Обновленный Geely Emgrand 7: что изменила в «китайце» белорусская сборка

«За рулем» познакомился с обновленным седаном Geely Emgrand 7, который теперь поставляется к нам из Белоруссии, с предприятия «Белджи», и выяснил, как переезд на Запад повлиял на характер китайской легковушки.

Geely Emgrand 7 Длина / ширина / высота / база 4631 / 1789 / 1470 / 2650 мм

Объем багажника 680 л

Снаряженная / полная масса 1340 / 1640 кг

Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1808 см³; 98 кВт / 133 л.с. при 5900 об/мин; 170 Н·м при 4400 об/мин

Максимальная скорость 170 км/ч

Топливо / запас топлива АИ-95 / 55 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 10,9 / 6,7 / 8,3 л / 100 км

Трансмиссия передний привод; вариатор

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Обновленный Geely Emgrand 7 — это иная решетка радиатора (с «концентрическими кругами»), чуть измененный передний бампер да подправленные задние фонари. Всё! А машине-то десятый годок пошел. Она появилась в 2009‑м под именем Emgrand EC7 и постепенно стала самой популярной у нас китайской легковушкой. С 2012 по 2016 год продали почти 34 тысячи машин. После рестайлинга в 2016 году седан стали величать Emgrand 7. В 2017‑м продажи рухнули до 556 штук. Недавно китайцы поменяли сборочную площадку: теперь машины выпускают не на заводе Derways, а в Белоруссии — на новом предприятии «Белджи».

Качество сборки неплохое. Новая передняя панель салона больше не скрипит, когда едешь по ухабам.

Приборы изменились: на цветной экранчик в центре выводится наружная температура и давление в шинах (почему-то в килопаскалях). Средний расход топлива компьютер не показывает, ограничиваясь лишь бесполезным моментальным.

Приятно держать новый руль, обтянутый перфорированной кожей и слегка скошенный по хорде. Но синюшная подсветка кнопок и клавиш еще жива, хотя у климатической установки оцифровка белая.

При росте метр девяносто я не смог удобно устроиться за рулем. Потолок давит, и приходится откидывать назад спинку. Набивка сиденья чрезмерно жесткая, а боковая поддержка весьма условная. Хороший поясничный упор, с которым спина не устает, - слабое утешение.

Рулевая колонка не регулируется по вылету, а диапазон настройки по высоте крайне мал. Так что над эргономикой еще работать и работать.

Сзади мéста много что над головой, что в ногах. Есть и широкий подлокотник с двумя подстаканниками. Полез было в багажник — а он отпирается только из салона или с ключа, кнопки на крышке нет, как нет и внутренней ручки для закрывания. Руки будут грязными.

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Нажатием стартовой кнопки бужу 1,8‑литровый атмосферник мощностью 133 л.с. В Китае такой же ставят на кроссовер Emgrand X7. (Младший мотор объемом 1,5 л вернется к нам в следующем году.) В компании с ним работает вариатор, и эта парочка очень нетороплива. Топчу газ, а педаль будто уходит в пустоту, и только потом идет очень вязкое ускорение. Быстро перестроиться в потоке или обогнать — трудно. А поскольку за широкими стойками лобового стекла легко спрячется грузовик, держаться в суетливом городском потоке непросто. Спортрежим вариатора отчасти спасает ситуацию: реакции на газ становятся проворнее, так что его лучше вообще не выключать.

Очень легкий и размытый в околонулевой зоне руль — как привет из прошлого. Даже «нашемарки» этим уже не грешат и управляются острее. Подвеска громыхает на трамвайных путях и «лежачих полицейских».

Единственное, к чему нет особых претензий, это тормоза: замедление четкое и прогнозируемое.

Диапазон цен — от 879 990 (механика и комплектация Комфорт) до 969 990 рублей (вариатор и Люкс). Габариты «китайца» таковы, что он метит в гольф-класс. Но по цене и потребительским качествам в конкуренты просятся популярные народные седаны, такие как Kia Rio, Hyundai Solaris, Лада Веста и Renault Logan. Эмгранду они не по зубам даже после обновления. Значит, по-прежнему придется тягаться со «своими», например с лифановским Solano II.

Посадка на заднем сиденье, работа тормозов Вялая динамика, широкие передние стойки кузова, грохот подвески