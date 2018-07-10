Самые надежные подержанные автомобили. Рейтинг и антирейтинг

Покупка подержанного автомобиля всегда связана с риском того, что он тут же начнет ломаться, высасывая из нового владельца деньги на ремонт. Аналитики компании CarPrice на базе данных о состоянии более 11 тысяч подержанных автомобилей составили рейтинг самых надежных и ненадежных автомобилей в возрасте от трех до пяти лет.
Каждая машина оценивалась по 500 параметрам на основе собственной методики компании. Обычно автомобилям присваивается определенное количество звезд по четырем параметрам: «Кузов», «Салон», «Техническое состояние» и «Сопутствующие факторы». Автомобиль в идеальном состоянии получает 20 баллов, это максимальная оценка. Но при составлении рейтинга аналитики компании использовали только три параметра: «Кузов», «Салон» и «Техническое состояние». Таким образом, максимальная оценка составляет 15 баллов.
Самыми надежными признаны Mercedes-Benz C-класса (W205), седан Toyota Camry седьмого поколения и рестайлинговый Toyota Land Cruiser Prado, которые набрали практически одинаковое количество баллов. В топ-10 надежных автомобилей присутствуют четыре модели Mercedes-Benz и три Toyota, так что автомобили этих марок можно считать надежными.
Топ-10 самых надежных автомобилей в возрасте 3–5 лет*:
|
№
|
Модель авто
|
Кузов
|
Салон
|
Техническое состояние
|
Среднее значение (из 15 баллов)
|
1
|
Mercedes-Benz C-класса IV (W205)
|
3,92
|
4,49
|
4,77
|
13,19
|
2
|
Toyota Camry VII (XV50) Рестайлинг
|
3,64
|
4,47
|
4,96
|
13,07
|
3
|
Toyota Land Cruiser Prado 150 Series Рестайлинг
|
3,86
|
4,19
|
4,94
|
13,00
|
4
|
Mercedes-Benz A-класса III (W176)
|
3,62
|
4,55
|
4,77
|
12,95
|
5
|
Toyota Highlander III (U50)
|
3,80
|
4,16
|
4,93
|
12,90
|
6
|
BMW X5 III (F15)
|
3,73
|
4,31
|
4,82
|
12,86
|
7
|
Nissan X-Trail III
|
3,64
|
4,35
|
4,86
|
12,86
|
8
|
Mercedes-Benz CLA I (C117)
|
3,54
|
4,49
|
4,81
|
12,85
|
9
|
Land Rover Range Rover Evoque I
|
3,81
|
4,15
|
4,86
|
12,84
|
10
|
Mercedes-Benz GLK I (X204) Рестайлинг
|
3,66
|
4,35
|
4,80
|
12,82
* по оценке компании CarPrice
Рейтинг самых ненадежных подержанных автомобилей возглавляет китайский кроссовер Lifan X60. Составители рейтинга говорят о том, что состояние подержанного автомобиля зависит не только от самого производителя, но и в немалой степени от характера эксплуатации владельцем. Поэтому в рейтинге ненадежных автомобилей оказались, например, Renault Logan и Hyundai Solaris, претензий к техническому состоянию которых практически нет, но машины не могут похвастать хорошо сохранившимися салоном и кузовом. Причем эти автомобили могут прослужить довольно долго.
Самые ненадежные автомобили в возрасте 3–5 лет*:
|
№
|
Модель авто
|
Кузов
|
Салон
|
Техническое состояние
|
Среднее значение (из 15 баллов)
|
1
|
Lifan X60 I
|
2,62
|
4,03
|
4,21
|
10,87
|
2
|
Chevrolet Cobalt II
|
2,79
|
3,86
|
4,24
|
10,90
|
3
|
Geely Emgrand EC7
|
2,61
|
4,06
|
4,32
|
11,01
|
4
|
Great Wall Hover H5
|
3,08
|
3,61
|
4,33
|
11,02
|
5
|
Daewoo Gentra II
|
2,89
|
4,02
|
4,12
|
11,04
|
6
|
Renault Logan I Рестайлинг
|
2,77
|
4,04
|
4,34
|
11,16
|
7
|
Hyundai Solaris I
|
2,72
|
4,08
|
4,37
|
11,17
|
8
|
Chevrolet Cruze I Рестайлинг
|
2,93
|
4,00
|
4,29
|
11,23
|
9
|
Renault Fluence I Рестайлинг
|
2,85
|
4,11
|
4,28
|
11,25
|
10
|
Chevrolet Cruze I
|
3,00
|
3,97
|
4,31
|
11,28
* По оценке компании CarPrice
- Ранее аналитики выяснили, что на вторичном рынке появляется все больше возрастных автомобилей.
- В ходе другого исследования были названы города с самыми дешевыми подержанными автомобилями.
Фото: Mercedes-Benz
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