Самые надежные подержанные автомобили. Рейтинг и антирейтинг

Аналитики одной из площадок по продаже б/у автомобилей составили рейтинг надежности машин в возрасте от трех до пяти лет.

Покупка подержанного автомобиля всегда связана с риском того, что он тут же начнет ломаться, высасывая из нового владельца деньги на ремонт. Аналитики компании CarPrice на базе данных о состоянии более 11 тысяч подержанных автомобилей составили рейтинг самых надежных и ненадежных автомобилей в возрасте от трех до пяти лет.

Каждая машина оценивалась по 500 параметрам на основе собственной методики компании. Обычно автомобилям присваивается определенное количество звезд по четырем параметрам: «Кузов», «Салон», «Техническое состояние» и «Сопутствующие факторы». Автомобиль в идеальном состоянии получает 20 баллов, это максимальная оценка. Но при составлении рейтинга аналитики компании использовали только три параметра: «Кузов», «Салон» и «Техническое состояние». Таким образом, максимальная оценка составляет 15 баллов.

Самыми надежными признаны Mercedes-Benz C-класса (W205), седан Toyota Camry седьмого поколения и рестайлинговый Toyota Land Cruiser Prado, которые набрали практически одинаковое количество баллов. В топ-10 надежных автомобилей присутствуют четыре модели Mercedes-Benz и три Toyota, так что автомобили этих марок можно считать надежными.

Топ-10 самых надежных автомобилей в возрасте 3–5 лет*:

Модель авто

Кузов

Салон

Техническое состояние

Среднее значение (из  15 баллов)

1

Mercedes-Benz C-класса IV (W205)

3,92

4,49

4,77

13,19

2

Toyota Camry VII (XV50) Рестайлинг

3,64

4,47

4,96

13,07

3

Toyota Land Cruiser Prado 150 Series Рестайлинг

3,86

4,19

4,94

13,00

4

Mercedes-Benz A-класса III (W176)

3,62

4,55

4,77

12,95

5

Toyota Highlander III (U50)

3,80

4,16

4,93

12,90

6

BMW X5 III (F15)

3,73

4,31

4,82

12,86

7

Nissan X-Trail III

3,64

4,35

4,86

12,86

8

Mercedes-Benz CLA I (C117)

3,54

4,49

4,81

12,85

9

Land Rover Range Rover Evoque I

3,81

4,15

4,86

12,84

10

Mercedes-Benz GLK I (X204) Рестайлинг

3,66

4,35

4,80

12,82

* по оценке компании CarPrice

Рейтинг самых ненадежных подержанных автомобилей возглавляет китайский кроссовер Lifan X60. Составители рейтинга говорят о том, что состояние подержанного автомобиля зависит не только от самого производителя, но и в немалой степени от характера эксплуатации владельцем. Поэтому в рейтинге ненадежных автомобилей оказались, например, Renault Logan и Hyundai Solaris, претензий к техническому состоянию которых практически нет, но машины не могут похвастать хорошо сохранившимися салоном и кузовом. Причем эти автомобили могут прослужить довольно долго.

Самые ненадежные автомобили в возрасте 3–5 лет*:

Модель авто

Кузов

Салон

Техническое состояние

Среднее значение (из 15 баллов)

1

Lifan X60 I

2,62

4,03

4,21

10,87

2

Chevrolet Cobalt II

2,79

3,86

4,24

10,90

3

Geely Emgrand EC7

2,61

4,06

4,32

11,01

4

Great Wall Hover H5

3,08

3,61

4,33

11,02

5

Daewoo Gentra II

2,89

4,02

4,12

11,04

6

Renault Logan I Рестайлинг

2,77

4,04

4,34

11,16

7

Hyundai Solaris I

2,72

4,08

4,37

11,17

8

Chevrolet Cruze I Рестайлинг

2,93

4,00

4,29

11,23

9

Renault Fluence I Рестайлинг

2,85

4,11

4,28

11,25

10

Chevrolet Cruze I

3,00

3,97

4,31

11,28

* По оценке компании CarPrice

Фото: Mercedes-Benz

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