Москва против Питера: где лучше покупать подержанные автомобили?

Два крупнейших российских мегаполиса являются и самыми крупными рынками по продаже автомобилей с пробегом. Аналитики выяснили, в какой из столиц автомобили дороже и лучше сохраняются со временем.

Все автомобили, отобранные для исследования, принадлежали частным лицам, так как машины, использовавшиеся в такси или корпоративных парках, заметно отличаются по сохранности из-за условий эксплуатации.

Все машины находились в возрасте от трех до пяти лет: это самая востребованная категория на вторичном рынке в России. Автомобили были разбиты на несколько ценовых сегментов, оценка их состояния проводилась по принятой в CarPrice методике, включающей осмотр и диагностику по трем параметрам: «кузов», «техническое состояние» и «салон». Максимальная оценка — 15 баллов, то есть автомобиль находится в идеальном состоянии.

До 500 тысяч рублей

Этот сегмент является наиболее популярным, и здесь автомобили из Северной столицы показали лучшее техническое состояние и сохранность кузова. При этом в данной категории автомобили из Санкт-Петербурга в среднем на 3–5% дешевле аналогичных моделей, продающихся в Москве.

Топ-10 популярных авто с пробегом, стоимость до 500 тысяч рублей

№ Модель авто Кузов (из 5) Салон (из 5) Технические агрегаты (из 5) Сумма (из 15) Средняя стоимость*, руб. МСК МСК МСК МСК МСК СПБ СПБ СПБ СПБ СПБ 1 Ford Focus III 2,91 4,11 4,01 11,03 366 603 3,07 4,18 4,05 11,30 377 653 2 Kia Rio III 3,10 4,18 4,35 11,64 370 090 3,20 4,25 4,38 11,82 359 600 3 Hyundai Solaris I 2,76 4,04 4,28 11,07 347 245 3,23 4,38 4,51 12,12 352 277 4 Lada Granta 3,13 4,17 3,96 11,27 220 393 3,42 4,41 3,92 11,75 218 027 5 Volkswagen Polo V 2,98 4,17 4,30 11,45 350 144 3,29 4,54 4,44 12,27 356 646 6 Opel Astra J Рестайлинг 2,62 4,19 3,97 10,79 402 875 3,02 4,29 4,06 11,38 405 980 7 Chevrolet Cruze I Рестайлинг 2,88 4,00 4,16 11,05 365 864 2,95 4,00 4,10 11,05 358 836 8 Chevrolet Aveo II 3,05 4,15 4,42 11,62 323 983 3,27 4,16 4,58 12,00 326 933 9 Citroen C4 II 3,22 4,34 4,14 11,70 371 409 3,17 4,28 3,86 11,31 370 516 10 Chevrolet Cruze I 2.74 4.07 3.88 10,70 338 926 3.00 3.86 3.93 10,80 322 467

От 500 до 700 тысяч рублей

В данном ценовом сегменте наблюдается такая же ситуация: автомобили в Санкт-Петербурге не только чуть дешевле, но имеют и лучшее состояние, как кузова, так и узлов с агрегатами. Эксперты даже отмечают, что, по всей видимости, пагубное влияние сырого климата и влажной зимы на автомобиль является не более чем мифом.

