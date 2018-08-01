Москва против Питера: где лучше покупать подержанные автомобили?

Все автомобили, отобранные для исследования, принадлежали частным лицам, так как машины, использовавшиеся в такси или корпоративных парках, заметно отличаются по сохранности из-за условий эксплуатации.
Все машины находились в возрасте от трех до пяти лет: это самая востребованная категория на вторичном рынке в России. Автомобили были разбиты на несколько ценовых сегментов, оценка их состояния проводилась по принятой в CarPrice методике, включающей осмотр и диагностику по трем параметрам: «кузов», «техническое состояние» и «салон». Максимальная оценка — 15 баллов, то есть автомобиль находится в идеальном состоянии.
До 500 тысяч рублей
Этот сегмент является наиболее популярным, и здесь автомобили из Северной столицы показали лучшее техническое состояние и сохранность кузова. При этом в данной категории автомобили из Санкт-Петербурга в среднем на 3–5% дешевле аналогичных моделей, продающихся в Москве.
Топ-10 популярных авто с пробегом, стоимость до 500 тысяч рублей
|
№
|
Модель авто
|
Кузов (из 5)
|
Салон
(из 5)
|
Технические агрегаты
(из 5)
|
Сумма
(из 15)
|
Средняя стоимость*, руб.
|
МСК
|
МСК
|
МСК
|
МСК
|
МСК
|
СПБ
|
СПБ
|
СПБ
|
СПБ
|
СПБ
|
1
|
Ford Focus III
|
2,91
|
4,11
|
4,01
|
11,03
|
366 603
|
3,07
|
4,18
|
4,05
|
11,30
|
377 653
|
2
|
Kia Rio III
|
3,10
|
4,18
|
4,35
|
11,64
|
370 090
|
3,20
|
4,25
|
4,38
|
11,82
|
359 600
|
3
|
Hyundai Solaris I
|
2,76
|
4,04
|
4,28
|
11,07
|
347 245
|
3,23
|
4,38
|
4,51
|
12,12
|
352 277
|
4
|
Lada Granta
|
3,13
|
4,17
|
3,96
|
11,27
|
220 393
|
3,42
|
4,41
|
3,92
|
11,75
|
218 027
|
5
|
Volkswagen Polo V
|
2,98
|
4,17
|
4,30
|
11,45
|
350 144
|
3,29
|
4,54
|
4,44
|
12,27
|
356 646
|
6
|
Opel Astra J Рестайлинг
|
2,62
|
4,19
|
3,97
|
10,79
|
402 875
|
3,02
|
4,29
|
4,06
|
11,38
|
405 980
|
7
|
Chevrolet Cruze I Рестайлинг
|
2,88
|
4,00
|
4,16
|
11,05
|
365 864
|
2,95
|
4,00
|
4,10
|
11,05
|
358 836
|
8
|
Chevrolet Aveo II
|
3,05
|
4,15
|
4,42
|
11,62
|
323 983
|
3,27
|
4,16
|
4,58
|
12,00
|
326 933
|
9
|
Citroen C4 II
|
3,22
|
4,34
|
4,14
|
11,70
|
371 409
|
3,17
|
4,28
|
3,86
|
11,31
|
370 516
|
10
|
Chevrolet Cruze I
|
2.74
|
4.07
|
3.88
|
10,70
|
338 926
|
3.00
|
3.86
|
3.93
|
10,80
|
322 467
От 500 до 700 тысяч рублей
В данном ценовом сегменте наблюдается такая же ситуация: автомобили в Санкт-Петербурге не только чуть дешевле, но имеют и лучшее состояние, как кузова, так и узлов с агрегатами. Эксперты даже отмечают, что, по всей видимости, пагубное влияние сырого климата и влажной зимы на автомобиль является не более чем мифом.
