Названы самые надежные подержанные автомобили

Рейтинг самых надежных авто с пробегом возглавили BMW 5-й серии шестого поколения и Hyundai i40.

Автомобили в возрасте 3–5 лет оценивались по трем параметрам: «Кузов», «Салон» и «Техническое состояние», то есть автомобиль в идеальном состоянии набрал бы 15 баллов, но это уже «потолок».

Лидируют по сумме баллов BMW 5-й серии VI и Hyundai i40 I (по 12,48), хотя остальные модели, входящие в топ-10, уступают им не более чем на четыре сотых балла.

По техническому состоянию опережают другие модели Hyundai i40 (4,82), Ford Kuga II (4,81) и Kia Sportage III (4,80), при этом у последнего лучше всего сохранился кузов (3,54). Самым свежим салон в категории 3-5-леток остался у Hyundai i40 (4,36) и Skoda Rapid (4,34).

Среди аутсайдеров такие модели, как Geely Emgrand EC7, набравший в обшей сложности 10,62 балла, Hyundai Solaris I (11,03) и обновленный Chevrolet Cruze I (11,12 балла).

ТОП-10 самых надежных авто в возрасте от 3 до 5 лет

Модель авто

Кузов

(из 5)

Салон (из 5)

Техническое состояние (из 5)

Среднее значение

(из 15)

1

BMW 5 VI (F10/F11/F07) Рестайлинг

3,51

4,27

4,69

12,48

2

Hyundai i40 I

3,29

4,36

4,82

12,48

3

Kia Sportage III Рестайлинг

3,54

4,09

4,80

12,45

4

Nissan Qashqai II

3,50

4,20

4,70

12,41

5

Ford Kuga II

3,29

4,25

4,81

12,36

6

Skoda Rapid

3,34

4,34

4,60

12,30

7

Chevrolet Niva I Рестайлинг

3,53

4,33

4,42

12,28

8

Opel Mokka

3,43

4,05

4,64

12,13

9

Hyundai Solaris I Рестайлинг

3,16

4,17

4,77

12,12

10

Kia Sportage III

3,25

4,16

4,69

12,10

Фото:Unsplash, Deposithotos

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