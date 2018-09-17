Названы самые надежные подержанные автомобили

Автомобили в возрасте 3–5 лет оценивались по трем параметрам: «Кузов», «Салон» и «Техническое состояние», то есть автомобиль в идеальном состоянии набрал бы 15 баллов, но это уже «потолок».
Лидируют по сумме баллов BMW 5-й серии VI и Hyundai i40 I (по 12,48), хотя остальные модели, входящие в топ-10, уступают им не более чем на четыре сотых балла.
По техническому состоянию опережают другие модели Hyundai i40 (4,82), Ford Kuga II (4,81) и Kia Sportage III (4,80), при этом у последнего лучше всего сохранился кузов (3,54). Самым свежим салон в категории 3-5-леток остался у Hyundai i40 (4,36) и Skoda Rapid (4,34).
Среди аутсайдеров такие модели, как Geely Emgrand EC7, набравший в обшей сложности 10,62 балла, Hyundai Solaris I (11,03) и обновленный Chevrolet Cruze I (11,12 балла).
ТОП-10 самых надежных авто в возрасте от 3 до 5 лет
|
№
|
Модель авто
|
Кузов
(из 5)
|
Салон (из 5)
|
Техническое состояние (из 5)
|
Среднее значение
(из 15)
|
1
|
BMW 5 VI (F10/F11/F07) Рестайлинг
|
3,51
|
4,27
|
4,69
|
12,48
|
2
|
Hyundai i40 I
|
3,29
|
4,36
|
4,82
|
12,48
|
3
|
Kia Sportage III Рестайлинг
|
3,54
|
4,09
|
4,80
|
12,45
|
4
|
Nissan Qashqai II
|
3,50
|
4,20
|
4,70
|
12,41
|
5
|
Ford Kuga II
|
3,29
|
4,25
|
4,81
|
12,36
|
6
|
Skoda Rapid
|
3,34
|
4,34
|
4,60
|
12,30
|
7
|
Chevrolet Niva I Рестайлинг
|
3,53
|
4,33
|
4,42
|
12,28
|
8
|
Opel Mokka
|
3,43
|
4,05
|
4,64
|
12,13
|
9
|
Hyundai Solaris I Рестайлинг
|
3,16
|
4,17
|
4,77
|
12,12
|
10
|
Kia Sportage III
|
3,25
|
4,16
|
4,69
|
12,10
- Сколько готовы выложить россияне за автомобиль с пробегом? Это мы изучали в ходе нашего опроса.
- Также выяснили, в какой из двух столиц подержанные автомобили сохраняются лучше.
Фото:Unsplash, Deposithotos
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