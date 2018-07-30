В России разлюбили подержанные Лады

За шесть месяцев с начала года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 2,5 млн единиц, что на 2% больше, чем в прошлом году. В июне продажи бэушек подросли на 4,8%, достигнув отметки 480,6 тыс. реализованных машин. У всех марок, попавших в первую десятку, положительная динамика, кроме Лады, «сбросившей» в первом полугодии 3,5%. Хотя Лада, продажи которой за 6 месяцев составили 660,5 тыс. штук, по-прежнему на первом месте. С большим отрывом на второй строчке рейтинга расположилась Toyota с результатом 286,5 тыс. автомобилей. На третьем месте Nissan — 140, 9 тыс. штук, за ним Hyundai — 124,4 тыс. штук и замыкает пятерку лидеров Kia с результатом 109,7 тыс. проданных автомобилей с пробегом.
Если говорить о динамике продаж, хорошо прибавили Kia (20,5%) и Hyundai (12,1%). Неплохи дела и у Renault — плюс 10,4%. Продажи остальных марок хотя и подросли, но несущественно. Среди моделей лидирует хэтчбек Lada 2114, в январе — июне 2018 года продано 70,6 тыс. таких машин, что на 4,7% ниже результата годичной давности. На второй строчке Ford Focus (63,2 тыс. шт.; +2,3%), он же лидирует среди иномарок с пробегом. На третьей строке седан Lada 2107 (61,7 тыс. шт.; —9,5%).
Самый высокий рост зафиксирован опять же у моделей корейских марок — Kia Rio (+31,1%) и Hyundai Solaris (+24,1%). В аналитическом агентстве «Автостат», составившем этот рейтинг, подчеркивают, что это обусловлено тем, что данные модели уже несколько лет лидируют на первичном рынке и теперь массово реализуются на вторичке.
- Если речь заходит о кроссоверах и внедорожниках с пробегом, то больше всего их в Магаданской области, а меньше всего — в Чечне.
- Наблюдается и еще один тренд нынешнего времени — стали больше покупать недорогих автомобилей с пробегом. Согласно исследованиям, средняя стоимость подержанной машины постепенно снижается.
Фото: Митя Алешковский/ТАСС
ТОП-10 МАРОК НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В 1-М ПОЛУГОДИИ (шт.)
|
№
|
Марка
|
Июнь 2018
|
Июнь 2017
|
%
|
Январь — Июнь 2018
|
Январь — Июнь 2017
|
%
|
1
|
LADA
|
122 391
|
126 370
|
—3,1
|
660 545
|
684 493
|
—3,5
|
2
|
TOYOTA
|
54 321
|
50 467
|
7,6
|
286 534
|
279 026
|
2,7
|
3
|
NISSAN
|
26 720
|
24 391
|
9,5
|
140 889
|
133 614
|
5,4
|
4
|
HYUNDAI
|
24 066
|
21 184
|
13,6
|
124 416
|
110 964
|
12,1
|
5
|
KIA
|
21 850
|
17 082
|
27,9
|
109 738
|
91 093
|
20,5
|
6
|
CHEVROLET
|
20 576
|
19 555
|
5,2
|
111 925
|
107 260
|
4,4
|
7
|
VOLKSWAGEN
|
19 065
|
17 451
|
9,2
|
99 211
|
93 600
|
6,0
|
8
|
FORD
|
18 852
|
17 880
|
5,4
|
99 852
|
97 477
|
2,4
|
9
|
RENAULT
|
16 930
|
15 243
|
11,1
|
89 983
|
81 496
|
10,4
|
10
|
MITSUBISHI
|
14 353
|
13 670
|
5,0
|
76 893
|
75 505
|
1,8
|
|
Всего
|
480 565
|
458 698
|
4,8
|
2 541 792
|
2 492 529
|
2,0
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В 1-М ПОЛУГОДИИ (шт.)
|
№
|
Модель
|
Июнь 2018
|
Июнь 2017
|
%
|
Январь — Июнь 2018
|
Январь — Июнь 2017
|
%
|
1
|
LADA 2114
|
12 801
|
13 496
|
—5,1
|
70 633
|
74 075
|
—4,7
|
2
|
FORD FOCUS
|
11 933
|
11 392
|
4,7
|
63 201
|
61 813
|
2,3
|
3
|
LADA 2107
|
11 786
|
13 007
|
—9,4
|
61 747
|
68 219
|
—9,5
|
4
|
TOYOTA COROLLA
|
9 523
|
8 963
|
6,2
|
49 719
|
48 619
|
2,3
|
5
|
LADA 2110 SEDAN
|
9 416
|
10 458
|
—10,0
|
52 017
|
56 939
|
—8,6
|
6
|
LADA 2170
|
9 098
|
8 972
|
1,4
|
51 668
|
49 062
|
5,3
|
7
|
HYUNDAI SOLARIS
|
8 838
|
7 028
|
25,8
|
44 126
|
35 544
|
24,1
|
8
|
KIA RIO
|
7 846
|
5 790
|
35,5
|
39 057
|
29 792
|
31,1
|
9
|
LADA 4X4
|
7 562
|
7 738
|
—2,3
|
44 123
|
46 269
|
—4,6
|
10
|
TOYOTA CAMRY
|
7 322
|
6 391
|
14,6
|
37 334
|
35 117
|
6,3
|
|
Всего
|
480 565
|
458 698
|
4,8
|
2 541 792
|
2 492 529
|
2,0
Читать комментарии (5)