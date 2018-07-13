Всего с января по май этого года в России было перепродано более 448 тыс. кроссоверов и внедорожников с пробегом, что соответствует доле 21,7% всего российского рынка «бэушек», сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Наиболее популярны такие автомобили в Магаданской области, где их доля составляет 46,7%. В пятерку лидеров также вошли Камчатка — 45,7%, Сахалин — 37%, Ямало-Ненецкий округ — 35,6% и Мурманская область — 32,2%. Москва и Санкт-Петербург оказались на 6-м и 14-м месте, с результатами 31,2% и 26,8% соответственно.
Среди тех регионов, где доля кроссоверов и внедорожников с пробегом незначительна, отметим Чечню — всего 8% рынка, Ингушетию — 8,9%, Дагестан — 10,5%, Адыгею — 11,4% и Калмыкию — 11,4%.
- При продаже подержанных машин владельцы готовы дать разумную скидку покупателям, а ее размер зависит от марки автомобиля.
- Доля дешевых машин на рынке бэушек с каждым годом растет, покупатели стали экономить даже на таких машинах.
|
№
|
Регион
|
Рынок л/а с пробегом, шт.
|
В т.ч. SUV, шт.
|
Доля SUV, %
|
1
|
Магаданская область
|
2440
|
1140
|
46,7
|
2
|
Камчатский край
|
6680
|
3050
|
45,7
|
3
|
Сахалинская область
|
9600
|
3550
|
37,0
|
4
|
Ямало-Ненецкий АО
|
9240
|
3290
|
35,6
|
5
|
Мурманская область
|
12150
|
3910
|
32,2
|
6
|
Москва
|
116960
|
36530
|
31,2
|
7
|
Архангельская область
|
14260
|
4190
|
29,4
|
8
|
Ханты-Мансийский АО — Югра
|
28120
|
8010
|
28,5
|
9
|
Приморский край
|
40740
|
11220
|
27,5
|
10
|
Томская область
|
15430
|
4240
|
27,5
Фото: Depositphotos
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