Названы самые популярные китайские автомобили

В 2018 году в России было куплено более 35 тыс. новых китайских автомобилей, что на 11% больше, чем годом ранее. При этом авторынок в 2018 году вырос на 12,8%, а значит вместе китайские бренды потеряли почти 2% своих покупателей. Вероятно, причиной стала нехватка новинок, но автопроизводители Поднебесной намерены исправиться в этом году.
Предпочтения российских покупателей в 2018 году распределились следующим образом. Самой популярной моделью стал кроссовер Lifan X60, пишет «Автостат». Всего было продано 4096 экземпляров этого уже не самого свежего автомобиля, а потому спрос на него снизился на 44% в угоду нового Lifan Myway, который предпочли купить 3230 автомобилистов (рост на 450%). На третьем месте оказались кроссоверы Chery Tiggo 3, нашедшие в 2018 году 3076 хозяев, что на 16% больше, чем годом ранее.
Замыкают пятерку лидеров кроссоверы Zotye T600 и Lifan X50. Первый разошелся тиражом 3015 экземпляров, показав рост спроса на 290%, а второй, наоборот, начал сдавать позиции, потеряв 42% покупателей, но при этом он понравился 2780 людям.
Вторая пятерка выглядит следующим образом. На шестом месте Geely Atlas. С весны 2018 года, когда он появился в продаже, его купили 2739 человек. Седьмое место досталось теряющему популярность (-33%) седану Lifan Solano. Его результат — 2600 проданных экземпляров. Далее следует Haval H6, доставшийся 2301 россиянину, что на 60% больше, чем годом ранее. Замыкает топ-10 еще одна новинка — Lifan X70, а также старый знакомый Chery Tiggo 5. Их купили 2227 и 1686 человек соответственно.
Топ-10 самых популярных новых китайских автомобилей в России по итогам продаж 2018 года
|
Место
|
Марка, модель
|
Продано, шт.
|
Изменения к 2017 г., %
|
1
|
Lifan X60
|
4096
|
—44
|
2
|
Lifan Myway
|
3230
|
+450
|
3
|
Chery Tiggo 3
|
3076
|
+16
|
4
|
Zotye T600
|
3015
|
+290
|
5
|
Lifan X50
|
2780
|
—42
|
6
|
Geely Atlas
|
2739
|
—
|
7
|
Lifan Solano
|
2600
|
—33
|
8
|
Haval H6
|
2301
|
+60
|
9
|
Lifan X70
|
2227
|
—
|
10
|
Chery Tiggo 5
|
1686
|
+11
- Чтобы выгодно и легко продать автомобиль через три года, нужно сегодня купить то, что будет пользоваться спросом на вторичном рынке. А что? Ответ в очередном исследовании.
- При этом покупаемый автомобиль должен быть оснащен самыми востребованными опциями. Ознакомиться с рейтингом самых популярных устройств и систем можно здесь.
Фото: Lifan
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