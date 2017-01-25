Geely назвала цены и комплектации на новый Emgrand X7

Кроссовер будет продаваться в пяти комплектациях с двумя двигателями, механической и автоматической коробками передач.

Технически это обновленная модель, но китайцы предпочитают называть ее новой, говоря о том, что внесли в конструкцию более 230 изменений, улучшили качество интерьера и добавили в комплектации новые опции.

Geely удалось удержать цену базовой версии ниже психологической отметки в миллион рублей: комплектация «Стандарт» с 1,8-литровым двигателем мощностью 131 л.с. и механикой обойдется в 989 900 рублей. Базовая версия включает в себя ABS, системы стабилизации, защиты от опрокидывания, помощи при подъеме и спуске, а также дневные светодиодные ходовые огни, климат-контроль, обогрев передних сидений, две подушки безопасности, обшитое кожей рулевое колесо, мультимедийная система с 9-дюймовым экраном с Bleutooth и USB-портом.

Более продвинутая комплектация «Комфорт» (1 089 900 руб.) имеет бесключевой доступ в салон и кнопку пуска двигателя, 6 динамиков и другие опции.

Версии с автоматом оснащаются 2-литровым двигателем мощностью 139 л.с. Комплектация «Комфорт» обойдется в 1 189 900 руб., то есть доплата за двухпедальную версию составит впечатляющие 100 000 руб.

«Люкс» включает в себя противотуманные фары, отделку хромом подоконной линии двери. В салоне добавляется мультируль, металлические накладки на пороги, стояночный тормоз приводится в действие педалью. Стоит такой вариант 1 229 900 руб.

Топовая комплектация получила название «Флагман» и обойдется в 1 279 900 руб. Она оснащена водительским сиденьем с шестью электрорегулировками и четырьмя для переднего пассажирского, обшивкой сидений искусственной кожей, передними и задними парктрониками, камерой заднего вида, круиз-контролем, люком с электроприводом.

В Россию автомобиль, как и другие модели Geely, будет поставляться с белорусского завода «Белджи».

Недавно китайская компания Geely показала облик своего купе-кроссовера, построенного на новой модульной платформе.

В прошлом году обновили и китайский седан Geely Emgrand 7. Наш автор разобрал основные достоинства машины и отметил ряд недостатков.

Фото: Geely