссоверы (26,2% и 26,4%) и хэтчбеки (21,5% и 21,6%). Кстати, спрос на хэтчбеки растет быстрее всего, и, может статься, этот тип автомобилей скоро обгонит по популярности кроссоверы.

Кстати, по количеству подержанных автомобилей на 1000 жителей среди регионов лидируют Приморье и Камчатка.

Среднестатистический российский водитель — это 36-летний мужчина, стаж которого уже более 10 лет, и чаще всего это десятилетняя Lada, на которой он ежедневно стоит в пробках.

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