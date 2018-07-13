Кроссоверы и внедорожники с пробегом. Больше их любят на Севере, меньше — на Кавказе

Исследование продаж кроссоверов и внедорожников на вторичном рынке за пять месяцев с начала года позволило определить их долю в различных субъектах РФ. Среди тех регионов, где такие машины менее популярны, — Чечня, Ингушетия и Дагестан.



Всего с января по май этого года в России было перепродано более 448 тыс. кроссоверов и внедорожников с пробегом, что соответствует доле 21,7% всего российского рынка «бэушек», сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Наиболее популярны такие автомобили в Магаданской области, где их доля составляет 46,7%. В пятерку лидеров также вошли Камчатка — 45,7%, Сахалин — 37%, Ямало-Ненецкий округ — 35,6% и Мурманская область — 32,2%. Москва и Санкт-Петербург оказались на 6-м и 14-м месте, с результатами 31,2% и 26,8% соответственно.

Среди тех регионов, где доля кроссоверов и внедорожников с пробегом незначительна, отметим Чечню — всего 8% рынка, Ингушетию — 8,9%, Дагестан — 10,5%, Адыгею — 11,4% и Калмыкию — 11,4%.

ТОП-10 регионов РФ с наибольшей долей рынка SUV с пробегом

Регион

Рынок л/а с пробегом, шт.

В т.ч. SUV, шт.

Доля SUV, %

1

Магаданская область

2440

1140

46,7

2

Камчатский край

6680

3050

45,7

3

Сахалинская область

9600

3550

37,0

4

Ямало-Ненецкий АО

9240

3290

35,6

5

Мурманская область

12150

3910

32,2

6

Москва

116960

36530

31,2

7

Архангельская область

14260

4190

29,4

8

Ханты-Мансийский АО — Югра

28120

8010

28,5

9

Приморский край

40740

11220

27,5

10

Томская область

15430

4240

27,5

Фото: Depositphotos

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