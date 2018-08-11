Сколько не жалко отдать за подержанный автомобиль? Наш опрос

Покупка автомобиля с пробегом связана с риском, ведь можно не только разочароваться в покупке, но и потерять деньги. Так какую же сумму россияне готовы отдать за автомобиль с пробегом? Это выясняли «За рулем» и аналитическое агентство «Автостат». За период с 3 по 7 августа в данном опросе успели поучаствовать более 3600 человек.
Согласно результатам исследования, самый популярный ответ выбрали для себя почти 30% респондентов — каждый из них готов потратить на подержанный автомобиль от 400 тыс. до 700 тыс. рублей.
Каждый четвертый (24,1%), строя планы по покупке автомобиля с пробегом, рассматривает диапазон цен от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, а каждый пятый (20,1%) согласен отдать намного больше — от 700 тыс. до 1 млн рублей. Меньше всего вкладываться в покупку подержанной машины готов каждый девятый (10,9%) опрошенный — менее 200 тыс. рублей. В то же время каждый двенадцатый (8,5%) респондент смог бы выделить на эти цели от 1 до 1,5 млн рублей. Впрочем, есть и такие, кто способен потратить еще больше: 1,5–2 млн рублей (3,3%) и свыше 2 млн рублей (3,2%).
— Интересно сравнить результаты опроса с предложениями, которые есть на рынке, т.е. насколько они соответствуют друг другу (см. диаграмму ниже). Так, исследование объявлений по продаже автомобилей с пробегом на нескольких ведущих классифайдах наряду с проведенным опросом показывает, что наибольший разрыв виден в самом доступном ценовом сегменте — до 200 тыс. рублей. Доля таких машин составляет 17% от общего количества объявлений, то есть значительно выше, чем желающих их приобрести (10,9%). Это неудивительно, так как на рынке всегда присутствует большое количество автомобилей старого парка.
Сегмент машин стоимостью от 700 тыс. до 1 млн рублей также показывает существенный разрыв со спросом, но в обратном направлении: доля его представленности на интернет-площадках (13,6%) почти на треть ниже, чем доля потенциальных клиентов сегмента (20,1%). На стороне предложения это связано с увеличившимся сроком владения автомобилями, купленными 4–5 лет назад, и, как следствие, недостаточным количеством машин, вышедших на вторичный рынок. На стороне же спроса такая доля людей, рассматривающих покупку автомобиля с пробегом в этом ценовом сегменте, говорит о том, что позволить себе купить новую машину с нужными потребительскими свойствами они не могут из-за высоких цен.
Своим мнением по этой теме поделился и редактор отдела испытаний «За рулем» Александр Виноградов:
— То, что большинство проголосовавших хотят приобрести автомобиль стоимостью от 400 до 700 тысяч, вполне объяснимо. За эти деньги купить новую машину практически невозможно. Даже базовая версия такого бюджетника, как Kia Rio, переваливает за 700-тысячную отметку. Остается лишь продукция АВТОВАЗа да китайские поделки. Но при наличии бюджета под миллион также стоит десять раз подумать, обязателен ли новый автомобиль — ведь даже в этом случае выбор нельзя назвать большим.
Это либо бюджетники класса В, неплохо, но далеко не максимально упакованные — VW Polo, Hyundai Solaris, Kia Rio или Skoda Rapid, либо компактные кроссоверы типа Renault Duster, Kaptur, Hyundai Creta или Kia Soul. Три последних будут в скромных исполнениях с передним приводом. Поэтому есть смысл обратить внимание на подержанный гольф-класс. При этом автомобиль окажется довольно свежим, скорее всего, еще на гарантии и в хорошей комплектации. А вот если вы располагаете суммой от одного до полутора миллионов рублей, то тут действительно имеет смысл купить новый автомобиль.
- Результаты других опросов можно найти по ссылке.
Фото: Depositphotos, «За рулем» и «Автостат»
Читать комментарии (2)