Mercedes-Benz против BMW: чей подержанный автомобиль лучше?

Битве двух немецких грандов уже не первый десяток лет. Аналитики одной из площадок по продаже машин с пробегом решили поставить точку в споре и выяснить, автомобили какой из марок сохраняются со временем лучше.

Каждый фанат Mercedes-Benz и BMW уверен в том, что принадлежащий ему автомобиль той или иной марки (или тот, о котором он мечтает) самый лучший на планете, самый надежный и самый беспроблемный. За десятки лет в жарких спорах сломано немало копий, а иногда дело доходило даже до рукоприкладства.

Точку в известном споре решили поставить аналитики, которые собрали данные по более чем 15 тысячам автомобилей обеих марок, прошедших через руки экспертов компании, оценивающих состояние автомобиля. Выборка включает в себя 8518 автомобилей Mercedes-Benz и 8631 автомобиль BMW разных моделей и годов выпуска.

Каждый автомобиль оценивался по более чем 500 параметрам. После этого в компании CarPrice систематизируют данные и присваивают машине определенное количество звезд по четырем параметрам: «Кузов», «Салон», «Техническое состояние»и «Сопутствующие факторы». Максимально автомобиль может набрать 20 звезд, это означает, что он находится в идеальном состоянии.

В целом по первым трем параметрам (максимально 15 баллов) предпочтительнее автомобили Mercedes-Benz: марка набрала 11 баллов против 10,91 у BMW. Эксперты отмечают, что у баварских моделей лучшая сохранность кузова, в то время как у Mercedes-Benz чуть лучше техническое состояние.

На этом в компании не остановились и оценили состояние конкретных моделей Mercedes-Benz разного возраста. Так, Mercedes-Benz ML, переименованный в 2015 году в GLE, в возрасте 3–5 лет положил на обе лопатки BMW X5. Такая же картина наблюдается и у этих моделей, с момента выпуска которых прошло 5–10 лет. Впрочем, в компании предупреждают, что покупка столь возрастного премиального автомобиля — это всегда лотерея «повезет-не повезет».

BMW берет реванш в бизнес-классе: седан 5-й серии в возрасте 3–5 лет в целом и по техническому состоянию, и внешне лучше Mercedes-Benz Е-класса (13,11 против 12,57). Ситуация повторяется и с автомобилями предыдущих поколений (2009–2013 годы выпуска): 12,28 против 11,65 балла.

А вот у более возрастных (5–10 лет) автомобилей состояние практически одинаковое: «пятерка» BMW набирает 10,2 балла, а Mercedes-Benz E-класса — 10,1 балла. Последний немного лучше по техническому состоянию, но проигрывает по сохранности кузова и состоянию салона.

Если же вы хотите приобрести большой представительский седан с пробегом, то обратить внимание стоит на BMW 7-й серии в возрасте 3–5 лет. Свежие машины поколений G11/G12 набрали 13,25 балла против 12,99 балла у Mercedes-Benz S-класса в кузове W222.

А вот в категории «5–10» Mercedes-Benz (W221) немного предпочтительнее BMW (E65/66). Выигрыш по баллам обеспечило лучшее техническое состояние машины.

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Фото: CarPrice