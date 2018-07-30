В России разлюбили подержанные Лады

В первом полугодии 2018 года рынок бэушек на российском рынке прибавил 2%, составив 2,5 млн единиц.

За шесть месяцев с начала года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 2,5 млн единиц, что на 2% больше, чем в прошлом году. В июне продажи бэушек подросли на 4,8%, достигнув отметки 480,6 тыс. реализованных машин. У всех марок, попавших в первую десятку, положительная динамика, кроме Лады, «сбросившей» в первом полугодии 3,5%. Хотя Лада, продажи которой за 6 месяцев составили 660,5 тыс. штук, по-прежнему на первом месте. С большим отрывом на второй строчке рейтинга расположилась Toyota с результатом 286,5 тыс. автомобилей. На третьем месте Nissan — 140, 9 тыс. штук, за ним Hyundai — 124,4 тыс. штук и замыкает пятерку лидеров Kia с результатом 109,7 тыс. проданных автомобилей с пробегом.

Если говорить о динамике продаж, хорошо прибавили Kia (20,5%) и Hyundai (12,1%). Неплохи дела и у Renault — плюс 10,4%. Продажи остальных марок хотя и подросли, но несущественно. Среди моделей лидирует хэтчбек Lada 2114, в январе — июне 2018 года продано 70,6 тыс. таких машин, что на 4,7% ниже результата годичной давности. На второй строчке Ford Focus (63,2 тыс. шт.; +2,3%), он же лидирует среди иномарок с пробегом. На третьей строке седан Lada 2107 (61,7 тыс. шт.; —9,5%).

Самый высокий рост зафиксирован опять же у моделей корейских марок — Kia Rio (+31,1%) и Hyundai Solaris (+24,1%). В аналитическом агентстве «Автостат», составившем этот рейтинг, подчеркивают, что это обусловлено тем, что данные модели уже несколько лет лидируют на первичном рынке и теперь массово реализуются на вторичке.

Если речь заходит о кроссоверах и внедорожниках с пробегом, то больше всего их в Магаданской области, а меньше всего — в Чечне.

Наблюдается и еще один тренд нынешнего времени — стали больше покупать недорогих автомобилей с пробегом. Согласно исследованиям, средняя стоимость подержанной машины постепенно снижается.



Фото: Митя Алешковский/ТАСС

ТОП-10 МАРОК НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В 1-М ПОЛУГОДИИ (шт.)

№ Марка Июнь 2018 Июнь 2017 % Январь — Июнь 2018 Январь — Июнь 2017 % 1 LADA 122 391 126 370 —3,1 660 545 684 493 —3,5 2 TOYOTA 54 321 50 467 7,6 286 534 279 026 2,7 3 NISSAN 26 720 24 391 9,5 140 889 133 614 5,4 4 HYUNDAI 24 066 21 184 13,6 124 416 110 964 12,1 5 KIA 21 850 17 082 27,9 109 738 91 093 20,5 6 CHEVROLET 20 576 19 555 5,2 111 925 107 260 4,4 7 VOLKSWAGEN 19 065 17 451 9,2 99 211 93 600 6,0 8 FORD 18 852 17 880 5,4 99 852 97 477 2,4 9 RENAULT 16 930 15 243 11,1 89 983 81 496 10,4 10 MITSUBISHI 14 353 13 670 5,0 76 893 75 505 1,8 Всего 480 565 458 698 4,8 2 541 792 2 492 529 2,0

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В 1-М ПОЛУГОДИИ (шт.)