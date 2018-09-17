Названы самые надежные подержанные автомобили

Рейтинг самых надежных авто с пробегом возглавили BMW 5-й серии шестого поколения и Hyundai i40.

Автомобили в возрасте 3–5 лет оценивались по трем параметрам: «Кузов», «Салон» и «Техническое состояние», то есть автомобиль в идеальном состоянии набрал бы 15 баллов, но это уже «потолок».

Лидируют по сумме баллов BMW 5-й серии VI и Hyundai i40 I (по 12,48), хотя остальные модели, входящие в топ-10, уступают им не более чем на четыре сотых балла.

По техническому состоянию опережают другие модели Hyundai i40 (4,82), Ford Kuga II (4,81) и Kia Sportage III (4,80), при этом у последнего лучше всего сохранился кузов (3,54). Самым свежим салон в категории 3-5-леток остался у Hyundai i40 (4,36) и Skoda Rapid (4,34).

Среди аутсайдеров такие модели, как Geely Emgrand EC7, набравший в обшей сложности 10,62 балла, Hyundai Solaris I (11,03) и обновленный Chevrolet Cruze I (11,12 балла).

ТОП-10 самых надежных авто в возрасте от 3 до 5 лет

№ Модель авто Кузов (из 5) Салон (из 5) Техническое состояние (из 5) Среднее значение (из 15) 1 BMW 5 VI (F10/F11/F07) Рестайлинг 3,51 4,27 4,69 12,48 2 Hyundai i40 I 3,29 4,36 4,82 12,48 3 Kia Sportage III Рестайлинг 3,54 4,09 4,80 12,45 4 Nissan Qashqai II 3,50 4,20 4,70 12,41 5 Ford Kuga II 3,29 4,25 4,81 12,36 6 Skoda Rapid 3,34 4,34 4,60 12,30 7 Chevrolet Niva I Рестайлинг 3,53 4,33 4,42 12,28 8 Opel Mokka 3,43 4,05 4,64 12,13 9 Hyundai Solaris I Рестайлинг 3,16 4,17 4,77 12,12 10 Kia Sportage III 3,25 4,16 4,69 12,10

Сколько готовы выложить россияне за автомобиль с пробегом? Это мы изучали в ходе нашего опроса.

Также выяснили, в какой из двух столиц подержанные автомобили сохраняются лучше.

Фото:Unsplash, Deposithotos