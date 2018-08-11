Сколько не жалко отдать за подержанный автомобиль? Наш опрос

Какая цена автомобиля с пробегом устроит покупателя, «За рулем» совместно с коллегами выяснил в ходе исследования. По традиции комментируют итоги опроса наши специалисты.

Покупка автомобиля с пробегом связана с риском, ведь можно не только разочароваться в покупке, но и потерять деньги. Так какую же сумму россияне готовы отдать за автомобиль с пробегом? Это выясняли «За рулем» и аналитическое агентство «Автостат» . За период с 3 по 7 августа в данном опросе успели поучаствовать более 3600 человек.Согласно результатам исследования, самый популярный ответ выбрали для себя почти 30% респондентов — каждый из них готов потратить на подержанный автомобиль от 400 тыс. до 700 тыс. рублей.

Каждый четвертый (24,1%), строя планы по покупке автомобиля с пробегом, рассматривает диапазон цен от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, а каждый пятый (20,1%) согласен отдать намного больше — от 700 тыс. до 1 млн рублей. Меньше всего вкладываться в покупку подержанной машины готов каждый девятый (10,9%) опрошенный — менее 200 тыс. рублей. В то же время каждый двенадцатый (8,5%) респондент смог бы выделить на эти цели от 1 до 1,5 млн рублей. Впрочем, есть и такие, кто способен потратить еще больше: 1,5–2 млн рублей (3,3%) и свыше 2 млн рублей (3,2%).

Итоги опроса комментирует руководитель направления исследований рынка автомобилей с пробегом аналитического агентства «Автостат»

Своим мнением по этой теме поделился и редактор отдела испытаний «За рулем» Александр Виноградов:



— То, что большинство проголосовавших хотят приобрести автомобиль стоимостью от 400 до 700 тысяч, вполне объяснимо. За эти деньги купить новую машину практически невозможно. Даже базовая версия такого бюджетника, как Kia Rio, переваливает за 700-тысячную отметку. Остается лишь продукция АВТОВАЗа да китайские поделки. Но при наличии бюджета под миллион также стоит десять раз подумать, обязателен ли новый автомобиль — ведь даже в этом случае выбор нельзя назвать большим.



Это либо бюджетники класса В, неплохо, но далеко не максимально упакованные — VW Polo, Hyundai Solaris, Kia Rio или Skoda Rapid, либо компактные кроссоверы типа Renault Duster, Kaptur, Hyundai Creta или Kia Soul. Три последних будут в скромных исполнениях с передним приводом. Поэтому есть смысл обратить внимание на подержанный гольф-класс. При этом автомобиль окажется довольно свежим, скорее всего, еще на гарантии и в хорошей комплектации. А вот если вы располагаете суммой от одного до полутора миллионов рублей, то тут действительно имеет смысл купить новый автомобиль.

Результаты других опросов можно найти по ссылке.



Фото: Depositphotos, «За рулем» и «Автостат»