Топ-10 популярных авто с пробегом, стоимость от 500 до 700 тысяч рублей

№ Модель авто Кузов (из 5) Салон (из 5) Технические агрегаты (из 5) Сумма (из 15) Средняя стоимость*, руб. МСК МСК МСК МСК МСК СПБ СПБ СПБ СПБ СПБ 1 Skoda Octavia III 3,40 4,46 4,49 12,35 533 099 3,65 4,49 4,60 12,74 534 833 2 Kia Cee'd II 3,38 4,19 4,81 12,39 532 104 3,71 4,42 4,76 12,89 528 564 3 Opel Astra J Рестайлинг 3,38 4,40 4,42 12,21 501 976 3,69 4,53 4,19 12,42 500 189 4 Nissan Juke I 3,52 4,28 4,70 12,51 542 775 3,66 4,37 4,71 12,74 534 086 5 Renault Duster I 3,50 4,27 4,32 12,10 514 775 3,90 4,35 4,45 12,70 506 700 6 Volkswagen Tiguan I Рестайлинг 3,00 4,27 4,38 11,64 564 500 3,62 4,45 4,24 12,31 573 103 7 Opel Mokka 3,54 4,25 4,50 12,30 571 513 3,52 4,17 4,57 12,26 566 826 8 Volkswagen Jetta VI 3,62 4,51 4,55 12,68 523 970 3,61 4,50 4,28 12,38 500 666 9 Nissan Qashqai I Рестайлинг 3,24 4,24 4,41 11,90 553 694 3,36 4,27 4,55 12,18 549 273 10 Volkswagen Passat B7 3.12 4.20 4.54 11,87 577 333 3.84 4.30 4.46 12,61 578 462

От 700 тысяч до миллиона рублей

Ситуация начинает меняться в категории с более дорогих автомобилей стоимостью до миллиона рублей. Автомобили из Санкт-Петербурга и тут имеют лучшую сохранность, но в Москве они стоят меньше. Причем по отдельным моделям разница может достигать нескольких десятков тысяч рублей.

Топ-10 популярных авто с пробегом, стоимость от 700 тысяч до миллиона рублей

№ Модель авто Кузов (из 5) Салон (из 5) Технические агрегаты (из 5) Сумма (из 15) Средняя стоимость*, руб. МСК МСК МСК МСК МСК СПБ СПБ СПБ СПБ СПБ 1 BMW 3-й серии VI (F3x) 3,3 4,35 4,42 12,09 795 293 3,21 4,26 4,50 11,98 801 262 2 Hyundai ix35 I 3,31 4,05 4,58 11,96 751 184 3,78 4,38 4,78 12,95 765 919 3 Volkswagen Tiguan I Рестайлинг 3,41 4,29 4,50 12,21 751 411 3,77 4,54 4,69 13,00 757 538 4 Kia Sportage III 3,58 4,27 4,71 12,56 738 971 3,65 4,30 4,85 12,80 733 105 5 Toyota Camry VII (XV50) 2,68 4,13 4,56 11,36 771 137 3,52 4,13 4,74 12,39 797 083 6 Mitsubishi Outlander III 3,40 4,20 4,52 12,12 762 400 3,92 4,33 4,63 12,88 790 333 7 Mercedes-Benz C-класса III (W204) Рестайлинг 3,36 4,28 4,50 12,15 756 325 3,48 4,44 4,64 12,56 773 400 8 Nissan X-Trail II Рестайлинг 3,37 4,08 4,48 11,94 756 203 3,68 3,95 4,58 12,21 733 842 9 Mazda 6 III 3,21 4,25 4,51 11,98 754 946 4,85 3,80 4,40 13,05 768 600 10 Mazda CX-5 I 3,26 4,15 4,57 11,98 793 000 3,50 4,43 4,79 12,71 812 643

От 1 до 1,5 миллиона рублей

Здесь ценовой разрыв между машинами в Москве и Санкт-Петербурге увеличивается еще сильнее. При этом самые популярные модели в Санкт-Петербурге по-прежнему имеют лучшую сохранность кузова и агрегатов.

