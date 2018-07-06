Ты жива еще, моя старушка? Самые популярные среди «взрослых» автомобилей

Какой же тип кузова, цвет и возраст стали самыми популярными среди подержанных автомобилей по результатам первого полугодия 2018 года? На этот вопрос ответили специалисты сервиса CarPrice, проанализировав уже проданные автомобили, а не те, что только выставлены на торги. Они обратили внимание, что если еще год назад больше трети продаваемых машин были 4-6-летками, то сегодня 32% — в возрасте 10–15 лет. А вот предпочтения по цвету кузова практически не изменились. Так, наиболее популярным на просторах интернета остается седан — за 6 месяцев 2018 года было куплено 36,4% таких машин, для сравнения, за тот же период 2017-го — 36,3%. Далее в пятерку вошли — 5-дверный SUV — 28% (ранее 26,8%), хэтчбек — 16,4% (17%), универсал — 4,5% (4,6%) и лифтбек — 3,3% (ранее 3%). Самыми ходовыми цветами, как и в прошлом году, остаются черный (22,6%), белый (13,9%) и серебристый (10,8%). 47,3% всех проданных автомобилей именно таких цветов. Вторая популярная тройка также не сдает позиций — серый (7,5%), красный (5,3%), синий (5,1%). Другие цвета, попавшие в ведущую десятку, уже гораздо менее популярны, располагаем их по убывающей: синий, темно-серый, темно-синий, бежевый и коричневый.
- Доля бюджетников на вторичном рынке продолжает расти, утверждают специалисты сервиса «Юла.Авто». Народ пытается экономить и на подержанных автомобилях.
- Около 6% от запрашиваемой цены готовы скинуть продавцы автомобилей своим покупателям. При этом самые щедрые — владельцы Ниссанов, у которых можно просить скидку в 10,5%.
Распределение проданных автомобилей с пробегом по цветам кузова по результатам первого полугодия 2018 г.
|
№
|
Цвет
|
Количество авто, %
|
1
|
Черный
|
22,6
|
2
|
Белый
|
13,9
|
3
|
Серебристый
|
10,8
|
4
|
Серый
|
7,5
|
5
|
Красный
|
5,3
|
6
|
Синий
|
5,1
|
7
|
Темно-серый
|
3,2
|
8
|
Темно-синий
|
2,6
|
9
|
Бежевый
|
2,2
|
10
|
Коричневый
|
2,1
|
11
|
Зеленый
|
1,0
|
12
|
Серо-голубой
|
0,7
|
13
|
Светло-серый
|
0,7
|
14
|
Черный металлик
|
0,7
|
15
|
Голубой
|
0,7
|
16
|
Остальные
|
20,9
Фото: Depositphotos
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