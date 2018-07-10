Самые надежные подержанные автомобили. Рейтинг и антирейтинг

Аналитики одной из площадок по продаже б/у автомобилей составили рейтинг надежности машин в возрасте от трех до пяти лет.

Покупка подержанного автомобиля всегда связана с риском того, что он тут же начнет ломаться, высасывая из нового владельца деньги на ремонт. Аналитики компании CarPrice на базе данных о состоянии более 11 тысяч подержанных автомобилей составили рейтинг самых надежных и ненадежных автомобилей в возрасте от трех до пяти лет.

Каждая машина оценивалась по 500 параметрам на основе собственной методики компании. Обычно автомобилям присваивается определенное количество звезд по четырем параметрам: «Кузов», «Салон», «Техническое состояние» и «Сопутствующие факторы». Автомобиль в идеальном состоянии получает 20 баллов, это максимальная оценка. Но при составлении рейтинга аналитики компании использовали только три параметра: «Кузов», «Салон» и «Техническое состояние». Таким образом, максимальная оценка составляет 15 баллов.

Самыми надежными признаны Mercedes-Benz C-класса (W205), седан Toyota Camry седьмого поколения и рестайлинговый Toyota Land Cruiser Prado, которые набрали практически одинаковое количество баллов. В топ-10 надежных автомобилей присутствуют четыре модели Mercedes-Benz и три Toyota, так что автомобили этих марок можно считать надежными.

Топ-10 самых надежных автомобилей в возрасте 3–5 лет*:

№ Модель авто Кузов Салон Техническое состояние Среднее значение (из 15 баллов) 1 Mercedes-Benz C-класса IV (W205) 3,92 4,49 4,77 13,19 2 Toyota Camry VII (XV50) Рестайлинг 3,64 4,47 4,96 13,07 3 Toyota Land Cruiser Prado 150 Series Рестайлинг 3,86 4,19 4,94 13,00 4 Mercedes-Benz A-класса III (W176) 3,62 4,55 4,77 12,95 5 Toyota Highlander III (U50) 3,80 4,16 4,93 12,90 6 BMW X5 III (F15) 3,73 4,31 4,82 12,86 7 Nissan X-Trail III 3,64 4,35 4,86 12,86 8 Mercedes-Benz CLA I (C117) 3,54 4,49 4,81 12,85 9 Land Rover Range Rover Evoque I 3,81 4,15 4,86 12,84 10 Mercedes-Benz GLK I (X204) Рестайлинг 3,66 4,35 4,80 12,82

* по оценке компании CarPrice

Рейтинг самых ненадежных подержанных автомобилей возглавляет китайский кроссовер Lifan X60. Составители рейтинга говорят о том, что состояние подержанного автомобиля зависит не только от самого производителя, но и в немалой степени от характера эксплуатации владельцем. Поэтому в рейтинге ненадежных автомобилей оказались, например, Renault Logan и Hyundai Solaris, претензий к техническому состоянию которых практически нет, но машины не могут похвастать хорошо сохранившимися салоном и кузовом. Причем эти автомобили могут прослужить довольно долго.

Самые ненадежные автомобили в возрасте 3–5 лет*:

№ Модель авто Кузов Салон Техническое состояние Среднее значение (из 15 баллов) 1 Lifan X60 I 2,62 4,03 4,21 10,87 2 Chevrolet Cobalt II 2,79 3,86 4,24 10,90 3 Geely Emgrand EC7 2,61 4,06 4,32 11,01 4 Great Wall Hover H5 3,08 3,61 4,33 11,02 5 Daewoo Gentra II 2,89 4,02 4,12 11,04 6 Renault Logan I Рестайлинг 2,77 4,04 4,34 11,16 7 Hyundai Solaris I 2,72 4,08 4,37 11,17 8 Chevrolet Cruze I Рестайлинг 2,93 4,00 4,29 11,23 9 Renault Fluence I Рестайлинг 2,85 4,11 4,28 11,25 10 Chevrolet Cruze I 3,00 3,97 4,31 11,28

* По оценке компании CarPrice

Ранее аналитики выяснили, что на вторичном рынке появляется все больше возрастных автомобилей.

В ходе другого исследования были названы города с самыми дешевыми подержанными автомобилями.

Фото: Mercedes-Benz