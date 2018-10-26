Что такое автомобиль для владельцев: свобода, страсть и хобби или просто средство передвижения? Опрос

День автомобилиста в этом году будем отмечать 28 октября. Этому празднику посвящен опрос: с чем личный автомобиль ассоциируется для большинства россиян?

Напомним, День автомобилиста отмечают в последнее воскресенье октября. В преддверии праздника компания Ford провела опрос среди российских автолюбителей, чтобы выяснить, что для них значит личный автомобиль и как много времени они проводят за рулем.

Почти половина опрошенных (48%) отметили, что автомобиль для них — это, в первую очередь, свобода передвижения. На нем можно в любое время поехать в любое место и не зависеть от обстоятельств и внешних факторов. 20% респондентов указали, что это для них не просто средство передвижения, а страсть и хобби. В собственный автомобиль они готовы вкладывать душу, деньги и время. 14% водителей сравнивают его со смартфоном — это такая же необходимая часть современного динамичного образа жизни.

Обычным средством передвижения считают личную машину 11% автовладельцев, для 5% опрошенных это средство для заработка, они считают его своим кормильцем. Для 2% респондентов автомобиль — это статусная вещь, подчеркивающая их положение в обществе.

Российские водители активно пользуются автомобилями. Согласно исследованию компании INRIX, в 2017 году только в Москве каждый водитель в среднем проводил за рулем не менее часа. При этом 77% ездят ежедневно, 8% — только в будни, чтобы доехать из дома на работу и обратно, столько же используют его исключительно по выходным, и только 7% автовладельцев садятся за руль время от времени — примерно несколько раз в месяц.

Компания Форд проводит много исследований на различные темы. Предметом одного из них стало пение за рулем: не все мы хорошо поем, но большинство из нас любит это занятие!

А знаете ли вы, что порядка 32% засыпали во время управления автомобилем? Обычно это длится всего несколько секунд, но 3,8% из опрошенных просыпались уже от столкновения или в кювете.

Ну а мы накануне Дня автомобилиста напоминаем нашим читателям, что дорога — это то, что объединяет всех водителей, и желаем не забывать, что безопасность на ней зависит от каждого из нас.

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