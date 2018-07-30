В России разлюбили подержанные Лады

В первом полугодии 2018 года рынок бэушек на российском рынке прибавил 2%, составив 2,5 млн единиц.

За шесть месяцев с начала года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 2,5 млн единиц, что на 2% больше, чем в прошлом году. В июне продажи бэушек подросли на 4,8%, достигнув отметки 480,6 тыс. реализованных машин. У всех марок, попавших в первую десятку, положительная динамика, кроме Лады, «сбросившей» в первом полугодии 3,5%. Хотя Лада, продажи которой за 6 месяцев составили 660,5 тыс. штук, по-прежнему на первом месте. С большим отрывом на второй строчке рейтинга расположилась Toyota с результатом 286,5 тыс. автомобилей. На третьем месте Nissan — 140, 9 тыс. штук, за ним Hyundai — 124,4 тыс. штук и замыкает пятерку лидеров Kia с результатом 109,7 тыс. проданных автомобилей с пробегом.

Если говорить о динамике продаж, хорошо прибавили Kia (20,5%) и Hyundai (12,1%). Неплохи дела и у Renault — плюс 10,4%. Продажи остальных марок хотя и подросли, но несущественно. Среди моделей лидирует хэтчбек Lada 2114, в январе — июне 2018 года продано 70,6 тыс. таких машин, что на 4,7% ниже результата годичной давности. На второй строчке Ford Focus (63,2 тыс. шт.; +2,3%), он же лидирует среди иномарок с пробегом. На третьей строке седан Lada 2107 (61,7 тыс. шт.; —9,5%).

Самый высокий рост зафиксирован опять же у моделей корейских марок — Kia Rio (+31,1%) и Hyundai Solaris (+24,1%). В аналитическом агентстве «Автостат», составившем этот рейтинг, подчеркивают, что это обусловлено тем, что данные модели уже несколько лет лидируют на первичном рынке и теперь массово реализуются на вторичке.

Фото: Митя Алешковский/ТАСС

ТОП-10 МАРОК НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В 1-М ПОЛУГОДИИ (шт.)

Марка

Июнь 2018

Июнь 2017

%

Январь — Июнь 2018

Январь — Июнь 2017

%

1

LADA

122 391

126 370

—3,1

660 545

684 493

—3,5

2

TOYOTA

54 321

50 467

7,6

286 534

279 026

2,7

3

NISSAN

26 720

24 391

9,5

140 889

133 614

5,4

4

HYUNDAI

24 066

21 184

13,6

124 416

110 964

12,1

5

KIA

21 850

17 082

27,9

109 738

91 093

20,5

6

CHEVROLET

20 576

19 555

5,2

111 925

107 260

4,4

7

VOLKSWAGEN

19 065

17 451

9,2

99 211

93 600

6,0

8

FORD

18 852

17 880

5,4

99 852

97 477

2,4

9

RENAULT

16 930

15 243

11,1

89 983

81 496

10,4

10

MITSUBISHI

14 353

13 670

5,0

76 893

75 505

1,8

Всего

480 565

458 698

4,8

2 541 792

2 492 529

2,0

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В 1-М ПОЛУГОДИИ (шт.)

Модель

Июнь 2018

Июнь 2017

%

Январь — Июнь 2018

Январь — Июнь 2017

%

1

LADA 2114

12 801

13 496

—5,1

70 633

74 075

—4,7

2

FORD FOCUS

11 933

11 392

4,7

63 201

61 813

2,3

3

LADA 2107

11 786

13 007

—9,4

61 747

68 219

—9,5

4

TOYOTA COROLLA

9 523

8 963

6,2

49 719

48 619

2,3

5

LADA 2110 SEDAN

9 416

10 458

—10,0

52 017

56 939

—8,6

6

LADA 2170 

9 098

8 972

1,4

51 668

49 062

5,3

7

HYUNDAI SOLARIS

8 838

7 028

25,8

44 126

35 544

24,1

8

KIA RIO

7 846

5 790

35,5

39 057

29 792

31,1

9

LADA 4X4

7 562

7 738

—2,3

44 123

46 269

—4,6

10

TOYOTA CAMRY

7 322

6 391

14,6

37 334

35 117

6,3

Всего

480 565

458 698

4,8

2 541 792

2 492 529

2,0

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