Топ-10 популярных авто с пробегом, стоимость от 500 до 700 тысяч рублей
|
№
|
Модель авто
|
Кузов (из 5)
|
Салон
(из 5)
|
Технические агрегаты
(из 5)
|
Сумма
(из 15)
|
Средняя стоимость*, руб.
|
МСК
|
МСК
|
МСК
|
МСК
|
МСК
|
СПБ
|
СПБ
|
СПБ
|
СПБ
|
СПБ
|
1
|
Skoda Octavia III
|
3,40
|
4,46
|
4,49
|
12,35
|
533 099
|
3,65
|
4,49
|
4,60
|
12,74
|
534 833
|
2
|
Kia Cee'd II
|
3,38
|
4,19
|
4,81
|
12,39
|
532 104
|
3,71
|
4,42
|
4,76
|
12,89
|
528 564
|
3
|
Opel Astra J Рестайлинг
|
3,38
|
4,40
|
4,42
|
12,21
|
501 976
|
3,69
|
4,53
|
4,19
|
12,42
|
500 189
|
4
|
Nissan Juke I
|
3,52
|
4,28
|
4,70
|
12,51
|
542 775
|
3,66
|
4,37
|
4,71
|
12,74
|
534 086
|
5
|
Renault Duster I
|
3,50
|
4,27
|
4,32
|
12,10
|
514 775
|
3,90
|
4,35
|
4,45
|
12,70
|
506 700
|
6
|
Volkswagen Tiguan I Рестайлинг
|
3,00
|
4,27
|
4,38
|
11,64
|
564 500
|
3,62
|
4,45
|
4,24
|
12,31
|
573 103
|
7
|
Opel Mokka
|
3,54
|
4,25
|
4,50
|
12,30
|
571 513
|
3,52
|
4,17
|
4,57
|
12,26
|
566 826
|
8
|
Volkswagen Jetta VI
|
3,62
|
4,51
|
4,55
|
12,68
|
523 970
|
3,61
|
4,50
|
4,28
|
12,38
|
500 666
|
9
|
Nissan Qashqai I Рестайлинг
|
3,24
|
4,24
|
4,41
|
11,90
|
553 694
|
3,36
|
4,27
|
4,55
|
12,18
|
549 273
|
10
|
Volkswagen Passat B7
|
3.12
|
4.20
|
4.54
|
11,87
|
577 333
|
3.84
|
4.30
|
4.46
|
12,61
|
578 462
От 700 тысяч до миллиона рублей
Ситуация начинает меняться в категории с более дорогих автомобилей стоимостью до миллиона рублей. Автомобили из Санкт-Петербурга и тут имеют лучшую сохранность, но в Москве они стоят меньше. Причем по отдельным моделям разница может достигать нескольких десятков тысяч рублей.
Топ-10 популярных авто с пробегом, стоимость от 700 тысяч до миллиона рублей
|
№
|
Модель авто
|
Кузов (из 5)
|
Салон
(из 5)
|
Технические агрегаты
(из 5)
|
Сумма
(из 15)
|
Средняя стоимость*, руб.
