Названы самые популярные китайские автомобили

Среди «китайцев» в нашей стране есть свои бестселлеры и аутсайдеры. Примечательно, что автомобилисты отдают предпочтение кроссоверам.

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В 2018 году в России было куплено более 35 тыс. новых китайских автомобилей, что на 11% больше, чем годом ранее. При этом авторынок в 2018 году вырос на 12,8%, а значит вместе китайские бренды потеряли почти 2% своих покупателей. Вероятно, причиной стала нехватка новинок, но автопроизводители Поднебесной намерены исправиться в этом году.

Предпочтения российских покупателей в 2018 году распределились следующим образом. Самой популярной моделью стал кроссовер Lifan X60, пишет «Автостат». Всего было продано 4096 экземпляров этого уже не самого свежего автомобиля, а потому спрос на него снизился на 44% в угоду нового Lifan Myway, который предпочли купить 3230 автомобилистов (рост на 450%). На третьем месте оказались кроссоверы Chery Tiggo 3, нашедшие в 2018 году 3076 хозяев, что на 16% больше, чем годом ранее.

Замыкают пятерку лидеров кроссоверы Zotye T600 и Lifan X50. Первый разошелся тиражом 3015 экземпляров, показав рост спроса на 290%, а второй, наоборот, начал сдавать позиции, потеряв 42% покупателей, но при этом он понравился 2780 людям.

Лидер роста спроса Lifan Myway

Вторая пятерка выглядит следующим образом. На шестом месте Geely Atlas. С весны 2018 года, когда он появился в продаже, его купили 2739 человек. Седьмое место досталось теряющему популярность (-33%) седану Lifan Solano. Его результат — 2600 проданных экземпляров. Далее следует Haval H6, доставшийся 2301 россиянину, что на 60% больше, чем годом ранее. Замыкает топ-10 еще одна новинка — Lifan X70, а также старый знакомый Chery Tiggo 5. Их купили 2227 и 1686 человек соответственно.

Топ-10 самых популярных новых китайских автомобилей в России по итогам продаж 2018 года

Место Марка, модель Продано, шт. Изменения к 2017 г., % 1 Lifan X60 4096 —44 2 Lifan Myway 3230 +450 3 Chery Tiggo 3 3076 +16 4 Zotye T600 3015 +290 5 Lifan X50 2780 —42 6 Geely Atlas 2739 — 7 Lifan Solano 2600 —33 8 Haval H6 2301 +60 9 Lifan X70 2227 — 10 Chery Tiggo 5 1686 +11

Чтобы выгодно и легко продать автомобиль через три года, нужно сегодня купить то, что будет пользоваться спросом на вторичном рынке. А что? Ответ в очередном исследовании.

При этом покупаемый автомобиль должен быть оснащен самыми востребованными опциями. Ознакомиться с рейтингом самых популярных устройств и систем можно здесь.

Фото: Lifan