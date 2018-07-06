Ты жива еще, моя старушка? Самые популярные среди «взрослых» автомобилей

На вторичном рынке становится все больше возрастных машин, это если говорить интеллигентно. А по-простому — старых. Но и среди таких есть свои лидеры.

Какой же тип кузова, цвет и возраст стали самыми популярными среди подержанных автомобилей по результатам первого полугодия 2018 года? На этот вопрос ответили специалисты сервиса CarPrice, проанализировав уже проданные автомобили, а не те, что только выставлены на торги. Они обратили внимание, что если еще год назад больше трети продаваемых машин были 4-6-летками, то сегодня 32% — в возрасте 10–15 лет. А вот предпочтения по цвету кузова практически не изменились. Так, наиболее популярным на просторах интернета остается седан — за 6 месяцев 2018 года было куплено 36,4% таких машин, для сравнения, за тот же период 2017-го — 36,3%. Далее в пятерку вошли — 5-дверный SUV — 28% (ранее 26,8%), хэтчбек — 16,4% (17%), универсал — 4,5% (4,6%) и лифтбек — 3,3% (ранее 3%). Самыми ходовыми цветами, как и в прошлом году, остаются черный (22,6%), белый (13,9%) и серебристый (10,8%). 47,3% всех проданных автомобилей именно таких цветов. Вторая популярная тройка также не сдает позиций — серый (7,5%), красный (5,3%), синий (5,1%). Другие цвета, попавшие в ведущую десятку, уже гораздо менее популярны, располагаем их по убывающей: синий, темно-серый, темно-синий, бежевый и коричневый.

  • Доля бюджетников на вторичном рынке продолжает расти, утверждают специалисты сервиса «Юла.Авто». Народ пытается экономить и на подержанных автомобилях.
  • Около 6% от запрашиваемой цены готовы скинуть продавцы автомобилей своим покупателям. При этом самые щедрые — владельцы Ниссанов, у которых можно просить скидку в 10,5%.

Распределение проданных автомобилей с пробегом по цветам кузова по результатам первого полугодия 2018 г.

Цвет

Количество авто, %

1

Черный

22,6

2

Белый

13,9

3

Серебристый

10,8

4

Серый

7,5

5

Красный

5,3

6

Синий

5,1

7

Темно-серый

3,2

8

Темно-синий

2,6

9

Бежевый

2,2

10

Коричневый

2,1

11

Зеленый

1,0

12

Серо-голубой

0,7

13

Светло-серый

0,7

14

Черный металлик

0,7

15

Голубой

0,7

16

Остальные

20,9

Фото: Depositphotos

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