5 плюсов и один главный недостаток Geely Emgrand 7

Китайский седан Geely Emgrand 7 в этом году обновили. Разберем основные достоинства машины и перечислим несколько недостатков.

Изначально машина называлась Emgrand EC7 и появилась в 2009 году. Постепенно модель стала самой популярной у нас китайской легковушкой. С 2012 по 2016 год продали почти 34 тысячи машин. Что изменил рестайлинг?

Внешность и качество сборки

Внешних изменений минимум. Новая решетка радиатора, чуть измененный передний бампер да подправленные задние фонари. Но так ли нужна вычурность бюджетному седану? Скорее нет, чем да.

Эмгранды к нам поставляют из Белоруссии. Выпуск наладили на заводе «Белджи» в Жодино. А недавно там начали собирать машины по полному циклу — со сваркой и окраской кузовов. Качество сборки в целом неплохое, на уровне конкурентов.

Богатая комплектация и доступная цена

Комплектаций две — Comfort и Luxury. Обе небедные. В «Комфорте» есть система удерживания автомобиля на подъеме, ESC и антипробуксовочная система, две подушки безопасности, сенсорный монитор на передней панели, подогрев передних сидений, аудиосистема, кондиционер, датчик света и парктроник. В версии Luxury дополнительно имеется кожаный салон, боковые подушки и шторки безопасности, камера заднего вида, электропривод водительского сиденья и климат-контроль.

Geely Emgrand 7 в базовой комплектации Comfort стоит 879 990 рублей. Цена в наиболее богатом оснащении Luxury — 969 990 рублей.

Силовые агрегаты

У Эмгранда пока только один мотор — бензиновый атмосферник рабочим объемом 1,8 литра. Его отдачу увеличили со 129 до 133 л.с. Мотор известный и довольно простой в обслуживании. В следующем году к нам обещают привезти и младший двигатель, объемом 1,5 л мощностью 103 л.с. Напомним, что раньше он тоже был на нашем рынке, на дорестайлинговой машине, а значит и с его обслуживанием проблем не будет. Версии Comfort полагается 5-ступенчатая механическая коробка передач, а топовой Luxury — вариатор.

Просторный задний ряд

Сзади мéста много, что над головой, что в ногах. Есть и широкий подлокотник с двумя подстаканниками. Здесь будет достаточно удобно людям любого роста и комплекции.

Габариты

Размеры Эмгранда такие: длина/ширина/высота/колесная база 4631/1789/1470/2650 мм. Судя по габаритам, автомобиль метит в гольф-класс. Объем багажника — 680 литров. Это очень неплохой показатель. На дачу можно отвезти все, что захотите. Так что, если есть желание купить большой седан по доступной цене, вполне можете обратить внимание на Emgrand 7. Однако есть у машины и недостатки.

Есть над чем работать

Основные претензии — к эргономике. При росте метр девяносто я не смог удобно устроиться за рулем. Потолок давит, и приходится откидывать назад спинку. Набивка сиденья чрезмерно жесткая, а боковая поддержка весьма условная. Хороший поясничный упор, с которым спина не устает, — слабое утешение.