Топ-10 популярных авто с пробегом, стоимость от 1 до 1,5 миллиона рублей

№ Модель авто Кузов (из 5) Салон (из 5) Технические агрегаты (из 5) Сумма (из 15) Средняя стоимость*, руб. МСК МСК МСК МСК МСК СПБ СПБ СПБ СПБ СПБ 1 Mercedes-Benz E-класса IV (W212, S212, C207) Рестайлинг 3,36 4,38 4,48 12,21 1 156 591 3,70 4,55 4,80 13,05 1 155 750 2 BMW 5-й серии VI (F10/F11/F07) Рестайлинг 3,62 4,46 4,53 12,61 1 140 138 3,45 4,34 4,62 12,41 1 126 517 3 Hyundai Santa Fe III 3,58 4,04 4,62 12,24 1 103 411 4,00 4,00 4,25 12,25 1 138 083 4 BMW 5-й серии VI (F10/F11/F07) 3,31 4,31 4,62 12,24 1 049 905 3.90 4.60 4.60 13,10 1 063 500 5 Range Rover Evoque I 3,71 4,25 4,63 12,59 1 196 770 3.62 4.12 5.00 12,75 1 185 875 6 Mercedes-Benz GLK I (X204) Рестайлинг 3,53 4,40 4,65 12,58 1 163 355 3,63 4,25 4,00 11,88 1 151 529 7 BMW X3 II (F25) 3,48 4,34 4,54 12,36 1 084 034 4.00 4.62 4.50 13,12 1 115 875 8 Toyota RAV 4 IV (CA40) 3,45 4,05 4,77 12,27 1 043 696 4,07 4,53 4,87 13,47 1 045 933 9 Ford Explorer V 3,71 4,27 4,60 12,59 1 088 219 3,71 4,21 4,50 12,43 1 088 400 10 BMW 3er VI (F3x) 3,66 4,47 4,80 12,93 1 051 308 4,00 4,65 4,70 13,35 1 075 043

Дороже 1,5 миллиона рублей

Здесь наблюдается аналогичная ситуация: сохранность автомобилей лучше в Питере, а их стоимость ниже, чем в Москве. Разница может доходить до 100 тысяч рублей. Впрочем, и тут есть исключения. Например, непопулярный в Санкт-Петербурге Range Rover четвертого поколения стоит почти на 300 тысяч дешевле, чем в Москве.

Топ-10 популярных авто с пробегом, стоимость от 1,5 миллиона рублей

№ Модель авто Кузов (из 5) Салон (из 5) Технические агрегаты (из 5) Сумма (из 5) Средняя стоимость, руб. МСК МСК МСК МСК МСК СПБ СПБ СПБ СПБ СПБ 1 Toyota Land Cruiser 200 Рестайлинг 3,72 4,21 4,79 12,72 2 477 889 3,90 4,20 4,80 12,90 2 547 200 2 Mercedes-Benz GL II (X166) 3,70 4,41 4,54 12,65 2 296 247 3,29 4,41 4,59 12,29 2 315 824 3 Mercedes-Benz M-класса III (W166) 3,62 4,55 4,58 12,75 1 854 453 4.18 4.54 4.72 13,45 1 966 000 4 Porsche Cayenne II (958) 3,61 4,18 4,68 12,48 2 111 318 4.00 5.00 5.00 14,00 2 173 250 5 Range Rover IV 3,74 4,28 4,80 12,82 2 983 034 3,65 4,12 4,41 12,18 2 667 706 6 Toyota Land Cruiser Prado 150 Рестайлинг 3,77 4,30 4,77 12,84 1 901 186 4,27 4,55 4,91 13,73 2 085 455 7 BMW X5 III (F15) 3,74 4,39 4,90 13,03 2 301 042 4,78 3,96 4,48 13,22 2 428 217 8 BMW X6 I (E71) Рестайлинг 3,41 4,54 4,44 12,39 1 794 341 3,50 4,42 5,00 12,92 1 824 167 9 Infiniti QX70 3,73 4,15 4,77 12,65 1 665 742 3,77 4.44 4.77 13,00 1 551 333 10 Land Rover Range Rover Sport II 3,85 4,05 4,73 12,63 2 324 951 3,90 4,10 4,90 12,90 2 262 905

В CarPrice говорят о том, что автомобили ценой до 700 тысяч рублей выгоднее покупать в Санкт-Петербурге. А вот с моделями премиум-брендов ситуация разнобокая. В случае покупки машины для себя стоит направиться в Санкт-Петербург, если же цель в дальнейшей перепродаже — лучше поискать машину в Москве. Здесь они дешевле, а продавцы готовы охотнее «падать по цене». Однако стоит избегать слишком дешевых автомобилей и передачи документов и наличных средств в сомнительных местах, предупреждают эксперты.

Фото: CarPrice, depositphotos