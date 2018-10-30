Портрет типичного российского водителя. Исследование

Среднестатистическим российским водителем оказался 36-летний мужчина с водительским стажем более 10 лет. Другие подробности — в нашем материале.

Согласно исследованию, в котором приняли участие более 5 тысяч респондентов по всей России, среднестатистическим российским водителем оказался семейный работающий 36-летний мужчина с водительским стажем более 10 лет. Ездит он на десятилетнем седане Лада и ежедневно стоит в пробках. Автомобиль меняет в среднем раз в пять лет и мечтает когда-нибудь пересесть на внедорожник.

83% автовладельцев приобрели уже подержанный автомобиль, причем среди мужчин таких 84%, а среди женщин — чуть меньше, 77%. Более трети автомобилей, на которых ездят россияне, старше 10 лет. Примерно по четверти владеют машинами в возрасте 7–10 и 4–6 лет, 10% — авто от одного до трех лет, а 4% ездят на новых машинах (до 1 года).

Десятилетними автомобилями в основном пользуются молодые люди (18–25 лет) — 42%. Среди автовладельцев возрастных категорий «26–45» и «46 и старше» доля таких автомобилей составляет по 36%. Автолюбители постарше уже накопили денег и могут позволить себе более дорогие и современные машины.

На седанах ездят 40% респондентов, хэтчбеки и внедорожники набрали 20% и 19%, универсалам досталось 12%. На спорткарах ездит всего 1%. Женщины практически одинаково хорошо относятся к седанам (35%) и хэтчбекам (33%), а мужчины после седанов (42%) предпочитают внедорожники (20%). С возрастом водители стараются пересаживаться с седанов и хэтчбеков на внедорожники и универсалы.

Самыми массовыми являются автомобили марки Lada — 14% респондентов ездят на таких машинах. Среди водителей от 18 до 25 лет владельцев Лада больше — 19%.

84% автолюбителей пользуются машиной ежедневно, 11% — два-три раза в неделю. 1% автовладельцев-женщин с момента получения водительских прав так ни разу за руль и не садились.

63% респондентов опытные водители, их стаж превышает 10 лет. Среди мужчин таких 69%, среди женщин — 41%. 59% сдали на права в возрасте 18–20 лет. Причем среди мужчин таких больше — 67%. А большинство представительниц прекрасного пола — 36% — сдали на права чуть позже, в 21–25 лет.

Мужчины меняют машины чаще — один раз в 1–2 года это делает 21% представителей сильного пола и только 12% женщин. Четверть россиян меняют автомобиль раз в 4–5 лет. 23% — не чаще одного раза в 3 года.

В пробках на дорогах ежедневно теряют время 38% водителей, 25% попадают в них два-три раза в неделю, 14% — несколько раз в месяц.

(В опросе, который проводила компания Авито.Авто, приняли участие более 5 тыс. автовладельцев из различных городов России.)

Что такое автомобиль для владельцев: свобода, страсть и хобби или просто средство передвижения? Это стало темой одного из исследований.



Какие из подержанных машин их владельцы считают самыми надежными? Чтобы решить этот вопрос, автомобили оценили по трем параметрам: «кузов», «салон» и «техническое состояние».

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