Geely приготовила для России три новинки

В течение 2019 года на нашем рынке появятся сразу три новые модели Geely: кроссовер, хэтчбек и седан.

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Компания Geely намерена в нынешнем году обновить свой модельный ряд в России тремя яркими моделями в трех популярных сегментах.

«Мы внимательно следим за конъюнктурой рынка и стараемся соответствовать потребностям клиентов. Этим обусловлено планирующееся обновление модельной линейки Geely в России. В этом году планируется существенное обновление модельного ряда в России: во втором квартале планируется выход Geely GS, Geely SX-11 — в третьем квартале и Geely GE — в конце года», — рассказали ЗР в представительстве Geely в России.

Первой новинкой Geely, которая поступит в продажу весной 2019 года, станет хэтчбек Geely GS с увеличенным дорожным просветом. Автомобиль будет предлагаться с безнаддувным бензиновым мотором объемом 1,8 л и мощностью 133 л.с.

Geely GS

Летом в дилерских центрах Geely появится кроссовер SX-11, построенный на новой универсальной платформе BMA (B-segment Modular Architecture), которая в дальнейшем станет использоваться при создании других моделей компании. Оснащаться кроссовер будет 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем, мощность которого составит 177 л.с. В пару мотору положен быстрый 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Как итог — автомобиль может похвастать отличной разгонной динамикой: 7,9 секунды до 100 км/ч.

Geely SX-11

Осенью на наш рынок выйдет седан Geely GE, который получил не только яркую внешность в духе четырехдверного купе, но и гибридную силовую установку, состоящую из бензинового турбированного двигателя объемом 1,5 литра, аккумуляторов и электромотора. На чистой электротяге седан сможет проезжать до 60 км, а заявленный средний расход бензина составляет лишь 1,6 литра на 100 км пути. Салон седана получит цифровую панель приборов, 12,3-дюймовый сенсорный монитор медиасистемы и атмосферную подсветку.

Geely GE

Стоимость новых автомобилей объявят ближе к началу их продаж.

В этом году в России уже стартовали продажи нового кроссовера Geely Emgrand X7 по цене от 989 900 рублей.

Предположительно в 2020 году, на нашем рынке появится яркое кросс-купе Geely FY11, которое будет конкурировать с Renault Arkana.

Фото: Geely