|
МСК
|
МСК
|
МСК
|
МСК
|
МСК
|
СПБ
|
СПБ
|
СПБ
|
СПБ
|
СПБ
|
1
|
BMW 3-й серии VI (F3x)
|
3,3
|
4,35
|
4,42
|
12,09
|
795 293
|
3,21
|
4,26
|
4,50
|
11,98
|
801 262
|
2
|
Hyundai ix35 I
|
3,31
|
4,05
|
4,58
|
11,96
|
751 184
|
3,78
|
4,38
|
4,78
|
12,95
|
765 919
|
3
|
Volkswagen Tiguan I Рестайлинг
|
3,41
|
4,29
|
4,50
|
12,21
|
751 411
|
3,77
|
4,54
|
4,69
|
13,00
|
757 538
|
4
|
Kia Sportage III
|
3,58
|
4,27
|
4,71
|
12,56
|
738 971
|
3,65
|
4,30
|
4,85
|
12,80
|
733 105
|
5
|
Toyota Camry VII (XV50)
|
2,68
|
4,13
|
4,56
|
11,36
|
771 137
|
3,52
|
4,13
|
4,74
|
12,39
|
797 083
|
6
|
Mitsubishi Outlander III
|
3,40
|
4,20
|
4,52
|
12,12
|
762 400
|
3,92
|
4,33
|
4,63
|
12,88
|
790 333
|
7
|
Mercedes-Benz C-класса III (W204) Рестайлинг
|
3,36
|
4,28
|
4,50
|
12,15
|
756 325
|
3,48
|
4,44
|
4,64
|
12,56
|
773 400
|
8
|
Nissan X-Trail II Рестайлинг
|
3,37
|
4,08
|
4,48
|
11,94
|
756 203
|
3,68
|
3,95
|
4,58
|
12,21
|
733 842
|
9
|
Mazda 6 III
|
3,21
|
4,25
|
4,51
|
11,98
|
754 946
|
4,85
|
3,80
|
4,40
|
13,05
|
768 600
|
10
|
Mazda CX-5 I
|
3,26
|
4,15
|
4,57
|
11,98
|
793 000
|
3,50
|
4,43
|
4,79
|
12,71
|
812 643
От 1 до 1,5 миллиона рублей
Здесь ценовой разрыв между машинами в Москве и Санкт-Петербурге увеличивается еще сильнее. При этом самые популярные модели в Санкт-Петербурге по-прежнему имеют лучшую сохранность кузова и агрегатов.
Топ-10 популярных авто с пробегом, стоимость от 1 до 1,5 миллиона рублей
|
№
|
Модель авто
|
Кузов (из 5)
|
Салон
(из 5)
|
Технические агрегаты
(из 5)
|
Сумма
(из 15)
|
Средняя стоимость*, руб.
|
МСК
|
МСК
|
МСК
|
МСК
|
МСК
|
СПБ
|
СПБ
|
СПБ
|
СПБ
|
СПБ
|
1
|
Mercedes-Benz E-класса IV (W212, S212, C207) Рестайлинг
|
3,36
|
4,38
|
4,48
|
12,21
|
1 156 591
|
3,70
|
4,55
|
4,80
|
13,05
|
1 155 750
|
2
|
BMW 5-й серии VI (F10/F11/F07) Рестайлинг
|
3,62
|
4,46
|
4,53
|
12,61
|
1 140 138
|
3,45
|
4,34
|
4,62
|
12,41
|
1 126 517
|
3
|
Hyundai Santa Fe III
|
3,58
|
4,04
|
4,62
|
12,24
|
1 103 411
|
4,00
|
4,00
|
4,25
|
12,25
|
1 138 083
|
4
|
BMW 5-й серии VI (F10/F11/F07)
|
3,31
|
4,31
|
4,62
|
12,24
|
1 049 905
|
3.90
|
4.60
|
4.60
|
13,10
|
1 063 500
|
5
|
Range Rover Evoque I
|
3,71
|
4,25
|
4,63
|
12,59
|
1 196 770
|
3.62
|
4.12
|
5.00
|
12,75
|
1 185 875
|
6
|
Mercedes-Benz GLK I (X204) Рестайлинг
|
3,53
|
4,40
|
4,65
|
12,58
|
1 163 355
|
3,63
|
4,25
|
4,00
|
11,88
|
1 151 529
|
7
|
BMW X3 II (F25)
|
3,48
|
4,34
|
4,54
|
12,36
|
1 084 034
|
4.00
|
4.62
|
4.50
|
13,12
|
1 115 875
|
8
|
Toyota RAV 4 IV (CA40)
|
3,45
|
4,05
|
4,77
|
12,27
|
1 043 696
|
4,07
|
4,53
|
4,87
|
13,47
|
1 045 933
|
9
|
Ford Explorer V
|
3,71
|
4,27
|
4,60
|
12,59
|
1 088 219
|
3,71
|
4,21
|
4,50
|
12,43
|
1 088 400
|
10
|
BMW 3er VI (F3x)
|
3,66
|
4,47
|
4,80
|
12,93
|
1 051 308
|
4,00
|
4,65
|
4,70
|
13,35
|
1 075 043
Дороже 1,5 миллиона рублей
Здесь наблюдается аналогичная ситуация: сохранность автомобилей лучше в Питере, а их стоимость ниже, чем в Москве. Разница может доходить до 100 тысяч рублей. Впрочем, и тут есть исключения. Например, непопулярный в Санкт-Петербурге Range Rover четвертого поколения стоит почти на 300 тысяч дешевле, чем в Москве.
