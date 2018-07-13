Исследование продаж кроссоверов и внедорожников на вторичном рынке за пять месяцев с начала года позволило определить их долю в различных субъектах РФ. Среди тех регионов, где такие машины менее популярны, — Чечня, Ингушетия и Дагестан.

Всего с января по май этого года в России было перепродано более 448 тыс. кроссоверов и внедорожников с пробегом, что соответствует доле 21,7% всего российского рынка «бэушек», сообщает аналитическое агентство «Автостат»

Наиболее популярны такие автомобили в Магаданской области, где их доля составляет 46,7%. В пятерку лидеров также вошли Камчатка — 45,7%, Сахалин — 37%, Ямало-Ненецкий округ — 35,6% и Мурманская область — 32,2%. Москва и Санкт-Петербург оказались на 6-м и 14-м месте, с результатами 31,2% и 26,8% соответственно.

Среди тех регионов, где доля кроссоверов и внедорожников с пробегом незначительна, отметим Чечню — всего 8% рынка, Ингушетию — 8,9%, Дагестан — 10,5%, Адыгею — 11,4% и Калмыкию — 11,4%.

При продаже подержанных машин владельцы готовы дать разумную скидку покупателям, а ее размер зависит от марки автомобиля.

Доля дешевых машин на рынке бэушек с каждым годом растет, покупатели стали экономить даже на таких машинах.



ТОП-10 регионов РФ с наибольшей долей рынка SUV с пробегом

№ Регион Рынок л/а с пробегом, шт. В т.ч. SUV, шт. Доля SUV, % 1 Магаданская область 2440 1140 46,7 2 Камчатский край 6680 3050 45,7 3 Сахалинская область 9600 3550 37,0 4 Ямало-Ненецкий АО 9240 3290 35,6 5 Мурманская область 12150 3910 32,2 6 Москва 116960 36530 31,2 7 Архангельская область 14260 4190 29,4 8 Ханты-Мансийский АО — Югра 28120 8010 28,5 9 Приморский край 40740 11220 27,5 10 Томская область 15430 4240 27,5

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