Обновленный Geely Emgrand 7: что изменила в «китайце» белорусская сборка

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Geely Emgrand 7
Длина / ширина / высота / база 4631 / 1789 / 1470 / 2650 мм
Обновленный Geely Emgrand 7 — это иная решетка радиатора (с «концентрическими кругами»), чуть измененный передний бампер да подправленные задние фонари. Всё! А машине-то десятый годок пошел. Она появилась в 2009‑м под именем Emgrand EC7 и постепенно стала самой популярной у нас китайской легковушкой. С 2012 по 2016 год продали почти 34 тысячи машин. После рестайлинга в 2016 году седан стали величать Emgrand 7. В 2017‑м продажи рухнули до 556 штук. Недавно китайцы поменяли сборочную площадку: теперь машины выпускают не на заводе Derways, а в Белоруссии — на новом предприятии «Белджи».
Качество сборки неплохое. Новая передняя панель салона больше не скрипит, когда едешь по ухабам.
Приборы изменились: на цветной экранчик в центре выводится наружная температура и давление в шинах (почему-то в килопаскалях). Средний расход топлива компьютер не показывает, ограничиваясь лишь бесполезным моментальным.
Приятно держать новый руль, обтянутый перфорированной кожей и слегка скошенный по хорде. Но синюшная подсветка кнопок и клавиш еще жива, хотя у климатической установки оцифровка белая.
При росте метр девяносто я не смог удобно устроиться за рулем. Потолок давит, и приходится откидывать назад спинку. Набивка сиденья чрезмерно жесткая, а боковая поддержка весьма условная. Хороший поясничный упор, с которым спина не устает, - слабое утешение.
Рулевая колонка не регулируется по вылету, а диапазон настройки по высоте крайне мал. Так что над эргономикой еще работать и работать.
Сзади мéста много что над головой, что в ногах. Есть и широкий подлокотник с двумя подстаканниками. Полез было в багажник — а он отпирается только из салона или с ключа, кнопки на крышке нет, как нет и внутренней ручки для закрывания. Руки будут грязными.
Нажатием стартовой кнопки бужу 1,8‑литровый атмосферник мощностью 133 л.с. В Китае такой же ставят на кроссовер Emgrand X7. (Младший мотор объемом 1,5 л вернется к нам в следующем году.) В компании с ним работает вариатор, и эта парочка очень нетороплива. Топчу газ, а педаль будто уходит в пустоту, и только потом идет очень вязкое ускорение. Быстро перестроиться в потоке или обогнать — трудно. А поскольку за широкими стойками лобового стекла легко спрячется грузовик, держаться в суетливом городском потоке непросто. Спортрежим вариатора отчасти спасает ситуацию: реакции на газ становятся проворнее, так что его лучше вообще не выключать.
Очень легкий и размытый в околонулевой зоне руль — как привет из прошлого. Даже «нашемарки» этим уже не грешат и управляются острее. Подвеска громыхает на трамвайных путях и «лежачих полицейских».
Единственное, к чему нет особых претензий, это тормоза: замедление четкое и прогнозируемое.
Диапазон цен — от 879 990 (механика и комплектация Комфорт) до 969 990 рублей (вариатор и Люкс). Габариты «китайца» таковы, что он метит в гольф-класс. Но по цене и потребительским качествам в конкуренты просятся популярные народные седаны, такие как Kia Rio, Hyundai Solaris, Лада Веста и Renault Logan. Эмгранду они не по зубам даже после обновления. Значит, по-прежнему придется тягаться со «своими», например с лифановским Solano II.
|Посадка на заднем сиденье, работа тормозов
|Вялая динамика, широкие передние стойки кузова, грохот подвески
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