Топ-10 популярных авто с пробегом, стоимость от 1,5 миллиона рублей
|
№
|
Модель авто
|
Кузов (из 5)
|
Салон
(из 5)
|
Технические агрегаты
(из 5)
|
Сумма
(из 5)
|
Средняя стоимость, руб.
|
МСК
|
МСК
|
МСК
|
МСК
|
МСК
|
СПБ
|
СПБ
|
СПБ
|
СПБ
|
СПБ
|
1
|
Toyota Land Cruiser 200 Рестайлинг
|
3,72
|
4,21
|
4,79
|
12,72
|
2 477 889
|
3,90
|
4,20
|
4,80
|
12,90
|
2 547 200
|
2
|
Mercedes-Benz GL II (X166)
|
3,70
|
4,41
|
4,54
|
12,65
|
2 296 247
|
3,29
|
4,41
|
4,59
|
12,29
|
2 315 824
|
3
|
Mercedes-Benz M-класса III (W166)
|
3,62
|
4,55
|
4,58
|
12,75
|
1 854 453
|
4.18
|
4.54
|
4.72
|
13,45
|
1 966 000
|
4
|
Porsche Cayenne II (958)
|
3,61
|
4,18
|
4,68
|
12,48
|
2 111 318
|
4.00
|
5.00
|
5.00
|
14,00
|
2 173 250
|
5
|
Range Rover IV
|
3,74
|
4,28
|
4,80
|
12,82
|
2 983 034
|
3,65
|
4,12
|
4,41
|
12,18
|
2 667 706
|
6
|
Toyota Land Cruiser Prado 150 Рестайлинг
|
3,77
|
4,30
|
4,77
|
12,84
|
1 901 186
|
4,27
|
4,55
|
4,91
|
13,73
|
2 085 455
|
7
|
BMW X5 III (F15)
|
3,74
|
4,39
|
4,90
|
13,03
|
2 301 042
|
4,78
|
3,96
|
4,48
|
13,22
|
2 428 217
|
8
|
BMW X6 I (E71) Рестайлинг
|
3,41
|
4,54
|
4,44
|
12,39
|
1 794 341
|
3,50
|
4,42
|
5,00
|
12,92
|
1 824 167
|
9
|
Infiniti QX70
|
3,73
|
4,15
|
4,77
|
12,65
|
1 665 742
|
3,77
|
4.44
|
4.77
|
13,00
|
1 551 333
|
10
|
Land Rover Range Rover Sport II
|
3,85
|
4,05
|
4,73
|
12,63
|
2 324 951
|
3,90
|
4,10
|
4,90
|
12,90
|
2 262 905
В CarPrice говорят о том, что автомобили ценой до 700 тысяч рублей выгоднее покупать в Санкт-Петербурге. А вот с моделями премиум-брендов ситуация разнобокая. В случае покупки машины для себя стоит направиться в Санкт-Петербург, если же цель в дальнейшей перепродаже — лучше поискать машину в Москве. Здесь они дешевле, а продавцы готовы охотнее «падать по цене». Однако стоит избегать слишком дешевых автомобилей и передачи документов и наличных средств в сомнительных местах, предупреждают эксперты.
- В первом полугодии рынок подержанных автомобилей в России немного вырос.
- Ранее эксперты сравнили разные модели Mercedes-Benz и BMW с пробегом.
Фото: CarPrice, depositphotos
Читать комментарии